Karma je, kažu tako na Ostrvu, kučka. Baš je briga za to što mislite da ste izravnali dugove. Ne haje nimalo za vaše “pa valjda je bilo dosta”. Karma je kučka, a kučka je zelenaš: kad misliš da si otplatio dug, e, znaš, tad nisi načeo ni glavnicu.

Generacije i generacije Engleza patetično su gledale u nebo, 1990. pa 1996. pa 2010, sa onim golom koji Lampard nije dao iako ga je dao, i između svih tih godina, kad god je trebalo, o Gospode, oh Lord, zar nas nisi dovoljno kaznio za onu nadobudnost, za onaj previd, za onu, usudimo se da kažemo jer možda pomogne, za onu krađu iz 1966, i zar ta krađa, oh Lord, nije bila samo zbog “Blitza” i Drugog svetskog rata, pa smo im samo vratili milo za drago, i ušuškali fudbal u kolevku.

Ali Lord ne haje, samo se nasmeje i pošalje novu cisternu kiše iznad Velike Britanije, ubije u pojam još jednu generaciju, zaceni se listajući notorne engleske tabloide, one što na svake dve ili četiri godine trtljaju kako se ova igra vraća kući, i od sasvim prosečnih igrača prave nove nobije, murove, čarltone i herstove, o gaskojnima i linekerima da ne pričamo.

(2,70) Engleska (3,20) Nemačka (2,80)

U međuvremenu je bilo pobeda, ali samo na nevažnim utakmicama; onih 5:1 u Minhenu tu je samo da dolije so na ranu koja je živa evo već pola veka, i povremeno se, o velikim takmičenjima, posebno na penalima, raščeše i onda gnoji naredni ciklus.

Engleska i Nemačka, to je jedno posve neravnopravno rivalstvo, ne samo zbog toga što su, kad god se sretnu, Nemci kupirali uši Englezima kao da su dobermani, već i zato što su Englezima Nemci najveći rivali, a Nemci mahom ne haju, niti se potresaju, čak i kada – kao što je to vrlo bio slučaj 1996, u doba kada se politička nekorektnost i dalje neštedimice rabila – sa tribina odjekuju pesme o “deset nemačkih aviona, jedan pao u more, ostalo ih devet...” i tako dalje.

Tim Engleske (©Reuters)

Sve to, naravno, Nemcu prija, jer govori o njegovoj nadmoći, ali i o bliskosti, onome što bi se moglo nazvati narcizam malih razlika. Englezi bi da budu Nemci u fudbalu i automobilima, Nemci bi da budu Englezi u muzici i u humoru, i jedni i drugi prošli su kroz periode kada ih je bilo pomalo sramota da na reveru nose svoj patriotizam i mašu zastavama, Englezima vlada – dobro, formalno – nemačka kraljevska loza, a na sve to natovario se i Bregzit, novo zatezanje odnosa i netrpeljivost njihovih političkih vrhuški (“Merkelova traži penale!”, bio je jedan od duhovitijih naslova onih čuvenih novina sa crvenom glavom).

Sve to je, naravno, nevažno u periodu od 18 do 20 časova po našem vremenu, ali sve to je predigra i žeton više na skupocenom talonu istinskog derbija – istorijski i svakojako gledano, iako uzbuđenja od ponedeljka teško da će se ponoviti – osmine finala.

Nije da je narativu trebalo išta više od priče o iskupljenju Gareta Sautgejta. Kao da je sve ovo, sve one godine posle penala na Vembliju (različitom Vembliju, a opet toliko istom), sve one sezone u Aston Vili i Midlzbrou i trenerska karijera koja ga je vodila do selektorskog mesta, zapravo bio samo dug hod do konačnog susreta sa sopstvenim duhovima, okruglo četvrt veka od noći kada je propustio da bude heroj nacije i postao samo još jedan Englez, uplašen od pobede, pobeđen od Nemaca.

Garet Sautgejt je čovek koji može do prekosutra, ili do Mundijala u Kataru, svejedno, kada će šanse Engleza za srebrninu biti neuporedivo manje nego sada kada im se “otvorio žreb” (što u slučaju Engleske ne znači ama baš ništa), da govori kako ovo večeras nema veze s njim i kako ga apsolutno ne zanima da se vraća na onaj stari Vembli; naravno da je lično, i naravno da nikome, pa čak ni onim likovima ofarbanih lica na tribinama, koji ne kapiraju da ovo Nemačkoj nema istu specifičnu težinu, neće biti važnije.

Pa još ako budu penali, priviđaće mu se Andreas Kepke, veći od čitavog stadiona (a onda će pogledati ka klupi gostiju i shvatiti da mu se ne priviđa, eno ga tamo, i maše mu)...

IZBOR UREDNIKA

A zapravo sve te velike priče o tom duelu koji i jeste i nije rivalstvo samo služe kao maska što treba da zabašuri činjenicu da nijedan ni drugi sastav nisu, makar do večeras, pokazali šta mogu.

Možda se ne bi, da je kojim slučajem bilo drugačije, da Englezi igraju kao što reputacija njihovih mladih zvezda i magija Džeka Griliša obećavaju, da Nemci imaju ikakav plan sem stihije na bokovima i polaganja nada u povratnika Tomasa Milera da im organizuje napade, možda se ne bi zanemario ni taj istorijski aspekt susreta, ali svakako ne bi bio u prvom planu.

Ovako, dok se čeka da Kejn proradi, dok Rahim Sterling i dalje dobija šansu ispred momaka koji bi sigurno bolje vodili napad ili makar čuvali loptu i izgledali kao da im nije isključen centar za navigaciju, dok Sančo u slobodno vreme trči da potpiše ugovor sa Mančester Junajtedom jer mu samo to verovatno garantuje da će početi neki meč, Englezima je draže i lakše da govore o Sautgejtu, o 1996. i 1990. i 2010, da dosoljavaju i zabiberavaju pomalo jednostrano rivalstvo, nego da se zagledaju u sebe i sve svoje greške.

Ne nužno ni greške: ni te 1996, ni 2010, ni one 2002. koja je došla posle 5:1 u Minhenu, Engleska jednostavno nije bila dovoljno dobra, dovoljno kvalitetna.

Po mnogo čemu nije to ni danas.

Premda ni ova Nemačka nije ona Nemačka zbog koje je nastala engleska opsesija, koga jedan Nemac pobedi, taj će u svakom gnabriju videti Mateusa, a u svakom havercu Bremea, i od umornog Jogija Leva, koji bi najradije već odavno odneo svoje prste negde drugde, mešavinu Bekenbauera i Romela; tome Vembli i domaći teren nisu prednost, nego betonski krampon u svakoj kopački.

I potreban je “samo” neko dovoljno hrabar i dovoljno mlad da ne gleda u nebo i u prošlost.