Otkako je leta 2018. Kristijano Ronaldo "oslobodio ormarić" na Santijago Bernabeu, Real Madrid traga za generacijskim talentom koji bi ga u budućnosti odmenio. Kao takav označen je Kilijan Mbape, fudbaler koji još u periodu u Monaku nije krio da mu je Real Madrid san, a Portugalac uzor, te da mu je čitava soba bila oblepljena njegovim posterima. Međutim, do direktnom ataka Kraljevskog kluba na napadača Pari Sen Žermena još nije došlo. Florentino Perez je studiozno pripremao teren, opipavao puls Nasera El Helaifija i čekao pravi trenutak, ali ga nije dočekao. Korona virus ga je preduhitrio.

Činjenica je da se Real tokom globalne pandemije susreće sa velikim finansijskim poteškoćama. Samo fiksni troškovi godišnje iznose oko 450.000.000 evra, a tu su i rate za stadion koje će koštati Madriđane 275.000.000 ovog i dodatnih 200.000.000 narednog leta. Pride su i prihodi neuporedivo manji nego ranije. U takvim okolnostima, iako je Perez odredio dovođenje Mbapea kao prioritet, posao će sasvim izvesno morati da sačeka neka lepša vremena. Jer iako Pari Sen Žermen zvanično nije odredio cenu za svog napadača, jasno je da ona u najmanju ruku neće iznositi ispod 150.000.000 evra.

A Mbape želi da pitanje svoje sudbine reši u narednih nekoliko meseci, pre početka Evropskog prvenstva. Zbog toga, kako saznaje madridski AS iz izvora bliskih igraču, Mbape razmatra da produži ugovor (aktuelni važi do leta 2022.) sa Parižanima, koji bi bez problema mogli da ga po primanjima izjednače sa Nejmarom, kojem bi po novom ugovoru trebalo da pripadne 37.000.000 evra neto godišnje.

Ali, Mbape je na nastavak saradnje navodno spreman pod jednim uslovom. Da u ugovor bude ubačena i otkupna klauzula, koja bi mu dozvolila da ode u Real (ili bilo koji drugi klub) za određenu cenu. Međutim, pitanje je koliko bi to bila olakšavajuća okolnost za Madriđane. Štaviše, verovatno bi transfer tek tada zahtevao ogromne finansije. Jer bi u tom slučaju otkupna klauzula, kako to obično biva sa njima, bila postavljena previsoko. Kada u Realu procenjuju da bi ih ovog leta, sa jednom godinom ugovora, koštao čitavih 150.000.000 evra, onda je jasno da ni otkupna klauzula neće biti ništa manja. Ističe madridski list verovatno čak i iznad one koju je Pari Sen Žermen morao da plati Barseloni za Nejmara (222.000.000 evra).

Pride ne treba zaboraviti ni Mbapeova godišnja primanja od 21.000.000 evra, koju Real sa takozvanim seleri kepom od 15.000.000 evra – koliko imaju Azar i Bejl - ne bi sebi mogao da priušti. Dakle, da bi ostvario dečački san, Mbape će sasvim izvesno morati da podnese finansijsku žrtvu. Samo, da bi do toga došao, Real će prvo morati da obezbedi novac za pomenutu klauzulu.