Previše puta se ponovilo, da bi bilo slučajno: Van Italije nije bauk, ali u Seriji A ne smeš da budiš zver

Inter je večerašnje gostovanje neugodnoj Bolonji dočekao pod neprijatnim utiskom drugog poraza u Ligi šampiona, ovoga puta posebno bolnog od Briža, ali mu to nije previše smetalo da upiše šestu pobedu u sedmom kolu Serije A i osigura ostanak na čelu tabele do narednog vikenda - 3:1 (1:1).

Možda ekipa Kristijana Kivua nije nikakav bauk kada se pojavi na velikoj sceni, ali zato u Seriji A predstavlja zver koju je bolje ne buditi iz sna, jer onda počisti sve pred sobom. Tako je bilo i večeras na Renato Dalari. Ekipa Rafaelea Padalina je vodila golom Tomaza Pobege od 10. minuta, ali je potom položila oružje pred jačim protivnikom. Inter je izjednačio golom Markusa Tirama u 44. minutu, a potom u nastavku utakmice pogocima Karlosa Agusta i Anž Joana Bonija došla do preokreta.