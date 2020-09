Pre godinu dana, transfer Edena Azara je drmao Španiju i Englesku. Realova višemesečna potera za Belgijancrm iz Čelsija je urodila plodom.

Azar je tada doveo Čelsi pred svršen čin. Ušao je u poslednju godinu ugovora, a nije želeo da potpiše novi. To je značilo samo jedno – Čelsi mora da ga proda. Ili će ga za godinu dana izgubiti bez obeštećenja. Da nije bilo te situacije, Čelsi ne bi ni pomišljao na prodaju najboljeg igrača. Ipak, sa situacijom oko ugovora je bio ucenjen. Marina Granovskaja je dugo pregovarala sa Realom i kada je izboksovala obeštećenje od 115.000.000 evra za igrača od 28 godina kojem je ostala još jedna sezona ugovora, mnogi su to smatrali vrhunskim potezom Čelsijeve direktorke, dok su Realu zamerali da je platio previše za igrača kojeg je uskoro mogao da dobije za džabe.

Godinu dana kasnije je otkrivena tajna da je transfer bio čak i veći nego što se mislilo.

Zahvaljujući pokušaju internet prevare iz Južne Koreje, otkriveno je da Azarov transfer na kraju iznosi neverovatnih 160.000.000 evra. Klupko se odmotalo preko Azarovog bivšeg kluba Tjubiza.

Po pravilniku FIFA, svaki klub u kojem je neki fudbaler proveo karijeru od 12. do 23. godine dobija određeni procenat od kasnijih transfera. Bivši klubovi zajedno dele pet procenata od ukupne visine transfera. U Azarovom slučaju je novac sledovao i Tjubizu u kojem je Belgijanac igrao od 2003. do 2005. godine, odnosno od svoje 12. do 14. godine. Po istom pravilniku, klubovima u kojima je fudbaler igrao od svoje 12. do 15. godine pripada 0,25 odsto od transfera za svaku godinu provedenu u klubu, a klubovima u kojima je igrao od 15. do 23. godine pripada 0,50 odsto od transfera za svaku godinu provedenu kod njih.

U slučaju Azara i Tjubiza je to ukupnih 0,5 odsto transfera (za dve godine), a ispostavilo se da tih pola procenta iznose 800.000 evra. To znači da ukupna visina na transfera u Real Madrid na kraju iznosi 160.000.000 evra.

Visina Tjubizove zarade od Azarovog transfera je otkrivena tako što su internet hakeri iz Južne Koreje pokušali da prebace taj novac na svoj račun.

Prilikom transfera iz Čelsija u Real, dva kluba su postigli sporazum da obeštećenje ide u ratama u naredne tri godine (40 + 56 + 64 miliona evra), pa tako idu i procenti bivšim klubovima. Prema toj matematici, Tjubizu je prošlog leta pripalo 200.000 evra, ove godine mu sleduje 280.000, a sledeće 320.000 evra. Belgijanci su prvu ratu naplatili, a onda se pojavila fantomska firma iz Južne Koreje koja se predstavila kao Tjubiz i tražila je da Realova druga rata završi na drugačijem računu. Prevara je brzo otkrivena zahvaljujući banci preko koje je transfer rađen i novac je vraćen na pravi račun Tjubiza. S obzirom da je banka iz Nemačke bila u neprijatnoj situaciji, objavljene su tačne cifre koliko novca od transfera ide Tjubizu i saznalo se da je u pitanju 800.000 evra, pa se tako vrlo brzo otkrila i tačna visina celog transfera iz Čelsija u Real.

Ispostavilo se da je Čelsi napravio fenomenalan posao i izboksovao ogroman novac za igrača koji je bio u poslednjoj godini ugovora, dok bi se moglo reći da je Real preplatio Belgijanca. Pogotovo kada se gleda iz ove perspektive godinu dana kasnije. Azarova debitantska sezona u Realu je bila obeležena povredama i mukom da se izbori sa viškom kilograma i pronađe formu iz Čelsija. Za Real je odigrao ukupno 22 meča, postigao jedan gol i zabeležio sedam asistencija. Premalo za igrača plaćenog 160.000.00 evra…