Problemi s ugovorima: Vest Hemov bek odbio da završi sezonu, čekaju se Lalana, Vertongen, Vilijan...

Međunarodne fudbalske organizacije i klubovi ponadali su se da će ideja proći na štetu igrača. Upozoravali su menadžeri da to neće ići baš tako i sada tek vidimo da su govorili istinu. Džeremi Ngakija, mladi desni bek Vest Hema, saopštio je upravi kluba da posle 30. juna, kad mu ističe ugovor, neće više igrati za Čekićare.

S obzirom na to da je nastavak Premijer lige zakazan za 17. juna to znači da će Dejvid Mojes u završnici borbe za opstanak biti bez igrača koji je u poslednja meča pre prekida zbog pandemije korona virusa bio u startnih 11. Ovog meseca Vest Hem treba da odigra samo dve utakmice: kod kuće sa Vulverhemptonom 20. juna i tri dana kasnije na gostovanju kod Totenhema.

Otkako je u januaru debitovao za prvi tim Ngakija je impresionira, nudili su mu u Londonu dugoročan ugovor vredan 5.000 funti nedeljno (oko 290.000 evra godišnje), glatko je on to odbio. Potom je klub pokušao da ga ubedi da ostane bar do kraja prvenstva – sedam utakmica još – i pomogne klubu da izbori opstanak u Premijer ligi, međutim, zašto bi Ngakija rizikovao da se povredi kad treba da traži novi klub?

Slučaj Džeremi Ngakije nije toliko bitan samo po sebi – osim za Mojesa – koliko zbog toga što bi mogao da bude nagoveštaj ono što čeka i ostale klubove u završnici takmičenja. Drugoligaš Čarlton je već objavio da su trojica igrača izabrala da ne dovrše prvenstvo. Čelsi je pak produžio ugovore na godinu dana sa Olivijeom Žiruom i Vilijem Kabaljerom, ali ne uspeva da se dogovori sa Vilijanom i Pedrom, koji će verovatno u Romu kao slobodan igrač.

Naravno, svaki slučaj je poseban. Bornmut je iz finansijskih razloga već prihvatio rastanak sa Džordonom Ajbom, iako se i oni bore za opstanak. S druge strane, pokušavaju da nagovore Rajana Frejzera da ostane. Ne zna se ni šta će Totenhem sa Janom Vertongenom, ni Liverpul s Adamom Lalanom.

