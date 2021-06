Kroz bosanskohercegovačku javnost prethodnih dana se provlačila informacija da fudbalski klub Mladost iz Doboj Kaknja neće dobiti licencu za nastup u Premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone, a to je danas dobilo i zvaničnu potvrdu. Krovna kuća BiH fudbala izdala je saopštenje za javnost koje glasi:

"U prostorijama NS/FS BiH održan je nastavak sjednice Drugostepene komisije za licenciranje klubova NS/FS BiH.

Na sjednici se odlučivalo po dostavljenim žalbama FK „Olimpik“ Sarajevo i FK „Mladost“ Doboj-Kakanj na odluke Prvostepene komisije za licenciranje klubova o odbijanju izdavanja licenci ovim klubovima za učešće u takmičenju Premijer lige BiH za sezonu 2021/22.

Nakon provedene procedure u skladu sa odredbama Pravilnika o licenciranju klubova za učešće u takmičenju Premijer liga BiH Drugostepena komisija za licenciranje klubova NS/FS BiH je donijela sljedeće Odluke:

Odbija se žalba FK „Olimpik“ iz Sarajeva i u cjelosti se potvrđuje Odluka Prvostepene komisije o odbijanju izdavanja licence za takmičenje u Premijer ligi BiH za sezonu 2021/2022;

Odbija se žalba FK „Mladost“ iz Doboj-Kaknja i potvrđuje se Odluka Prvostepene komisije o odbijanju izdavanja licence za takmičenje u Premijer ligi BiH za sezonu 2021/2022.

Odluke Drugostepene komisije za licenciranje klubova NS/FS BiH su konačne."

Dakle, Savez se oglasio nenavodeći detaljne razloge ovakve odluke. U taboru Mladosti vest su dočekali sa ogorčenjem, najavljujući isterivanje pravde. Prvi čovek kluba Mensur Mušija je u izjavi za BH radio 1 istakao da za ovakvu odluku nema, ama baš nikakvog razloga.

"Pravna bitka se nastavlja i tužba prema Lozani. U svemu ovome ima jako malo pravilnosti, pa skoro da nema nikakvih. Pazite, mi smo zadovoljili sve ekonomske kriterijume, zadovoljili smo i infrastrukturne, jer smo dobili ugovor sa vlasnikom stadiona Bilino Polje, gradom Zenica. Uprkos tome, mi smo dobili ovu odluku. Nekome to ne odgovara da Mladost igra Premijer ligu i to je jedini razlog. Neko ne želi Mladost ovde. Mi ćemo to dokazati. Ušli su u tumačenje ugovora koji mi imamo sa Gradom Zenica i korištenju stadiona, gde su oni ušli u nekakvo preglasavanje. To je nonsens. Kada bi neko normalan pokušao da smisli da uradi što gore i nakaradnije, uradio bi ovako. Nećemo odustati od borbe", jasan je Mušija.

Tim povodom iz tabora Mladosti oglasili su se saopštenjem za javnost u kojem su pozvali na sastanak predstavnike Izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH.

"Na sastanak su istovremeno pozvani svi predstavnici trenutnih i budućih premijerligaša. Teme sastanka bi bile regularnost odluke drugostepene komisije o licenci FK Mladost Doboj Kakanj zbog probijanja predviđenog roka na osnovu Pravilnika o licenciranju i osvrt na takmičarsku sezonu 2020/21."

Mladost je tek okončanu sezonu završila na devetom mestu sa 30 bodova i izborila opstanak. Međutim, zeleni sto kaže drugačije, te kako stvari stoje, narednu sezonu tim iz Doboj Kaknja neće igrati u elitnom društvu BiH fudbala, a njihovo mesto upotpuniće bijeljinski Radnik.