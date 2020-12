Vrlo dobrim otvaranjem prvenstvene trke PAOK je najavio kandidaturu za visok plasman u Super ligi Grčke. Izabranici Pabla Garsije u 12 kola upisali su samo jedan poraz i uz Aris su glavna pretnja dominantnom Olimpijakosu na putu do nove krune. Sjajne igre solunskog kluba na domaćoj pozornici nisu promakle ni nekadašnjem napadaču crno-belih Aleksandru Prijoviću koji utakmice grčkog kluba prati i na drugom kontinentu.

Centarfor Al Itihada u razgovoru za grčki Metrosport nije skrivao oduševljenje igrama bivšeg kluba, posebno istakavši partije Andrije Živkovića, srpskog ofanzivca koji je u dosadašnjem delu šampionata postigao dva gola, a dobar utisak upotpunila su tri pogotka na međunarodnoj pozornici.

"Gledam PAOK. Pratio sam duele protiv Bešiktaša, Arisa i Panatinaikosa. Nadam se da će crno-beli sa dosta uspeha završiti sezonu. Posebno mi se sviđa kako igraju Colis i Živković. Andriju poznajem iz reprezentacije i zaista pruža odlične partije za PAOK. Tim igra sjajno, veoma dominantno i želim im da godinu ukrase trofejima", rekao je Prijović.

Solunski klub, uprkos vrlo dobrim rezultatima u prvenstvu, prilično kuburi sa efikasnošću što je najbolje oslikano kroz samo 20 postignutih pogodaka na 12 susreta, te navijači crno-belih ne skrivaju želju da srpskog špica ponovo vide u svom klubu.

"Drago mi je što sam navijačima iz Soluna ostao u lepom sećanju i što me zovu da se vratim jer je to najbolja potvrda da sam obavio dobar posao. Bio sam efikasan i stekao sam lepe uspomene. Imam samo pozitivne utiske iz vremena koje sam proveo među crno-belima. Bio je to sjajan period, fantastični tim, svet, vlasnik, grad, sve je bilo fantastično".

Prijović je tokom leta bio dovođen u vezu sa brojnim klubovima, ali je ostao u Al Itihadu za koji su, kako kaže, vezani svi njegovi budući planovi.

"U fudbalu razmišljate o stvarima koje su vam se događale tokom karijere. Prisećate se klubova za koje ste igrali, gradova u kojima ste živeli... Međutim, potpuno sam posvećen trenutnom poslu i svom timu, ne trošim vreme na druge stvari. Usresređen sam na Al Itihad i želim da pružim što veći doprinos na klupskom putu do uspeha. Bilo je glasina o mojoj budućnosti, ali istina je da imam ugovor do 2023. godine koji poštujem. Profesionalac sam, motivisan sam da dam sve od sebe, radim ono što je ispravno za mene od prvog dana u Al Itihadu i nastaviću to da radim do kraja ugovora", kazao je napadač.