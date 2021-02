Bliži se nastavak evropskih kupova, ali korona ponovo zadaje probleme UEFA.

Najveća je glavobolja zbog engleskih klubova, jer zbog novog soja korona virusa koji se pojavio u toj zemlji, brojne države Evrope su obustavile saobraćaj sa Ostrvom i ne dozvoljavaju ulazak građanima iz tog dela kontinenta.

Izvesno je da će Red Bul Lajpcig morati da dočeka Liverpul na neutralnom terenu, pošto je Vlada Nemačke odbila da izda garancije da Crveni mogu da doputuju na njenu teritoriju.

Isti problem imaju i španski klubovi Real Sosijedad, Sevilja i Atletiko Madrid. Vlada Španije drži na snazi zabranu za ulazak svim putnicima sa Ostrva do 16. februara. A, izvesno je da će biti produžena na još neko vreme.

Real Sosijedad bi trebalo 18. februara da dočeka Mančester junajted u Ligi Evrope, ali će morati da potraži drugi grad, čak i državu u kojoj će organizovati utakmicu. Teoretski gledano, ako bi zabrana bila ukinuta dva dana ranije, Junajted bi mogao na vreme da stigne u San Sebastijan i spremi se za meč, ali Španci veruju da će Vlada produžiti zabranu.

U istom sosu je i Atletiko Madrid, koji bi trebalo da ugosti Čelsi u Ligi šampiona 23. februara. Ali, kako piše AS, Madriđani uveliko traže alternativno rešenje i za sada se kao najrealnije opcije pominju Monako ili Budimpešta.

Problem ima i Sevilja, koja bi trebalo 17. februara da dočeka Dortmund.

Zemlje koje koje bi mogle da budu domaćini ovih utakmica su Monako, Mađarska, Rumunija, Italija i Belgija.

Kako piše AS, UEFA drži da su zemlje koje ne dozvoljavaju ulazak putnicima iz Engleske, a to je u ovom slučaju Španija, dužne da pronađu alternativna mesta za odigravanje utakmica. Ukoliko to ne učine, onda UEFA ima diskreciono pravo da odluči koji tim, bez borbe, ide dalje.