Previše puta se ponovilo, da bi bilo slučajno: Van Italije nije bauk, ali u Seriji A ne smeš da budiš zver
Vreme čitanja: 8min | sub. 17.10.26. | 20:05
Inter na Renato Dalari posle preokreta savladao Bolonju – 3:1
Inter je večerašnje gostovanje neugodnoj Bolonji dočekao pod neprijatnim utiskom drugog poraza u Ligi šampiona, ovoga puta posebno bolnog od Briža, ali mu to nije previše smetalo da upiše šestu pobedu u sedmom kolu Serije A i osigura ostanak na čelu tabele do narednog vikenda - 3:1 (1:1).
Možda ekipa Kristijana Kivua nije nikakav bauk kada se pojavi na velikoj sceni, ali zato u Seriji A predstavlja zver koju je bolje ne buditi iz sna, jer onda počisti sve pred sobom. Tako je bilo i večeras na Renato Dalari. Ekipa Rafaelea Padalina je vodila golom Tomaza Pobege od 10. minuta, ali je potom položila oružje pred jačim protivnikom. Inter je izjednačio golom Markusa Tirama u 44. minutu, a potom u nastavku utakmice pogocima Karlosa Agusta i Anž Joana Bonija došla do preokreta.
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Previše puta se ovakva situacija ponovima u ovoj sezni da bi je bilo ko poredio sa slučajnošću. Interu se večeras četvrti put dogodilo da se vratio iz rezultatskog deficita, što je potvrda nadmoći u odnosu na konkurenciju. Napoli je u trećem kolu vodio sa 2:0, pa izgubio sa 2:3. Identičnu prednost imao je Udineze u četvrtom kolu, pa je poražen sa 3:5. Roma je isto vodila sa 2:0, pa je na kraju bilo 2:2. Bolonja nije imala dva gola prednosti, ali i da je imala, verovatno bi protivnik uspeo to da nadomesti.
Domaći su u prvom poluvremenu bili izuzetno opasni, pogodili i prečku preko Pobege, ali je Inter strpljivo gradio napade i uspeo da izjednači tik pred odlazak na odmor kada je Markus Tiram sjajno skočio na centaršut Barele i glavom savladao Skorupskog.
Odluka o pobedniku pala je u drugom poluvremenu zahvaljujući pravovremenim izmenama sa klupe. Samo desetak sekundi nakon ulaska u igru u 69. minutu, Karlos Agusto je krunisao sjajnu akciju u kojoj su učestvovali Dijuf i Zjelinski, sa druge stative sproveo loptu u mrežu za potpuni preokret. Bolonja je nakon toga pokušala da se vrati u život uvođenjem Artjoma Dovbika i formiranjem napadačkog tandema sa Džejom Emenom, ali je Inter potpunosti kontrolisao ritam i držao konce igre u svojim rukama.
Konačan udarac domaćinu zadao je Anž Joan Boni u 83. minutu, nakon prelepe brze tranzicije koju su kreirali Čalhanoglu, Mhitarijan i ponovo asistent Karlos Agusto. Boni je pre toga već jednom pogodio mrežu, ali mu je gol poništen zbog milimetarskog ofsajda. Pored golova, valja izdvojiti i stativu koju je u 75. minutu pogodio Petar Sučić nakon prave pometnje u kaznenom prostoru Bolonje, čime je Inter potvrdi apsolutnu dominaciju na terenu.
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SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
20.45: (1,45) Roma (4,50) Đenova (7,00) - MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX
15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX
18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX
20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX
20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama