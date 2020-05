Premijer liga dala zeleno svetlo: Njukasl ide u ruke Saudijaca

Sva borba da se spreči još jedan “pad” engleskog kluba u arapske ruke bila je, po svemu sudeći, neuspešna.

Premijer liga dala je zeleno svetlo da Njukasl promeni vlasnika, pa će već za koji dan biti nova igračka u rukama prebogatog šeika Mohameda bin Salmana.

Procedura oko preuzimanja kluba traje više od mesec dana, pošto je bord Premijer lige, po ustaljenom običaju, morao da odradi proveru zainteresovanih vlasnika. Navodno su dve velike prepreke stajale na putu ovom poslu: piratizovanje prenosa utakmica engleskog fudbala u Saudijskoj Arabiji, kao i dobro poznata priča o kršenju ljudskih prava u toj zemlji i brojne afere koje su iz toga proizašle.

Na kraju, ipak, sve je to palo u vodu pred 390.000.000 evra, koliko će Bin Salman da plati za preuzimanje Svraka. Mediji sa Bliskog istoka su objavili da je liga dala saglasnost i da je posao zaključen. Ostaje da se sve samo zvanično saopšti javnosti, a to bi moglo da se desi već koliko sutra ili najkasnije do kraja nedelje.

Navijači Njuksla su bili na iglama u poslednjih mesec dana, jer je nekoliko prethodnih pokušaja preuzimanja kluba propalo. Ista grupacija iz Arabije je i 2017. probala da kupi Svrake, a desetak godina ranije nije prošao ni Šeik Mansur, koji u rukama drži Mančester siti i od kojeg je napravio jedan od najmoćnijih klubova sveta.

Upravo tome se nadaju i fanovi Njukasla, jer je klub odavno na marginama na engleskog fudbala. Veliki trofej nije osvojio od 1955. godine, ispadao je iz Premijer lige, a odnos između navijača i dosadašnjeg vlasnika Majka Ešlija je godinama zategnut.

Što se tiče novog gazde, Mohameda bin Salmana, poznat je kao osoba koja kad mu se nešto dopadne, teško da išta može da ga spreči da to i kupi. Navodno je nedavno u kratkom roku “spiskao” milijardu evra tako što je kupio najmoderniju jahtu od 450.000.000 evra, dvorac u Francuskoj za 250.000.000 evra i sliku Leonarda da Vinčija vrednu 400.000.000 evra.

Njegova porodica je vlasnik najvrednije kompanije na svetu Saudi Aramko, a ukupno bogatstvo familije Bin Salman se procenjuje na oko 1,3 triliona evra! Šta je onda 390.000.000 za Njukasl? Sića.