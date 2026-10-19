Primili tri gola u šest kola, pa četiri za 40 minuta: Najčvršća odbrana Serije A pocepana na froncle

Do večeras je slovio za jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone u Seriji A, ali je večeras priredio vrlo, vrlo neprijatno iznenađenje svojim navijačima.

Kaljari je u pretposlednjem meču sedmog kola italijanskog šampionata doživeo debakl, pošto ga je kao domaćin pregazila Monca - 4:0 (1:0). Bile su utakmice tima sa Sardinije najneefikasnije u Seriji A, ponajviše zbog defanzivnijeg pristupa ekipe Fabija Pisakane, ali se ona ove večeri na stadionu Brijanteo raspala.