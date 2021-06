Angažovao je Partizan fudbalere sa raznih krajeva sveta – Afrike, Azije, Južne Amerike – a uskoro bi mogao i sa jedne od najegzotičnijih destinacija otkako dovodi strance. Sve pod uslovom da u stvarnost pretvori želju i treneru Aleksandru Stanojeviću stavi na raspolaganje igrača iz – Haitija!

U pitanju je Dukens Nazon, reprezentativac malene karipske države, prema navodima Sportskog žurnala u tefteru čelnika kluba iz Humske, sa potencijalnom da već do polaska ekipe na centralni deo priprema u Sloveniju zaduži crno-beli dres.

I to kao slobodan agent, jer mu je završetkom minule sezone istekao ugovor sa Sent Trudenom u čijoj je opremi lane postigao šest i asitirao za jedan pogodak na terenima Župile lige. Kako čelnici Partizana poslednjih godina uglavnom dovode strance bez obeštećenja prvi preduslov da se 27-godišnji centarfor pojavi u Beogradu je ispunjen.

Nazon je rođen u Parizu, fudbalski se obrazovao u francuskim klubovima (Van, Lorijan, Roje, Laval), a posle epizode u Indiji (Karela Basters) stigao do engleskih terena (Vulverhempton, Koventri, Oldam), da bi poslednje tri godine proveo u Sent Trudenu, uz napomenu da je proleće 2019. bio na pozajmici u škotskom Sent Mirenu.

Daleko bolji utisak ostavio je igrajuči za reprezentaciju Haitija. Dosad je skupio 36 utakmica i postigao 14 golova. Jedan od, verovatno, najkomičnijih u karijeri dao je – Milanu Borjanu. I to kako što je njegov državni tim u četvrtfinalu Gold kupu pre dve godine gubio 0:2 od Kanade, kad je kapiten Crvene zvezde loše procenio putanju lopte, dozvolio snažnom centarforu da do nje dođe poentira, povede Haiti ka preokretu, režiranom njegovom kasnijom asistencijom za 3:2.

Osim pogotka Kanadi, Dukens Nazon može da se pohvali da je na susretu sa Svetim Martinom pogodio cilj pet puta (konačan rezultat 13:0) ili da je pre dve sedmice u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru izrežetao mrežu nejake selekcije Turks i Kaikos, autorizovavši trijumf 10:0 sa četiri pogotka.

Nazon se najbolje snalazi na poziciji „devetke“, Partizanu i te kako potrebne posle promašene investicije u liku Žana Kristofa Bajbeka, a može da se izvuče i na krilo, ukoliko stručni štab proceni da bi Rikardo Gomeš, čiji se transfer privodi kraju, korisniji u toj ulozi.

U prvom mandatu Aleksandar Stanojević je trenirao Prinsa Tejga, sad bi mogao Princa, pod uslovom da Dikens Nazon najpre potpiše ugovor, potom oprvada nadimak koji je sam sebi prišio.