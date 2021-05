Lokalni portal u Firenci, FiorentinaUno, objavio je intervju sa predsednikom fudbalske akademije Zemun Altina Nebojšom Pejovićem, kluba u kojem je Dušan Vlahović napravio prve fudbalske korake u karijeri.

Odmah po dolasku u akademiju videlo se da se radi o dečaku posebnog dara.

"Roditelji su ga doveli kada je imao samo šest godina. Zatim je ostao sa nama dok nije napunio 14. Pretpostavljam da su verovali da je FK Altina pravo okruženje za dete, sa pravim uslovima za trening i pravim sistemom rada. Moram da priznam da je Dušan vrlo rano pokazao svoj talenat, od prvih udaraca, srećni smo što smo doprineli njegovom razvoju", rekao je Pejović.

Partizan je očigledno bio najodlučniji u želji da ga dovede u svoje redove. Crno-beli su vrlo brzo spoznali njegov talentat.

"Da, ali nisu bili jedini koji su nam kucali na vrata. U to vreme Vlahović je dobijao ponude od svih najvećih srpskih klubova, čak i pre nego što je napunio 14 godina. I od svih pristiglih predloga za transfer, mislim da je odlazak u Partizan bio najbolja odluka. U to vreme jedan od najboljih omladinskih fudbalskih stručnjaka Milan Ristić, koji je vodio čitavu generaciju Partizana "klase 2000", već je znao za sve Vlahoviće vrline i slabosti. To je zato što je Dušan u to vreme gostovao sa FK Altina na mnogim turnirima. Ubrzo posle njegovog prelaska u Partizan, za kratak period uspeo je da ga dovede do prvog tima".

Da li ste očekivali da će dostići ovaj nivo?

"Definitivno. Talenat koji je ovde pokazivao od detinjstva, volja i želja da trenira, garantovali su uspeh koji bi imao posle. Tako je i bilo".

Vlahović je mnogo puta govorio o Zlatanu Ibrahimoviću kao najvećoj inspiraciji.

"Sećam se toga. I kao predsednik kluba u kojem je odrastao i kao neko koj je jednostavno proveo dosta vremena sa njim, mogu da kažem da su njegovi idoli u to vreme bili Zlatan Ibrahimović i Gabrijel Batistuta".

Kakav je bio van terena kao dečak? Porodica je očigledno imala ogroman uticaj kada je u pitanju podrška.

"To ne mogu tačno da znam. Bio je dečak kao i mnogi drugi. Znam da je Dušan uopšte imao dosta talenta za sport. Posle toliko godina zajedno, mogu da kažem da bi postao vrhunski sportista i da je počeo da se bavi bilo kojim drugim sportom. Imao je to u krvi. Njegova porodica je puna ljubavi. Otac i majka su mu sigurno bili velika podrška. Sećam se da su ga redovno vodili na treninge, mečeve i turnire. Uvek. Oni su bili velika podrška njemu i celoj njegovoj porodici, a jasno je i našem klubu".

U Altini ponosno govore o drugim igračima koji su prošli kroz njihovu akademiju.

"Zajedno sa Vlahovićem, nekoliko igrača iz naše akademije igralo je u najvećim srpskim i evropskim klubovima, kao što su Luka Adžić, Uroš Račić, Vladan Đekić, moj sin Nikola Pejović, ko je u Empoliju. Ne zaboravite i Stefana Kovača iz Čukaričkog, koji je igrao i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine".

Da li se i dalje čujete sa Vlahovićem? Šta biste mu rekli da ga sada imate ispred sebe?

"Naravno. U stalnom smo kontaktu sa Dušanom. Da ga imam ispred sebe rekao bih mu da su sva odricanja, napori i neizmerna želja za treningom doveli na ovaj nivo. Ako nastavi ovako, njegova karijera će postati sve važnija, siguran sam u to", rekao je Pejović.