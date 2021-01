Posle mnogo izazova, prekidanja i odlaganja pojedninih susreta, protekla godina bila je prava noćna mora za sve klubove, a naročito za fudbalske fanatike širom latinske Amerike, kojima je povrh svega, najteže pala zabrana okupljanja na fudbalskim stadionima. Većina liga bila je primorada da promeni, do sada već uspostavljene sisteme takmičenja i prilagodi ih novonastaloj situaciji, prouzrokovanoj globalnoj pandemiji virusa korona.

Može se reći da je Argentina pretrpela najveće promene u želji da se sva takmičenja realizuju. Iako prelazeći u novu kalendarsku godinu, uspeli su da istraju u toj nameri. Vanredni, skraćeni sistemi takmičenja, najviše su odgovarali onim manjim klubovima, koji su u “sprint prvenstvima“, imali daha da izdrže trku do kraja i završe je ispred pojedinih favorita. Tako smo imali slučaj Banfilda koji se dokopao finala u Kupu Dijega Armanda Maradone, koji je na kraju ipak pripao Boki Juniors. U Nasional B, drugom po jačini rangu takmičenja u Argentini, Sarmijento je obezbedio povratak u elitu nakon što je savladao Estudijantes iz Rio Kvarta, a da ni jedna od ove dve ekipe nije glasila za favorita početkom sezone.

Osvrnućemo se i na treći rang argentinskog fudbala, koji je takođe ušao u samu završnicu. To je ligaški sistem poznat kao Primera B Metropolitano. Po okončanju regularnog dela prvenstva, kao prvoplasirani, klub Alirmante Braun obezbedio je višu kategoriju, ostavljajući ostalim klubovima da kroz plej-of izbore preostalo mesto u Nasional B kategoriji. Večeras su na programu plufinalni mečevi u kojima se sureću Tristan Suarez i Komunikasiones, a nešto kasnije od 01.10 po srednjoevropskom vremenu na polju stadiona Hulio Umberto Grondona u Aveljanedi, koplja će ukrstiti klub Husto Hose de Urkiza i San Telmo, susret kome ćemo ovom prilikom posvetiti malo više pažnje.

Ono što treba znati o Metropolitan B ligi, jeste da je ona jedna od dve profesionalne lige koje čine treći nivo argentinskog fudbalskog sistema. Divizija sadrži 17 klubova koji svoje upravljačke entitete imaju na području i regiji Buenos Ajresa, uz nekoliko izuzetaka. To su klubovi koje popularno oslovljavaju “direktno povezani sa AFA“. Srodna liga, samo na federalnom nivou, je Torneo Federal A, koja okuplja timove iz unutrašnjosti zemlje. Metropolitan B, kao Druga Divizija stvorena je još 1899 godine, a kroz nju su morali da prođu svi velikani argentinskog fudbala. Tokom svog postojanja menjala je nivo takmičenja, da bi poslednjom reformom 1986. godine, dobila epitet trećeg ranga. Nije redak slučaj da se u njoj na duži period zaglavljuju nekadašnji učesnici elitnog ranga, a dešavalo se i da poneki bivši šampion zaluta do ovih dubina.

Sličan slučaj je i u večerašnjem duelu drugog plufinalnog para, gde se sastaju Husto Hose de Urkiza, klub kome je trenutna kategorija vrhunac u svojoj istoriji i San Telmo, nekadašnja ekipa iz strogog centra prestonice i učesnik najjačeg ranga takmičenja iz 1976. godine.

Ko su ustvari San Telmo i Urkiza?

Idemo redom. Pedro Gonzales Telmo jedan je od zastupljenijih svetaca u ovom delu sveta i smatra se zaštitnikom moreplovaca. Po njemu je nazvana jedna od prvih katoličkih crkava na tlu današnje prestonice. Kasnije po njoj, ime je poneo jedan od najstarijih kvartova Buenos Ajresa, koji se nalazi u samom centru grada, a danas je poznat po uličnim umetnicima, muzičarima, tango plesačima, kao i negovacionima Kandombe stila. Takođe u ovom kraju nalazi se i prva pravoslavna crkva na tlu Južne Amerike, osnovana od strane ruskih migranata.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Klub je osnovao Fransisko Pantaroto još 1904. godine, a ime je dobio naravno po kvartu gde mu se i danas nalaze administrativne prostorije, iako je klub tridesetih godina izmešten iz ovog dela prestonice u susednu Aveljanedu. Prvobitne boje kluba bile su plava i bela. Međutim na prvoj utakmici u kojoj je klub učestvovao, počela je da pada kiša, spirajući plavu boju sve dok beli deo dres nije postao svetlo plav. Od tada, klub je za zvanične boje usvojio tamo i svetlo plavu. Prvu titulu koju je San Telmo osvojio bila je u Primeri C, 1949. godine, ali zbog prve reforme u profesionalnoj eri argentinskog fudbala koja je usledila naredne 1950 godine, klub nije promovisan u viši rang. Najveći uspeh doživeo je u sezoni 1975. kada je završio kao treći u Primeri B čime je ostvario učešće u plej-ofu, kroz koji se prvi i jedini put našao u najjačem rangu takmičenja. Iako unapređen, klub je ispao već u sledećoj sezoni. Ipak, postao je tim koji je igrao na najvišem nivou i tom periodu ispisao je nezaboravnu stranicu u istoriji kluba, kada je 25. maja 1976. godine na Urakanovom “Tomas Adolfo Duko“ stadionu pobedio Boku Juniors sa 3:1.

Danas, San Telmo poseduje sopstveni stadionu u Dok Sudu, jednom od krajeva Aveljanede, a ime nosi po dr Osvaldu Baletu. Stadion je jedinstven u Argentini po jednoj, ne tako slavnoj istorijskoj činjenici. Naime, postao je poznat kao stadion koji je bio najduže pod suspenzijom, čak šest godina, posle nereda koji su izbili 11. februara 2006 godine, na meču sa Taljeresom iz Remedios Eskalade. Klub je morao svoje utakmice da izmesi na stadion “Alfredo Ramos“ u Agronomiji, jednom od severnih krajeva prestonice. Tek u oktobru 2012. godine ponovo je otvoren za domaće utakmice.

Klub popularno nazivaju Kandomberos, po istoimenom stilu muzike i plesa, koji je nastao na ovom prostoru među potomcima oslobođenih afričkih robova, a koju su često mogli da se vide u izvođenju svojih igara u blizini nekadašnjeg stadiona. San Telmo nikada nije nastupao u Nasional B ligi. Po njenom nastanku 1986 godine, kao drugi stepen takmičenja koji će objedniniti klubove iz provincija i prestonice, Metropolitan B u kojoj je klub nastupao, pala je na lestvicu niže u piramidalnom sistemu. Po tome, i ako je San Telmo gotovo 30 godina bio član drugog po jačini ranga, od sprovedene reforme on nije bio učesnik novouspostavljene nacionalne lige, kao drugog ranga, do danas, kada mu se ponovo ukazala prilika za napredovanjem.

Na suprotnoj strani, nalazi se klub Husto Hose de Urkiza, osnovan 8. Juna 1936. godine u Kaserosu, tada još kao nezavisnom “partidu” nadomak zapadne granice Buenos Ajresa. Klub je nastao spajanjem, Atletiko Union, Atletiko Kaseros i Klub Social. Za ime novog fudbalskog entiteta, odluka novoformiranog odbora, pala je na znamenitu istorijsku ličnost. Justo Hose de Urkiza bio je argentinski general, političara i prvi predsednika Argentinske Konfederacije. Po njemu je mnogo, ulica, parkova i trgova širom zemlje dobilo naziv, a u prestonici postoji i čitav kvart Vila Urkiza.

IZBOR UREDNIKA

Prvo unapređenje klub ostvaruje 1951. godine, kada kroz doigravanje uspeva da se domogne više kategorije, u ovom slučaju bila je to Primera C, koja je tada važila za treći stepen takmičenja. Početkom 1980. godine, vojna hunta iseljava klub iz Kaserosa, gde će na mestu nekadašnjeg stadiona podići komplekse zgrada, sa stanovima za vojna lica. Urkiza je narednih sedam godina, lutala po stadionima od Zapadne zone, preko pojednih prestoničkih, pa do stadiona u Severnoj Zoni Buenos Ajresa. Sve do 1987. godine, kada im je zakonodavna vlast Tres de Febrera dodelila zemljište od šest hektara u kvartu barrio El Libertador, na samoj severnoj granici partida. U sezoni 1993, po otvaranju novog stadiona pod imenom Ramon Roke Martin, nakon što je par godina ranije ispao u najniži rang, klub je ponovo ostvario promociju u Primeru C, ali ovoga puta sa sufiksom Metropolitano, što je zaničilo da ne poseduje više vrednost trećeg, već četvrtog ranga takmičenja. Primera C, računajući pre, kao treći i posle reforme 1986, kao četvrti stepen, bila je liga u kojoj je Urkiza od svog nastanka najviše nastupala, čak 48 godina, po čemu je apsolutni rekorder.

U trenutnoj kategoriju Metropolitan B nastupa tek od 2018. godine, kada je kroz doigravanje u finalu savladao Arhentino Kilmeš sa 3:1 posle boljeg izvođenja jedanaesteraca. U tek drugoj sezoni trećeg po jačini ranga, što je do danas vrhunac u istoriji kluba, došli su u situaciju da se bore za promociju u Nasional B. Iako bez zapaženijih uspeha u klupskoj istoriji, Urkiza se poslednjih godina izdvojila kao jedna od najuspešnijih omladinskih akademija u Argentini, koja je sa svojim omladinskim sekcijama pobeđivala vršnjake iz daleko poznatijih škola fudbala, poput Barakas Sentralove, Riverove, Argentinos Juniorsove i drugih.

Piše: Đorđe Radonjić