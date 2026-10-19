Primili tri gola u šest kola, pa četiri za 40 minuta: Najčvršća odbrana Serije A pocepana na froncle
Vreme čitanja: 6min | pon. 19.10.26. | 20:36
Kaljari pregažen na gostovanju u Monci
Do večeras je slovio za jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone u Seriji A, ali je večeras priredio vrlo, vrlo neprijatno iznenađenje svojim navijačima.
Kaljari je u pretposlednjem meču sedmog kola italijanskog šampionata doživeo debakl, pošto ga je kao domaćin pregazila Monca - 4:0 (1:0). Bile su utakmice tima sa Sardinije najneefikasnije u Seriji A, ponajviše zbog defanzivnijeg pristupa ekipe Fabija Pisakane, ali se ona ove večeri na stadionu Brijanteo raspala.
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Za mnoge neočekivano, jer Kaljari se na startu sezone predstavio publici kao jedan od najnezgodnijih rivala. Šampion Inter ga je jedini dobio, i to jedva, Atalanta se sa Sardinije vratila praznih ruku, dok je Juventus izvukao samo bod. Kaljari je uoči sedmog kola bio na visokom četvrtom mestu, prevashodno čvrstoj odbrani, uz Rominu najčvrćoj u Seriji A.
Ipak, defanzivnu liniju koja je kapitulirala samo tri puta u uvodnih šest kola, Monca je pocepala na froncle i za praktično jedno poluvreme - od 39. do 79. minuta - joj spakovala četiri komada! Do inicijalnog vođstva ekipe su bile ravnopravne, štaviše, Kaljari je bio bliži golu, ali su sredinom prvog dela prvo Embala Enzola, potom i Pol Mendi, promašili po zicer (sjajno im udarce odbranio Noel Tornkvist) i kazna je stigla vrlo brzo. Servirao ju je u smiraj prvog dela Edi Kuadio nakon što je poput brzog voza protutnjao po desnoj strani i preciznim udarcem završio u tri poteza izveden kontranapad.
Ako je Pisakane tokom petnaestominutne pauze i smišljao plan za povratak u meč, on je pao u vodu posle stotinak sekundi igre u nastavku, kada je Gustavo Varela duplirao prednost domaćeg tima. Već tada ste zahvaljujući Mozzart Relaxu, mogli da zaokružite keca ukoliko se on našao na vašem tiketu.
Gosti sa Sardinije više nisu imali šta da čekaju, krenuli su napred i tako ostavili mnogo prostora na svojoj polovini, što su fudbaleri Monce i te kako znali da iskoriste i dođu do ubedljive pobede. A moglo je da bude i ubedljivije da je stativa nije sačuvala Kaljari dvadesetak minuta pre kraja, kada je Andrea Kolpani uzdrmao okvir gola udarcem sa distance...
SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
Roma - Đenova 2:0 (0:0)
/Kastro 50, Luli 68/
Nedelja
Udineze - Leće 0:3 (0:2)
/Gaspar 11, Ndri 33, Zibert 86/
Fjorentina - Komo 1:3 (1:2)
/Pongračić 42 - Liberali 32, Pas 36, Duvikas 56/
Milan - Atalanta 3:2 (2:0)
/Ramos 24 penal, Rabio 43, Hila 58 - Gaetano 66, Krstović 81/
Juventus - Lacio 0:3 (0:1)
/Provstgor 37, Isaksen 66, Dele Baširu 89/
Ponedeljak
Monca - Kaljari 4:0 (1:0)
/Kuadio 39, Varela 47, 79, Robinson 66/
20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX