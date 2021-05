Nema ekipe u Premijer ligi opasnije od Mančester Junajteda kada protivnik prvi dođe do gola. To je na svojoj koži osetila i Aston Vila kojoj su šanse da naredne sezone zaigra u Evropi svedene na minimum. Za to vreme Crveni đavoli su overili mesto u grupnoj fazi Lige šampiona u predstojećoj takmičarskoj godini i odložili Mančester sitiju potencijalno slavlje i osvajanje sedme titule prvaka Engleske - 1:3.

Preokret je đavolja specijalnost. Deset puta od starta ovogodišnjeg izdanja engleske elite, Junajted je u gostima dozvoljavao rivalima da prvi stignu do gola i još jednom pokazao da prilikom takvog scenarija ne samo da ne ume da izgubi, već da je protivniku maltene potpisana smrtna presuda. Zvuči neverovatno, ali velikan sa Old Traforda je u takvim okolnostima devet puta pobeđivao i samo jednom igrao nerešeno. Uz to, deseti put je preokrenuo kada je prvi primao gol što nikada ranije nikome nije pošlo za rukom u Premijer ligi!

Sredinom prvog poluvremena Bertran Traore je demonstrirao zašto je ofanzivno jedan od najkorisnijih igrača Vile. Uz sjajan prvi kontakt i trunku sreće, uspeo je savršeno da pogodi dalji ugao Hendersonovog gola, ne ostavljajući čuvaru mreže Junajteda ni promil šanse da zaustavi udarac. Malo remek-delo i šesti prvenstveni gol nekadašnjeg fudbalera Liona.

Nije Juanjted imao Bog zna koliko opasnih pokušaja do odlaska na odmor, ali je bilo jasno da je drugo poluvreme Junajtedovo igralište. Edinson Kavani je kao po običaju poslat na zagrevanje, ali pre nego što ga je Ole Gunar Sojskjer poslao na teren, Daglas Luiz je potpuno nepotrebno oborio Pola Pogbu nakon čega je dosuđen 113. penal u Premijer ligi ove sezone. Samim tim oboren je rekor takmičenja postavljen takmičarske 2006/07. Neverovatna konicidencija, ali Luiz je na identičan način skrivo penal nad Pogbom i u okršaju ovih rivala u prvom delu sezone kada je Junajted slavio 2:1.

Bruno Fernadeš je pravario Emilijana Martineza postigavši 27 pogodak za Junajted ove sezone - najviše u konkurenciji premijerligaških vezista još od takmičarske 2009/10 kada je Frenk Lampard došao do istovetne brojke. Samo četiri minuta po izjednačenju Mejson Grinvud je prelako izbacio Mingsa iz igre, a onda pogodio bliži ugao za vođstvo gostiju.

Upravo je Grinvud desetak minuta kasnije ustupio mesto Kavaniju, a Matador u finišu meča pokazao da je i u 34. godini svetska klasa. Dovoljno je samo da obratite pažnju na kretnju Urugvajca par sekundi pre nego što je glavom pogodio malu mrežu. Već tada se znao da će biti gol. Naravno, polovinu posla je odradio Markus Rašford hirurški preciznim centaršutem. Kakav je Kavani džoker za Junajted dovoljno govori podatak da se sa pet golova sa klupe izjednačio sa Čičartitom Ernandezom (2010/11)i Ole Gunarom Solskjerom (1998/99) u premijerligaškoj klupskoj istoriji.

Do kraja meča Oli Votkins je zbog simuliranja dobio drugi žuti kartom, pa je bilo jasno da će gosti bez problema osigurati trijumf. Već u utorak dočekuju Lester na Teatru snova u pokušaju da ponovo odlože već viđenu titulu Sitija i priđu gradskom rivalu na sedam bodova zaostatka tri utakmice pre kraja.

PREMIJER LIGA - 35. KOLO

Petak

Lester - Njukasl 2:4 (0:2)

/Olbrajton 80, Iheanačo 87 – Vilok 22, Damet 34, Vilson 64, 73/

Subota

Lids - Totenhem 3:1 (2:1)

/Dalas 13, Bamford 42, Rodrigo 84 - Son 25/

Šefild junajted - Kristal Palas 0:2 (0:1)

/Benteke 2, Eze 88/

Mančester Siti - Čelsi 1:2 (1:0)

/Sterling 44 - Zijeh 63, Alonso 90+2

Liverpul - Sautempton 2:0 (1:0)

/Mane 31, Tijago 90/

Nedelja

Vulverhempton – Brajton 2:1 (0:1)

/Traore 76, Gibs Vajt 90 – Dank 13/

Aston Vila - Mančester Junajted 1:3 (1:0)

/Traore 24 - Fernandeš 52pen, Grinvud 56, Kavani 87/

17.30: (2,25) Vest Hem (3,30) Everton (3,25)

20.00: (1,45) Arsenal (4,40) Vest Brom (7,50)

Ponedeljak

21.00: (2,25) Fulam (3,15) Barnli (3,45)

