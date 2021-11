Premijer liga BiH: Blato, golovi, šamari i nezaustavljivi Bilbija

Možda uslovi za igru širom Bosne i Hercegovine nisu bili idealni, ali je zato i te kako imalo šta da se vidi. Golovi su padali kao kiša koja je natopila travnate podloge premijerligaških terena, a još jedno kolo obeležio je i fantastični Nemanja Biblija.

LOŠI TERENI

Do kraja jesenjeg dela šampionata Premijer lige Bosne i Hercegovine, ostalo je još jedno kolo koje će biti odigrano narednog vikenda. Ovo pretposlednje obeležili su loši tereni, jer ono što se najmanje moglo videti jeste lepa i tečna igra. Bukvalno svaki stadion obilovao je blatom, tako da su premijerligaški fudbaleri teško mogli pokazati umeće. Uglavnom se sve svodilo na rovovsku bitku – pa ko se bolje snađe. Odavno je infrastruktura glavni problem BiH fudbala, jer se na prste jedne ruke mogu nabrojati klubovi koji imaju zavidne uslove. Samim tim, fudbal na izmaku novembra i nije baš sjajna ideja, pa sve navedeno bukvalno navodi na to da svi jedva čekaju kraj. Jer fudbal u ovim uslovima gubi smisao.

DOBRA EFIKASNOST

Međutim, ni pomenuta kaljuža nije sprečila fudbalere da se poprilično raspucaju, što se i nije moglo očekivati pre ove runde, kada se uzmu u obzir svi vremenski ali i terenski preduslovi. Postignuto je 16 golova na šest utakmica što donosi prosek od 2,6 po meču što je i više nego dobar učinak. Prednjačili su dueli u Trebinju i Mostaru. Leotar je poražen od Veleža 1:3, u meču gde je viđeno skoro sve. Golovi, autogolovi, penali, šanse, kartoni. Ništa manje nije viđeno ni u Mostaru gde je lider Zrinjski potvrdio svoju dominaciju, savladavši Posušje sa 3:1. Mada u odnosu na sve ostale terene, stadion Pod Bijelim brijegom i nije bio toliko loš.

Tri pogotka viđena su na Pecari, gde je odigran derbi, ali ujedno možda i najzanimljviji duel između Širokog Brijega i Sarajeva. Kao i u Trebinju viđeno je sve, pa čak i više od toga. Duel je obeležio i jedan incident gde je fudbaler bordo tima Darko Bodul prvo ošamario domaćeg fudbalera, zaradio isključenje, a potom krenuo u verbalni, a zamalo i fizički duel, sa domaćim navijačima. Svemu tome, prethodio je negostoljubiv domaćin, pa su sa tribina mogle čuti pogrdne reči prema korpulentnom napadaču Sarajeva.

Sve to, najbolje potvrđuje poruka Darka Bodula na društvenim mrežama:

„Nije sportski moj gest, ali psovali su mu majku, bilo je jače od mene“.

Na koncu, domaći su upisali važnu pobedu, koja će sigurno ostati u seni svih dešavanja tokom 90 minuta. U rovovskim remijima u Bijeljini i u Tuzli viđena su po dva pogotka, dok je jedan pogodak postignut u Prijedoru, gde se u jako lošim uslovima bolje snašao Tuzla Siti i trijumfovao sa 1:0.

NEZAUSTAVLJIVI NEMANJA BILBIJA

Nemanja Bilbija

Otkako je počela nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine konstantno se piše o sjajnim igrama mostarskog Zrinjskog. Plemići apsolutno zasluženo usamljeni gledaju sa vrha ostatak tabele, ali čovek koji odskače od ostatka lige je Nemanja Bilbija. Kapiten Zrinjskog iz kola u kolo pokazuje kvalitet, njuh za gol i sposobnost da prelomi meč u korist svog tima. U subotnjem trijumfu nad Posušjem opet je postigao dva gola, te došao do brojke od 16 pogodaka u novoj sezoni. Za 18. Kola učinak fantastičan. Rekorde je odavno počeo da ruši. Postao je najbolji strelac u istoriji Zrinjskog, na dobrom je putu da dostigne titulu najboljeg strelca u istoriji Premijer lige, a sa pomenuta dva pogotka postigao je prvi igrač u istoriji takmičenja koji je 16 puta tresao mrežu rivala u jesenjem delu šampionata. Takođe, postao je prvi igrač koji je u vezanih osam utakmica bio strelac. S obzirom na to, da je do kraja ostalo još jedno kolo, a Zrinjski igra kod kuće protiv slabašnog Leotara, onda je vrlo izvesno da će i ta granica biti pomerena, pa se postavlja pitanje da li neko može da zaustavi Nemanju Bilbiju?!