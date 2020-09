Premijer liga se opet vraća. Najjači šampionat na svetu kao i mnogi drugi kreće u nešto kasnijem terminu od planiranog zbog dobro poznatih okolnosti prošlog proleća. A vodič za Premijer ligu vam je pripremio naš kolumnista i pasionirani ljubitelj ostrvskog fudbala Marko Prelević. Autor kolumne “PRELAZZI” je izneo svoje prognoze o svakom klubu pojedinačno… Uživajte.

Arsenal: Svetlo na kraju tranzicije

Arsenal je navikao da se ravna po svom menadžeru. Arsenal je bio Arsen Venger, ali Arsenal nije bio Unai Emeri. Čovek je bio strano telo, epizoda koju bi najradije zaboravili. Koga? Baš tako.

Sada je tu Mikel Arteta. Arsenal je Mikel Arteta, i obrnuto, i to je i dobra i loša stvar.

Postoji ona ružna reč "tranzicija" koja se koristi da se u jednu kutiju strpaju svi problemi. Tranzicija Arsenala počela je, zapravo, još u onim poslednjim, prilično gangrenoznim godinama francuskog Profesora. Traje i dalje, ali joj se polako nazire kraj, baš kao što se sve jasnije vidi trenerski potpis Baska, spremnog i da inspiriše i da oprosti (slučaj Džaka, slučaj Luiz).

Osvajanje FA kupa bio je dobar predznak, pobeda u Komjuniti šildu važna za pumpanje mišića i ega, ostanak Obemajana uslov svih uslova da Arsenal ove sezone, u još jednoj godini koju su nezainteresovane američke gazde očigledno spremne da bace u vetar, ne bude predmet podsmeha.

To će zavisiti i od raspoloženja i zdravlja Gabonca, od toga da li će se zategnuti previše smešna odbrana, od povratka "modžoa" Danija Sebaljosa, od stasavanja mladih snaga, od sazrevanja Kijerana Tirnija, od rebusa i finansijskog izdatka koji nosi njihov bivši igrač Mesut Ozil...

Možda previše "zavisnosti" i previše gledanja u pasulj i retrovizor za ozbiljno razmatranje ulaska u "Top 4"?

Došli: Gabrijel (Lil, 26.000.000), Pablo Mari (Flamengo, 8.000.000, otkup), Sedrik Soareš (Suatempton, bez obeštećenja), Vilijam Saliba (Sent Etjen, 30.000.000), Vilijan (Čelsi, bez obeštećenja).

Otišli: Konstantinos Mavropanos (Štutgart, pozajmica).

Aston Vila: Pijani milioneri

Bivši evropski prvak iz Birmingema u prvoj sezoni ponašao se kao pijani ruski milioner, koji ne štedi pare, ali najskuplji šampanjac i kavijar na kraju večeri mora da strpa u vernu "ladu" i nada se da ga neće izdati.

Ekipa Dina Smita, kojeg bije glas da je dobar trener ali loš taktičar, jedva se spasla u svojoj povratničkoj godini u Premijer ligi. Delovalo je da svaki gol moraju da plate duplo više od ostalih (između ostalog, i zato što njihovi napadači jednostavno nisu postizali pogotke), da Tajron Mings ne može sam da se brani, ali i da se previše uzdaju u talismana Džeka Griliša i vrednog Daglasa Luiza.

Ovog (predugog) leta otišli su u drugu krajnost, pa dugo nisu imali krštenog špica. Stigao je Oli Votkins iz Brentforda, koji je sjajan, ili je makar to bio u Čempionšipu, ali nimalo jeftin. Treba im i golman, pominje se Martinez iz Arsenala, koji je briljirao prošlog proleća.

Problem je što bi sad taj novac mogao da se nadoknadi prodajom Griliša.

Da li bi to podneli? Sa njim su verovatno sa glavom tik iznad vode. Bez svoje ikone...

Došli: Oli Votkins (Brentford, 30.800.000), Meti Keš (Notingem Forest, 15.750.000).

Otišli: Džejms Čester (Stouk, bez obeštećenja), Deni Drinkvoter (Čelsi, kraj pozajmice), Pepe Reina (Milan, kraj pozajmice).

KVOTE ZA ŠAMPIONA PREMIJER LIGE

Brajton: Sitni koraci

Mnogi se ambiciozni visokoletač olupao u Premijer ligi. Postoji tačno onaj trenutak u kojem "novajlija" prestaje to da bude, a onda i tačno onaj trenutak u kojem klub etabliran u donjem delu tabele može, sme i treba da poželi "top half finish", pa onda, polako, i evropske noći...

Oni koji nisu uspeli da pogode taj momenat trenutno se nalaze u dubinama Čempionšipa ili čak u Ligi jedan. Oni koji jesu zovu se Lester, eventualno Barnli.

Brajton tvrdi da je već spreman za taj sledeći korak. Mnogi sumnjičavo vrte glavom.

Žiri zaseda, kako bi to Englezi rekli, i nad sudbinom Grema Potera. Sezona pred nama će pokazati da li je mladi menadžer zaista toliko napredan, sa svojom pas igrom iz zadnje linije, ili tek izvikan.

Otišao je – u Votford, kod Vlade Ivića – neponovljivi Glen Marej, Brajton je ovog puta trgovao skromno (ako vam je najveće pojačanje Adam Lalana, onda, uz sve želje da mu jesen karijere bude berićetna, to i nije bio neki prelazni rok?), pa će Luis Dank i ortaci morati da pokažu da su shvatili sistem koji nameće Poter.

(©Reuters)

I za Brajton i za njega, kojem klub veruje (produžen mu je ugovor uprkos borbi za opstanak proletos), bilo bi bolje da krenu sitnijim koracima i, za početak, prebrinu brige već tamo iza Božića.

Došli: Žan Pol van Heke (Breda, 2.000.000), Jul Veltman (Ajaks, 1.000.000), Džensen Vir (Vigan, 550.000), Adam Lalana (Liverpul, bez obeštećenja), Ulrik Enem Ela (Amijen, bez obeštećenja), Ben Vajt (Lids, kraj pozajmice), Florin Andone (Galatasaraj, kraj pozajmice).

Otišli: Entoni Noker (Fulam, 11.700.000, otkup pozajmice), Aron Moj (Šangaj SIPG, 4.500.000), Šejn Dafi (Seltik, 2.200.000, pozajmica), Dejvid Baton (VBA, 1.100.000), Martin Montoja (Betis, bez obeštećenja), Ezekijel Skeloto (bez kluba, istekao ugovor).

Barnli: Dajšovi nemiri i umori

Kad smo ih već pomenuli, kad smo kod ambicija i "gornje polovine", mnogi bi rekli da Barnli, ovakav kakav je, i ovakav kakav je Šon Dajš, ne može više od svega što su uradili.

Dajš je prvi put počeo da se buni zbog nedostatka ambicije i novca (to je često ista stvar), ali činjenica jeste i da je "direktni" fudbal Barnlija, poslednjih čuvara onoga što se nekada zvalo "ostrvski stil igre", mnogima preko glave. Možda je među takvima i Džejms Tarkovski, koji već odavno pokazuje otvorene namere da promeni klupske boje.

Neki drugi, pak, vole što Barnli postoji, takav kakav je, i ne bi hteli da Vud, Mi, Poup i družina upadnu u vrtlog borbe za opstanak.

Ako Tarkovski kojim slučajem ostane i ako ih zaobiđu povrede, to ne bi trebalo da se desi, posebno kada Turf Mur opet bude popunjen i bučan.

Ukoliko se ni u narednim mesecima ne sporazumi s gazdom, Dajš zna da bi ova sezona mogla da mu bude i poslednja, ali i preporuka za neko drugo radno mesto.

Samo, koji bi "jači" klub rizikovao sa nečim što bi navijači, vazda željni uzbuđenja s kontinenta, videli kao regresiju?

Došli: Vil Noris (Vulverhempton, bez obeštećenja).

Otišli: Džef Hendrik (Njukasl, bez obeštećenja), Džo Hart (Totenhem, bez obeštećenja), Ben Gibson (Noriča, pozajmica), Aron Lenon (Kajzeri, bez obeštećenja).

Čelsi: Povratak u budućnost

Šta je ovo, dvehiljadepeta, pa ceo svet priča o Čelsijevom prelaznom roku? A jedino o čemu se više priča nego o Čelsijevom napadu je Čelsijeva odbrana. Ili njeno odsustvo, koje će pokušati da zakrpe još jedan novajlija, (pre)iskusni Tijago Silva, i odlični levi bek Ben Čilvel. Pa opet, imena poput Ridigera, Zume i Kristensena zvuče kao porozni zid. Zapravo, nijedan igrač u zadnjoj liniji posle odlaska Džona Terija nije ulivao poverenje.

A tek ako se dotaknemo golmana...

(©Reuters)

I prošle godine, Čelsi je bio najbolji tim za gledanje u ligi. Bilo je gotovo izvesno da će sve pucati od golova, mada na kraju nisu uspeli da daju mnogo više nego što su primili, zbog čega je na 20 pobeda došlo 12 poraza, često spektakularnih.

Lampard je, i pored dovođenja Vernera, Haverca, Zijeha, Čilvela i Silve – sad, valjda, niko više ne može da kaže da se Abramoviču smučio fudbal i London? – u prilično lagodnoj poziciji. Pošto je već legenda kluba, na njemu (verovatno) nije toliki pritisak kao što bi bio da je na klupi bilo koje drugo ime, a još barem nekoliko meseci može da se vadi na mladost i neuigranost tima.

Mada, u Čelsijevom slučaju to “prilično lagodno”, sada kada ih se čiste svesti i zdrave pameti može ubrojati u pretendente na titulu, verovatno znači da su spremni da mu istrpe jednu i samo jednu sezonu bez trke za titulom, pod uslovom da u Evropi ne bude brukanja.

Došli: Kai Haverc (Bajer Leverkuzen, 80.000.000), Timo Verner (Lajpcig, 50.200.000), Hakim Zijeh (Ajaks, 40.000.000), Ben Čilvel (Lester, 53.000.000), Tijago Silva (PSŽ, bez obeštećenja), Davide Zapakosta (Roma, kraj pozajmice), Itan Ampadu (Lajpcig, kraj pozajmice), Tjemue Bakajoko (Monako, kraj pozajmice), Deni Drinkovoter (Aston Vila, kraj pozajmice), Viktor Mozes (Inter, kraj pozajmice).

Otišli: Vilijan (Arsenal, bez obeštećenja), Pedro (Roma, bez obeštećenja), Miši Batšuaji (Kristal Palas, pozajmica), Itan Ampadu (Šefild Junajted, pozajmica).

Kristal Palas: Ni sa Zahom ni bez njega

Da je sve normalno, odmah bismo pomenuli najlepšu atmosferu u Premijer ligi, jedine navijače koji gaje "italijanski" stil, mašu zastavama i stoje i pevaju sve vreme, bez obzira na to šta Luka Milivojević i drugari rade dole na travi.

Ovako, oni im neće pomoći, a pomoć će im biti potrebna, ukoliko finiš prelaznog roka ne donese neka iznenađenja.

Kad smo kod Luke, ti navijači bi voleli da je on slika i prilika aktuelnog sastava najstarijeg menadžera u ligi (snažan, borben, daje golove), ali ipak je to Vilfrid Zaha, najveća zvezda. Nakon što nije uspeo da ode sa Selhursta, Zaha je odigrao prilično lošu sezonu i bljesnuo bi samo na trenutak; Palas je imao one sulude serije od po četiri-pet pobeda sa četiri-pet-šest-sedam poraza, i da nije bilo Džordana Ajua i povremenih trenutaka Džejmsa Mekartura i golmana Vinsenta Gvaite, ne bi Hodžsonu kovid-19 – niti Kristijan Benteke, napadač koji uporno ne daje golove (opet je na bauštelu zato došao Miši Batšuaji) – bio najveća prolećna muka.

Hodžson i Zaha su, svako iz svog ugla, rak-rane Palasa. Možda bi ovaj tim proigrao kada bi njihova jedina prava zvezda napokon po drugi put otišla.

Sa njim ili bez njega, a svakako bez navijača koji, da čuje ceo Južni London, zagrme onu "We love you, we love you, we love you...", crveno-plavi teško da mogu išta više od još jedne bitke za puko preživljavanje.

Došli: Ebereči Eze (KPR, 17.800.000), Nejtan Ferguson (VBA, bez obeštećenja), Miši Batšuaji (Čelsi, pozajmica).

Otišli: Rajan Inis (bez kluba, istekao ugovor), Stiven Henderson (bez kluba, istekao ugovor).

Everton: Don Karletov put

Šta je Everton? To pitanje svakog jutra verovatno sebi postavljaju navijači uglednog kluba iz Liverpula, ali i brojni komentatori koji, od odlaska Dejvida Mojesa, ne znaju s koje strane celofana da priđu toj čudnoj karameli.

"Stara dama" engleskog fudbala delovala je previše često kao preplašena starica. U julu se, uostalom, završilo četvrt veka od poslednjeg trofeja.

Da na Gudisonu otkako se doselio Farhad Mošri ne manjka para, to smo znali. Da ne nedostaje ambicija, to je pokazalo dovođenje Karla Anćelotija. Don Karlo možda jeste predstavnik prethodne generacije menadžera, i više mu priliči da se takmiči sa Fergusonom, Benitezom, Vengerom ili Hidinkom nego sa Klopom, Pepom ili dojučerašnjim igračima (da li isto važi i za Žozea Murinja? O tome u odeljku "Totenhem"...), ali je to i dalje Don Karlo.

(©Reuters)

Njegova harizma, pre nego novac, dovela je, pred početak sezone, u klub i Hamesa Rodrigesa i Alana. Sa drugim će tim biti stabilniji i jači na sredini, sa prvim će cela Premijer liga biti lepša, makar i ne revitalizovao karijeru.

No sve to i dalje ne mora da ponudi odgovor na pitanje šta je to Everton i kakav ćemo Everton gledati u narednoj sezoni. Bilo koji plasman ispod onog koji vodi u Evropu moraće da se posmatra kao neuspeh i nastavak lutanja.

Došli: Alan (Napoli, 25.000.000 evra), Hames Rodrigez (Real Madrid, 20.000.000), Abdulaj Dukure (Votford, 22.100.000), Džondžo Keni (Šalke, kraj pozajmice), Sandro Ramirez (Valjadolid, kraj pozajmice), Jonas Lesl (Hadersfild, kraj pozajmice), Metju Penington (Hal Siti, kraj pozajmice).

Otišli: Marten Stekelenburg (Ajaks, bez obeštećenja), Morgan Šnajderlan (Nica, 2.230.000), Umar Nijas (bez kluba, istekao ugovor), Kuko Martina (bez kluba, istekao ugovor), Lejton Bejns (kraj karijere), Đibril Sidibe (Monako, kraj pozajmice).

Fulam: Na Mitrovim leđima

Vidi pod "Aston Vila, leto 2019". Ili, bolje, vidi pod "Fulam, leto 2018".

Ekipa sa Krejven kotidža dovela je tada tuce igrača, mada će se kasnije ispostaviti da je retko koje pojačanje bilo po zahtevu, volji ili ukusu tadašnjeg menadžera Slaviše Jokanovića. Čak i sa ekipom koju mu je selektirao neko drugi (i bacio novce na igrače kao što su Seri i Angisa), Jokan je bio sveži lahor u prvenstvu. Njegov Fulam nije igrao u grču i otvoreno je napadao sve... ostavljajući brisani prostor natrag, koji su rivali svojski iskorišćavali.

Skot Parker, legenda Čarltona kojeg poneko zna i u dresu Čelsija, bio je plemeniti igrač za manje pozornice, neko ko ume da uči na svojim greškama i ko ne preuzima previše rizika ako baš ne mora. Takav je, po svemu sudeći, i kao trener: Fulam jeste dosadniji nego što je bio, ali to bi moglo da napravi razliku između pukovnika i pokojnika.

Bilo bi mudro kada bi u toj klimavoj kolibi bilo mesta za makar još jednog igrača koji može da odmanji napore Aleksandru Mitroviću. Od moćnog srpskog špica – nekad ono "njegov ostanak je najveće pojačanje" nije fraza – očekuje se dvocifreni broj golova i Mitar će to da reši već u ovoj kalendarskoj godini, ali ako ne bude imao pomoć, biće to težak jaram na njegovim plećima.

(©Reuters)

Nije dobro biti kao Fulam 2018, nije dobro ni ovo: uz svo znanje Kernija, uz sav napredak Kebana i heroja plej-ofa Džoa Brajana, trenutnom sastavu nedostaje barem tri-četiri igrača s renomeom i iskustvom. Areola, Tete i Aina to nisu.

Došli: Entoni Nokert (Fulam, 11.700.000, otkup pozajmice), Harison Rid (Sautempton, 6.500.000, otkup pozajmice), Keni Tete (Lion, 3.200.000), Lario Lemina (Sautmepton, 2.200.000, pozajmica), Entoni Robinson (Vigan, 2.100.000), Alfons Areola (PSŽ, pozajmica), Žan Mišel Seri (Galatasaraj, kraj pozajmice), Andre Zambo Angiza (Viljareal, kraj pozajmice), Fabri (maljorka, kraj pozajmice).

Otišli: Alfi Mouson (Bristol Siti, pozajmica), Stiven Sesenjon (Bristol Siti, pozajmica), Markus Betineli (Midlzbro, pozajmica), Terens Kongolo (Hadersfild, kraj pozajmice), Luka de la Tore (Herakles, bez obeštećenja).

Lids Junajted: Gospodine Bijelsa, bina je vaša

Lids se vratio.

Marselo Bijelsa je u Premijer ligi.

Da, dozvoljeno je da budete uzbuđeni kao šiparica na prvi dan škole, u novoj haljini sa cvetićima, poželjno belim ružama, bilo da volite ili mrzite klub iz Jorkšira.

A sad izbrišite taj blesavi osmeh s lica, jer nas – dobro, ne nas, nego Lids i Bijelsu – čeka ozbiljan posao.

(©Reuters)

Profesor ove igre, čije ideje mogu da se vide u svakom kutku planete – vrlo vidljivo i kod menadžera s Ostrva – učiniće prvenstvo inteligentnijim, smešnijim, važnijim, bogatijim. Ali, ono burence na kojem sedi, "Ludakovo" ime, ugled i kaprici (setimo se šta se desilo u Marselju!), te veličina kluba doprineće da Lids bude pod uveličavajućim staklom od samog početka i debija na Enfildu.

Rodrigo je postao najskuplje pojačanje u istoriji Lidsa (isključivo zato što se u eri Pitera Ridzdejla jednostavno nije toliko davalo na transfere, inače bi on to sigurno učinio) i njegovo uklapanje uz ili umesto Patrika Bamforda, uz stepen dotrajalosti i amortizacije još jednog bivšeg asa Valensije, Pabla Ernandeza, mogla bi da bude razlika između sudbine Šefild Junajteda i sudbine lanjskog Noriča.

Opstanak se, ako "Ludak" ostane tu gde jeste, podrazumeva. Ali nismo zbog opstanka čekali Lids, nego zbog duela – posebno kad se vrate navijači – sa Sitijem, Čelsijem, Liverpulom i, iznad svega, sa Mančester Junajtedom...

Došli: Rodrigo (Valensija, 30.000.000), Elder Košta (Vulverhempton, 17.700.000 otkup pozajmice), Robin Koh (Frajburg, 13.000.000), Ilan Meslje (Lorijan, 6.500.000), Džo Gelhard (Vigan, 1.000.000).

Otišli: Ben Vajt (Brajton, kraj pozajmice), Žan Kev Ogusten (Lajpcig, kraj pozajmice), Gaetano Berardi (bez kluba, istekao ugovor), Vil Hafer (bez kluba, istekao ugovor), Kamil Mjazek (bez kluba, istekao ugovor)

Lester Siti: Silazna putanja

U jednom trenutku činilo se da se će se boriti za titulu, i da samo oni stoje između Liverpula i trofeja čekanog tri decenije. U jednom trenutku su, uostalom, tukli 9:0 Sautempton u gostima. A onda su se čak i igrači setili da na klupi Lestera sedi Brendan Rodžers.

U post-kovidnom svetu, Severni Irac je vrteo glavom i izgledao kao u pretposlednjoj sezoni u Liverpulu, negdašnji prvaci ostali su čak i bez Lige šampiona (umnogome i zbog povrede Džejmsa Medisona, bez kojeg jednostavno ništa ne fercera), a sa odlaskom Bena Čilvela se videla razlika između kluba koji je nadomak evropske elite i onog koji u nju uspe da upadne.

Lester je i dalje zanimljiv i lep tim, od Rikarda Pereire na desnom beku i Timotija Kastanja koji će se nametnuti dok je Portugalac povređen, preko Endidija, Barnsa i Tilemansa, do Vardija koji će se u narednih dvanaest meseci, sa zlatnim kopačkama na stopalima, tući i sa bekovima i sa krštenicom.

Ajoze Perez (zasad?) nije oduševio, mada je dobar deo prošle sezone proveo po ćoškovima terena, gde je upotrebljiv koliko i Rodžers kad zagusti.

Kako sada stvari – a među "stvarima" su pre svega svi klubovi koji su se pojačali mnogo bolje – o petom mestu i onim rezultatima i igrama koje su prikazivali pre oko godinu dana moći će samo da sanjaju.

Došli: Timoti Kastanj (Atalanta, 24.000.000), Islam Slimani (Monako, kraj pozajmice), Adrijen Silva (Monako, kraj pozajmice), Rašid Gezal (Fiorentina, kraj pozajmice), Fuseni Dijabate (Amijen, kraj pozajmice), Filip Benković (Bristol Siti, kraj pozajmice).

Otišli: Ben Čilvel (Čelsi, 53.000.000), Bartoš Kapustka (Legija, bez obeštećenja), Džordž Tomas (KPR, bez obeštećenja).

Liverpul: Kako nadmašiti sebe?

Demoni su sahranjeni, teg od 30 tona, po jedna za svaku godinu bez titule, napokon sručen u ušće reke Mersi. Bila je to, ne računajući kiks Adrijana protiv Atletika na Enfildu, savršena sezona. A kako nadograditi savršenstvo?

Možda je dobar pristup opet napasti titulu, umesto pokušaja da se ona odbrani, ali to je lako reći. Baš kao što je lako skrenuti priču na oligarhe i milijardere ako već Ameri ne daju pare, kao što je tek polu-umešno uradio Jirgen Klop tri dana pre prvog meča.

Navijači Liverpula uveliko gunđaju što pojačanja nema. Dobro, došao je Cimikas da makar malo odmeni Endija Robertsona, ali nema Pojačanja. Dobro, ne ni Pojačanja, nego Tijaga Alkantare.

Na stari Liverpul bi jako ličilo da propusti igrača koji im se otvoreno nudi, koji nije (toliko) skup i koji je u "top 5" fudbalera na svojoj poziciji u svetu. Koji je, uostalom, evropski prvak... Ovaj novi Liverpul već je, sa koronom kao izgovorom, propustio Tima Vernera, pa onaj sada već legendarni trozubac u "bekapu" ima samo Origija i, ako ga ne pošalju na pozajmicu, talentovanog Brustera. Tanko, tanko, sada kada niste više lovac, nego lovina.

Najgori scenario bi, naravno, bio da Liverpul u finišu transfer-pijace ostane bez Vajnalduma (to, prema poslednjim informacijama, ne bi trebalo da se desi), a da Alkantara ne dođe.

Klop i prekookeanske gazde već su posegli za starom mantrom, omiljenom srpskim trenerima, da je povratak nekog igrača iz duge povrede ili njegovo prilagođavanje jednako dobro kao i pojačanje. U Liverpulovom slučaju to ne mora da bude neistina: Minamino bi mogao da da taj dodatni kvalitet, Okslejd-Čemberlen da se najzad skrasi, a Nabi Keita da postane stalni i dobro ocenjeni član prve jedanaestorice. No nakon 97, pa 99 bodova, stvarno je teško, uz svu Klopovu magiju, očekivati neki sličan podvig.

Liverpul s kraja osamdesetih bio je sjajan, ali tada, recimo, nije uspevao da odbrani titulu. Zapravo, poslednji put su to učinili 1984. Zar (ne) bi mogli i sada?

Došli: Kostas Cimikas (Olimpijakos, 13.000.000), Marko Grujić (Herta, kraj pozajmice), Ben Vudborn (Oksford, kraj pozajmice), Hari Vilson (Bornmut, kraj pozajmice), Rajan Bruster (Svonsi, kraj pozajmice).

Otišli: Natanijel Klajn (bez kluba, istekao ugovor), Adam Lalana (Brajton, bez obeštećenja), Dejan Lovren (Zenit, 12.000.000), Ovi Edžarija (Reding, 3.200.000), Šeji Odžo (Kardif, pozajmica).

Mančester Siti: Gladni, žedni i besni

Koliko će samo Pep Gvardiola imati motiva! Svi oni porazi u Premijer ligi, posle kojih su mu spočitavali da je "pročitan", pa onda ispadanje od Liona u četvrtfinalu Lige šampiona, koji je takve glasove i glasine doveo do krešenda.

(©Reuters)

Prvi put otkako je postao trener, Katalonac će započeti drugi četvorogodišnji mandat. U Barseloni i Bajernu zadržao se okruglo četiri godine, što znači da je imao vremena da napravi ekipu po svojoj meri, dovede je do vrhunca, i potom ode, po svojim uslovima. Sada ćemo premijerno videti kako izgleda "renoviranje" njegovog sastava.

Rupu u odbrani – makar njenom centralnom delu, a šta ćemo sa levim? – zakrpiće, nadaće se, odlični Natan Ake, a stigao je i Feran Tores na mestu Davida Silve. Napad ostaje problem, oličen u ONOM promašaju Sterlinga protiv Francuza u Lisabonu. Ne može vanzemaljac Kevin de Brujne da da toliko dobrih lopti koliko su Žezus i Sterling (namerno odavde izdvajamo Aguera) spremni da ih potroše.

Možda je krah protiv Liona bio – uz nemalu pomoć Suda za sportsku arbitražu, koji je oborio odluku o kršenju Finansijskog fer-pleja, a zbog čega su KDB i ostale najveće vedete jednoglasno prelomili da ostanu – nešto najbolje što se moglo desiti Sitiju i Gvardioli. Sada su besni, ranjeni i imaju utisak da je ceo svet protiv njih, što pravi sportisti i motivatori umeju da iskoriste u svoju korist.

Sve manje od titule bio bi lični neuspeh Pepa Gvardiole, od kojeg se, makar u očima usputnih komentatora, njegova reputacija ne bi lako oporavila.

Došli: Natan Ake (Bornmut, 45.300.000), Feran Tores (Valensija, 23.000.000), Jan Kouto (Koritiba, 6.500.000), Filip Sandler (Anderleht, kraj pozajmice), Zek Stefen (Fortuna, kraj pozajmice).

Otišli: Leroj Sane (Bajern, 45.000.000), Klaudio Bravo (Betis, bez obeštećenja), David Silva (Real Sosijedad, bez obeštećenja).

Mančester Junajted: Sve manje izgovora

Sedam godina, koliko je prošlo od poslednje titule Junajteda, možda je manje od trideset godina, ali ako vam je pobeđivanje tolika navika, onda i mesec-dva bez ozbiljnog ataka na srebrninu može da bridi kao šamar.

Zahvaljujući sjajnom finišu, kada je Junajted igrao možda i najbolji fudbal u ligi, Mančester se vratio u Ligu šampiona, mada će oni koji nisu bili živi devedesetih i dalje coktati kada se govori o trenerskom kredibilitetu Olea Gunara Solskjera.

Oni koji jesu, i oni koji navijaju za Junajted, mogu da pokažu prstom u pobede na velikim mečevima, u dva trijumfa nad gradskim rivalom prošle godine, ali pre svega u ono što je pod Mojesom, Van Galom i Murinjom bolno nedostajalo "Teatru snova": dobro raspoloženje, taj "feel good" faktor i mudra transfer-politika, oličena u Brunu Fernandešu (zimus) i Doniju van de Beku (pre neki dan), koja govori i o tome da će velika imena ponovo početi da dolaze u Junajted ne samo zbog novca, kao onaj nevoljni i namršteni Čileanac, već i zbog ambicija.

I čim je krenulo nabolje, odmah su se utišali oni glasovi koji bi vam do prekosutra govorili o Glejzerovima...

Ako i na Junajted primenimo "kućnu metaforu", oni nisu renovirali gajbu koliko su ostavili samo zidove (u vidu Pola Pogbe?), a sve ostalo je Solskjer, mic po mic, premeštao dok nije "kliknulo".

Izgleda da je taj "dizajner enterijera" bio potrebniji Junajtedu od svih vajnih arhitekti koji su se nudili i sa kojima se očijukalo. Možda čak i od Maurisija Poketina, koji i dalje vreba, čekajući eventualni loš start ili slabiji rezultat Junajteda. A posle toliko godina, "slabiji rezultat" će biti i sve ispod trećeg mesta i više od deset-petnaest bodova zaostatka za prvakom, ko god on bio...

Došli: Doni van de Bek (Ajaks, 39.000.000), Din Henderson (Šefild Junajted, kraj pozajmice), Kris Smoling (Roma, kraj pozajmice), Markus Roho (Estudijantes, kraj pozajmice).

Otišli: Kameron Bortvik Džekson (Oksford, bez obeštećenja), Aleksis Sančez (Inter, bez obeštećnja), Tait Čong (Verder, pozajmica).

Njukasl Junajted: Bez (novog) gazde i bez nade

Kao da nije dosta srcobolje i maltretiranja navijačima Njukasl Junajteda. Kao u onoj narodnoj o sirotinji, nema koji se zec nije poigrao sa njihovim pretankim živcima proteklog leta. U jednom trenutku izgledalo je viđeno da će jedan od dva najveća kluba na severu Engleske pasti u kandže zle petromonarhije sa Bliskog istoka, da bi se snovi o velikim pojačanjima, najboljem dostupnom treneru i trci za titulu razbili o hridi pravila Premijer lige. Što bi bilo sasvim u redu, baš kao i odbijanje Saudiarabljana, da su ta pravila ista za sve.

Jedina razlika u odnosu na sve prethodne budalaštine koje je sebi i svojim poklonicima priuštio Njukasl, posebno u eri Majka Ešlija, bilo je što su sada obećanja bila najveća. Zbog čega, verovatno, izostanak realizacije najviše i boli.

Ovako, najbaksuzniji a najvoljeniji (važi i obrnuto) klub Premijer lige samo je doživeo, i jedva preživeo, barem zasad, još jednu turbulentnu epizodu.

I dalje je tu Stiv Brus, ne sekirajte se, pardon, sekirajte se, jer to znači da ćemo ponovo, čak i sa sjajnim Rajanom Frejzerom, najboljim ostrvskim igračem koji se ovog leta mogao dovesti za nula funti obeštećenja, gledati mrcvarenje lopte i ideje.

(©Reuters)

Po pokazateljima koji su sve omiljeniji čak i dobrim novinarima, onim xG i xGA tričarijama, Njukasl je i prošle godine bio najgori tim u ligi. To što ćemo ih ponovo gledati ne govori samo o tome da se statistika u fudbal ne meće tako olako, već i da je Stiv Brus garant potpisao neki ugovor sa vragom. Ako i jeste, onda je taj sporazum morao biti oročen; šta ćemo ako se mastilo osušilo?

Došli: Kalum Vilson (Bornmut, 22.250.000), Džamal Luis (Norič, 16.500.000), Rajan Frejzer (Bornmut, bez obeštećenja), Džef Hendrik (Barnli, bez obeštećenja), Nark Gilespi (Madervel ,bez obeštećenja).

Otišli: Džek Kolbek (Notingem Forest, bez obeštećenja), Florijen Ležen (Alaves, pozajmica), Džetro Viljems (Ajntraht, kraj pozajmice), Valentino Lazaro (Inter, kraj pozajmice), Deni Rouz (Totenhem kraj pozajmice).

Šefild Junajted: Sad su plen

Omiljeni klub svih neutralaca. Još omiljeniji klub svih igrača Fantasy Premier League. Menadžer kojeg ne možete da ne volite. Priča koja je opčinila ceo svet. Rekli su im da će završiti kao poslednji, oni su se borili za Evropu. Sve je kod Šefild Junajteda naopako, od bekova koji odjednom postaju špicevi, preko podatka da im vezu vuče trećeligaški kadar Džon Flek, do spuštenih štucni Olija Mekburnija. Dobro, i činjenice da za plate daju najmanje u celoj ligi.

A da, i napravili su najmanje šansi i uputili najmanje udaraca na gol od skoro svih drugih timova.

I njima se to baš tako sviđa, i možda ne bi znali drugačije.

Postoji taj čuveni sindrom druge sezone koji je doakao mnogim jačim imenima; Šefild je pokazao da je izuzetak po svemu, ali da li će moći i po ovome? U prvoj godini u Premijer ligi, povrede su ih mahom zaobilazile ("dubinski" nisu baš jaki, niti su ovog leta nešto poduzeli po tom pitanju), a njihov "brend" fudbala je naprepad hvatao mnogo izvikanije rivale.

Sada će protivnici biti spremni na njih, a tri boda protiv Šefilda predstavljati vrlo bitan skalp, posebno na Bramal lejnu.

Vajlder će se, sem u to da će Aron Ramzdejl braniti makar tri-četvrt dobro kao Din Henderson, pouzdati i u svoju posebnu moć da udahne novi život već otpisanim igračima. Prvi među tim kandidatima je Oli Burk, doveden iz Vest Broma...

Došli: Aron Remsdejl (Bornmut, 20.500.000), Maks Lav (Derbi, 3.850.000), Džejden Bogl (Derbi, 3.850.000), Oliver Burk (VBA, ?), Itan Ampadu (Čelsi, pozajmica), Ves Foderingem (Glazgov Rendžers, bez obeštećenja).

Otišli: Din Henderson (Mančester Junajted, kraj pozajmice), Panajotis Retsos (Bajer Leverkuzen, kraj pozajmice).

Sautempton: Obrati pažnju na brojeve

Bilo je lepo gledati Danija Ingsa kako, posle svega što mu se u karijeri dogodilo, do poslednjeg kola vodi bitku za najboljeg strelca Premijer lige. Bilo je lepo pratiti i rast reputacije Ralfa Hazenhitla, uprkos katastrofama koje su pratile Austrijanca, poput one grozote od 0:9 (zapamtite datum: 1. maj 2021, Sautempton – Lester, veliki revanš). Bilo je lepo gledati Sautempton: njihov visoki presing, njihov intenzitet, njihove golove koji, mimo Ingsa, mogu da stignu i od Vord-Prauza, Redmonda ili nepravedno zapostavljenog Stjuarta Armstronga.

(©Reuters)

Čini se da je Sautempton prebrodio krizu identiteta, one trenutke kada su se, posle svih odlazaka, pitali kakav klub žele da budu. Navijači su mislili da treba da budu evropski, ali navijači se ništa ne pitaju... Sa još samo malo finansijske podrške, Hazenhitl bi mogao da složi pazl koji bi zasluživao više od projektovanog osmog-devetog mesta, bez obzira na to što je Pjer-Emil Hejbjerg otperjao kod Murinja.

Ah, da ne zaboravimo još jednu lepotu, onu koja će posebno prijati svima sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem: obratite pažnju na brojeve na dresovima.

Sautempton je jedini klub koji će, kad su svi zdravi, imati skoro savršenu, staromodnu postavku: golman "jedinica", bekovi od 2 do 5, špic "devetka", zadnji vezni "šestica"...

Došli: Kajl Voker Piters (Totenhem, 13.300.000, otkup pozjamice), Mohamed Salisu (Valjadolid, 12.000.000), Frejzer Forster (Seltik, kraj pozajmice), Gvido Kariljo (Leganes, kraj pozajmice), Vesli Hud (Antverpen, kraj pozajmice).

Otišli: Pjer Emil Hejbjerg (Totenhem, 16.660.000), Harison Rid (Fulam, 6.500.000, otkup pozajmice), Mario Lemina (Fulam, pozajmica, 2.200.000), Kevin Danso (Augzburg, kraj pozajmice).

Totenhem: Glavni junak u svom filmu

Pratite li ovih dana novu sezonu dokumentarne serije "All or Nothing" na Amazonu, posvećenu Totenhemu? Okej, možda je prenaglašeno to "posvećenu Totenhemu", jer sve deluje kao bilo koji film u kojem jednu od uloga tumači, recimo, ser Entoni Hopkins. Gde se on pojavi, on je glavni lik, i tu se scenario ništa ne pita.

Tako je i "All or Nothing", serijal koji nas već u prvoj epizodi vodi u Beograd, u tunel "Marakane", poslednju evropsku utakmicu Maurisija Poketina pre nego što mu je dotadašnji prijatelj Danijel Levi poslao svilen gajtan, zapravo celovečernji, pardon celonedeljni uradak o Žozeu Murinju, njegovom egu i njegovoj borbi da i u trećoj deceniji 21. stoleća bude relevantan kao u prethodne dve.

Voleli ga ili ne, Murinjo je prošle godine bio, bez sumnje, najbolje što je moglo da se desi Totenhemu. Reći da je ekipa bila ustajala kao veštačko jezero u avgustu bilo bi previše fino poređenje: Poketino je iznurio tim, na kraju i izgubio njihovo poverenje ili makar njihovu želju.

(©Reuters)

"Posebni" je, kako samo on to ume, prvo šarmirao gazdu Totenhema, potom i podigao Dele Alija i otarasio se onih koji nisu više sebe videli u klubu. Ali, kakav god da je i postojao dogovor između notornog cicije na čelu kluba i čoveka koji je uvek baratao pozamašnim transfer-kovčezima, odleteo je na krilima slepog miša ili šta je već izazvalo ovo što živimo.

Žoze je čak i kada mu je novac bio na raspolaganju lako posezao za obaračem da bi upucao krivca zbog loš(ij)eg plasmana i skrenuo poteru sa sebe, i možda je samo pitanje vremena kada će medeni mesec, tako lepo dokumentovan kamerama Amazona, postati košmar za obojicu.

I šta će na to reći i koliko će lojalan moći da ostane Hari Kejn, koji već u prvoj epizodi nedvosmisleno govori da mu je cilj da u karijeri dostigne visine, popularnost i značaj Kristijana Ronalda i Lea Mesija? Sa ekipom koja nije u Ligi šampiona to ne biva...

Došli: Pjer Emil Hejbjerg (Sautempton, 16.660.000), Met Doerti (Vulverhempton, 16.800.000), Džo Hart (Bornmut, kraj pozajmice), Kameron Karter Vikers (Luton, kraj pozajmice).

Otišli: Kajl Voker Piters (Sautempton, 13.300.000, otkup pozjamice), Jan Vertongen (Benfika, bez obeštećenja), Mičel Vorm (bez kluba, istekao ugovor).

Vest Bromvič Albion: Zubima za splitski vazduh

Harizma nije dovoljna – to je, čini se, lekcija iz prvog pokušaja Slavena Bilića u Premijer ligi. A nisu dovoljni ni rezultati, kada nemate podršku – to bi mogla da mu bude druga. I obe bi sjajni stručnjak valjalo da primeni sada kada se WBA, naj-jo-joastiji od svih jo-jo klubova, opet vratio.

Bilić je tada vodio svoj voljeni Vest Hem – bio je tu kada je Apton park otišao u penziju, kada se klub, u skladu sa proklamovanim ambicijama, preselio na mnogo veći stadion – i to je bio poslednji put da je Vest Hem izgledao kao da je zadovoljan sobom.

Upravo je iz Vest Hema stiglo najveće i jedino pojačanje ovog leta, Gradi Diangana, čiji je transfer izazvao tektonske poremećaje u istočnom Londonu i javni protest kapitena Marka Nobla. Sem njih, Bilić ima solidan sastav za Čempionšip i vrlo tanku klupu za sve izazove u najvišem rangu. Ako je neko i očekivao da će kineski milijarderi koji vode Vest Brom da razbiju kasicu za Splićanina, dobrano se prevario.

VBA je manjkav na svim poljima, a problemi u rotaciji i u špicu bili su najočigledniji potkraj prošle sezone, kada im je pomoglo isključivo spoticanje Brentforda, jer su sami sebi za sve pare odmogli.

Harizma, fudbalska inteligencija i umeće su neupitni (o potonjem svedoči i podatak da Vest Brom lane nije izgubio nijednu utakmicu u kojoj je poveo), ali opstanak će umnogome zavisiti od sreće i (ne)iskustva.

Ovo poslednje – krštenica je bila jača – više neće moći da obezbedi legendarni Garet Bari, ali možda će moći Branislav Ivanović...

Došli: Greni Diangana (Vest Hem, 13.500.000, otkup pozajmice), Mateus Pereira (Sporting Lisabon, 9.100.000, otkup pozajmice), Şedrik Kipre (VBA, 1.100.000), Dejvid Baton (Brajton, 1.100.000), Kalum Robinson (Šefild Junajted, ?, otkup pozajmice).

Otišli: Džonatan Leko (Birmingem, 1.100.000), Nejtan Ferguson (Kristal Palas, bez obeštećenja), Kris Brant (Bristol Siti, bez obeštećenja), Oliver Burk (Šefild Junajted, ?), Filip Krovinović (Benfika, kraj pozajmice), Hasan al Habsi (kraj karijere), Garet Beri (kraj karijere).

Vest Hem Junajted: Čekićanje boljih dana

Ni romantičnije istorije, ni šarenijeg sastava, ni većeg mediokriteta (ako ovo poslednje uopšte može tako da se kaže).

Prokletstvo novog stadiona nije zaobišlo ni kultni klub sa dokova Istočnog Londona, inspiraciju navijačima, pank bendovima, radničkoj klasi i nekadašnji rasadnik talenata. Sem što atmosfera više nije "onakva" – u uslovima kovida, to je manje važno? – Vest Hem sigurno neće biti prodat nikome pre 2023, kada ističe prvi desetogodišnji ugovor o zakupu. Ukoliko se neko ipak odluči da pre tog roka novcima najuri Dejvida Golda i Dejvida Salivena (na žalost navijača, ovaj duo ne namerava sam da odstupi), morao bi u gradski budžet da plati 12,5% od čitave sume.

To verovatno znači da će Vest Hem tavoriti tu gde jeste, malo iznad zone koja vodi u drugu ligu, barem u naredne tri godine.

Dejvid Mojes je s te strane prava mera klubu kakav je danas. Bio je bolji nego što se mislilo i gori nego što je mogao da bude, što je negde i opis čitave karijere Škota, posebno u eri nakon odlaska iz Liverpula.

Mikail Antonio je bio fantastičan u finišu sezone i sam je izvukao Vest Hem iz bule. Tu su i Deklan Rajs, Snodgras, Souček, Fornals, Jarmolenko, pa Sebastijen Ale s kojim Mojes nije znao šta da radi, pa frustrirajući Lansini i još više frustrirajući Felipe Anderson...

Čak i ako dođe Džejms Tarkovski da natrag spase što se spasti može, pitanje je hoće li taj utisak biti drugačiji.

Da talenta ima – ima, da će biti dobro upotrebljen – verovatno neće.

Došli: Tomaš Suček (Slavija Prag, 16.200.000, otkup pozajmice), Sead Hakšabanović (Norćeping, kraj pozajmice).

Otišli: Grejdi Dijangana (VBA, 13.500.000, otkup pozajmice), Albin Ajeti (Seltik, 5.500.000), Pablo Zabaleta (bez kluba, istekao ugovor), Karlos Sančez (bez kluba, istekao ugovor), Roberto (Valjadolid, bez obeštećenja)

Vulverhempton: U ime Portugala i Svetog duha

Najevropskiji od svih engleskih klubova nije se dobro proveo kada ga je u Nemačkoj dohvatila prava evropska buržoazija, ali Nuno Espirito Santo dobro zna da je to bio samo početak odiseje "malog Portugala" u srcu Zapadnog Midlendsa.

Između optužbi da je "menadžerski" klub i da kineske gazde sigurno nešto petljaju, Vulverhempton već od prvog vikenda u septembru mora jasno da stavi do znanja da želi u Ligu šampiona i da bi sve ostalo predstavljalo korak unatrag, ili makar u stranu.

Ali, to će biti mnogo teže nego proletos, kada im se nudilo i otvaralo, a oni nisu uspevali...

Otišao je Met Doerti, jedan od onih igrača koje je bivši golman Porta doslovno transformisao, došao je "wonderkid" sa Football Managera Fabio Silva, neophodno je pronaći zamenu za sjajnog, ali vremešnog Žoaa Mutinja (da li je to mladi Vitinja? Teško da i veliki poznavaoci portugalskog fudbala trenutno znaju taj odgovor), no kratkoročna ideja mora biti da ostanu Raul Himenez i Adama Traore, koji su, svako na svoj način, bili udarne pesnice sastava.

(U Adaminom slučaju, ovaj izraz može da se shvati i doslovno. I da se doda ceo biceps. I triceps. I svi ostali cepsi.)

Prošle sezone "Vukovi" su umeli dobro da izujedaju ekipe slabijeg kvaliteta ili forme, no da bi se napravio korak u odnosu na (dvostruko) sedmo mesto, potrebno je pokazati čeljusti i onim jačima, i imati više od dvadesetak igrača u "rosteru"...

Došli: Fabio Silva (Porto, 40.000.000), Marsal (Lion, 2.000.000), Vitinja (Porto, pozajmica), Leo Bonatini (Vitorija Gimaraeš, kraj pozajmice), Roderik Miranda (Famalikao, kraj pozajmice).

Otišli: Elder Košta (Lids, 17.700.000, otkup pozajmice), Met Doerti (Totenhem, 16.800.000), Bruno Žordao (Famalikao, pozajmica), Ming Jang Jang (Grashopers, bez obeštećenja).

PREMIJER LIGA - 1. KOLO

Subota

13.30: (5,80) Fulam (3,90) Arsenal (1,60)

16.00: (3,10) Kristal Palas (3,10) Sautempton (2,45)

18.30: (1,35) Liverpul (5,30) Lids (8,00)

21.00: (2,15) Vest Hem (3,40) Njukasl (3,40)

Nedelja

15.00: (3,60) VBA (3,45) Lester (2,05)

17.30: (1,90) Totenhem (3,50) Everton (4,20)

Ponedeljak

19.00: (3,30) Šefild Junajted (2,75) Vulverhempton (2,55)

21.15: (5,20) Brajton (3,70) Čelsi (1,70)

ODLOŽENO

Barnli – Mančester Junajted

Mančester Siti – Aston Vila

***kvote su podložne promenama

