Kad smo bili mlađi, uvek je bilo onih koji bi nam, uz didaktički osmeh i podsmeh, govorili da “ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori”.

Moraćemo da ih razočaramo: pitanje iz naslova je stvarno glupo. Ili makar nesuvislo, jer kako rešiti problem koji ne postoji?

Istina, Sautempton je u dve sezone uspeo dva puta da izgubi sa po 9:0 (u razmaku, izračunao je to već neko, od tačno 466 dana), od čega jednom kod kuće, a onda u poslednjem kolu Premijer lige nije sa dva igrača više uspeo da da gol Njukaslu (Njukaslu!), što je niz poraza produžilo na okruglo pet, uz tendenciju da se ni u FA kupu ne provedu baš najbolje, na večerašnjem gostovanju u Midlendsu...

Devet-nula, rezultat koji se teško dogodi čak i na času fizičkog vaspitanja, i to kad se timovi biraju iz zezanja, i koji pre Sautemptona nije zabeležen u Premijer ligi od 1995... (Opet Mančester Junajted, tada sa Ipsvičom.)

Kada smo bili mlađi, čuli smo i onu “prevari me jednom, sram te bilo; prevari me drugi put, sram mene bilo”...

Pa ipak, problema nema, nema ni sramote, niko ne traži glavu Ralfa Hazenhitla, naprotiv, na društvenim mrežama pojavio se i “haštag” kojim mu se daje podrška, i mnogo je popularniji od šačice ljutitih navijača Sautemptona i ciničnih kibicera koji su izrazili svoje nezadovoljstvo onako kako je ove pozne zime 2021. jedino i moguće.

A to govori ponešto o Sautemptonu i mnogo toga o Hazenhitlu, njegovom načinu rada, znanju i reputaciji.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Zapravo, pristalicama crveno-belih sa stadiona Svete Marije, koji ovoliko nisu cenili nekoga još od Meta le Tisjea, pomalo se i dopada da postoji jedan ovakav kuriozitet, jedna mala – pa još dvostruka! – mrlja na njegovom rezimeu, pošto ga možda gol-razlika od 0:18 stečena u samo dva meča zaštiti od nekog većeg kluba.

Ili makar od kluba u kojem ne bi na svakih nekoliko meseci morao da se pita da li će kineski gazda ostati tu gde jeste, ili će Sautempton ponovo biti kusur u nečijem računu i suočiti se sa neizvesnom budućnošću, u kojoj ni ugovor koji je datiran do juna 2024. neće biti previše važan.

Jedan od takvih, “dosadnijih” klubova mogao bi, sasvim logično, da bude Totenhem.

Em što je prošli put kada su Spursi doveli menadžera sa juga to bio najbolji njihov potez u ovom veku, em što bi po stilu, shvatanju igre i entuzijazmu predstavljao veliki otklon od onoga kako se u Totenhemu sada radi.

Naravno, uslov svih uslova bio bi da se Danijel Levi odljubi od Žozea Murinja – u onom dokumentarcu Amazona izgleda ustreptalo kao kakva šiparica svaki put kada govori o Portugalcu – a da onda istrpi i đavolje advokate koji bi pominjali ovih 0:9 i onih 0:9.

U ovom (ne)logičnom scenariju, tamo bi ga ionako čekao Hojbjerg, možda jedini igrač kojeg je Murinjo opipljivo unapredio, a ko će mu ga znati, možda bi trener iz Sautemptona mogao da podseti i Bejla na dane kada mu se igrao ovaj lepši sport na travi, onda na levom beku u crveno-belom...

Ako pitate navijače, bilo Sautemptona ili Totenhema, oni bi verovatno radije odabrali napadački, muški, pa i ponekad nepromišljen ili nemaran fudbal od onih Murinjovih ligaških (jer ovo prethodne noći u kupu bejaše čudesno i verovatno neponovljivo) ziheraških, tužnih partija kada se povede 1:0, a onda se brani, bez obzira da li je prekoputa vas Siti ili Barnli.





Bivši trener Lajpciga ne deluje kao stameni German iz legendi kojima su nas plašili: iako jeste sistematični radoholičar, on je zapravo mnogo emotivniji i više nalikuje Jirgenu Klopu, samo što zbog neiskustva na najvećoj sceni nekada ne ume – ili ne želi – da kontroliše svoje emocije, pa je tako tokom ove sezone dva puta zaplakao. Drugi put upravo kada je savladao Klopa, na kojeg se po mnogo čemu ugledao, mada se trudio da ide svojim putem.

Pa iako je negde posle sedam-osam kola delovalo da čak i Sautempton u ludoj sezoni može da se uključi u borbu za titulu, ili makar za Ligu šampiona (ovo prvo, ispostaviće se, biće toliko predvidivo: kruna će otići ekipi koja ima najdužu klupu najkvalitetnijih igrača, sposobnu da istrpi ubrzani ritam i veliki broj povreda koji je desetkovao gotovo svaki tim, koga manje koga više), realnost je da je to, sem onih najvažnijih jedanaest, koji duže i brojeve od 1 do 11 – makar šestorica nisu igrala na Old Trafordu, a sudija ih je i takve dodatno osakatio – nije preterano dubok sastav.

Iz Ingolštata i posebno Lajpciga poneo je visokooktanski rezervoar i poverenje u mlade igrače (zbog toga su ga mnogi videli kao idealnog kandidata i za Čelsi), mada mu se to obilo o glavu posle ravno 82 sekunde meča u Mančesteru. Iz Bundeslige je u kofer spakovao osećaj za ritam, presing, agresivnost i tehniku.

Neki mu zameraju da za jednog čoveka kojeg ubrajaju u vrsne taktičare retko kada ima sprovodljiv “plan B”, ali na jugu, možda i zbog lepše klime, vole da se igra, pa kako god. Pa i po cenu da se prokocka prednost od 2:0, kao na prvom meču protiv Junajteda; i po cenu da se prokocka pristojni(ji)h 0:4 na poluvremenu drugog meča protiv Junajteda...

Posle onih 0:9 na domaćem terenu, na provali oblaka i nesreće protiv Lestera, Sautempton je počeo da igra mnogo bolji fudbal; posle ovih 0:9 kiksnuli su u Njukaslu, ali večeras u Vulverhemptonu imaju priliku za popravni (kvota na dvojku je okruglo 3,00).

Ne zato što je FA kup jedini trofej koji klub ima u vitrinama, nego što bi im ostavilo šansu da i posle ovakve sezone, i posle užasa na Old Trafordu, ipak ostanu u igri za Evropu. I možda se, samo možda, revanširaju Junajtedu u nekom četvrtfinalu, polufinalu, finalu... (Taj jedini pehar osvojili su baš protiv Junajteda, na starom Vembliju, 1. maja 1976).

Nije da će to izbrisati gol-razliku 0:18 u dva prvenstvena meča, ali u nekoj budućnosti, šarmantni Austrijanac bi ipak mogao da bude vinovnik pitanja koja nisu ni glupa ni nesuvisla.

Eto, ne mora da bude retoričko, već da se pojavi na nekom kvizu, recimo: koji menadžer je sa jednim timom pretrpeo dva skoro pa najveća poraza u istoriji engleskog fudbala, a ipak ostao čovek kojeg cene, pa na kraju osvojio trofej i/ili prešao u neki još veći klub?