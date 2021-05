Ako je Bajern sinonim savršene organizacije, RB Lajpcig je verna kopija. Štaviše, klub iz Donje Saksonije na dobrom je putu da jednog dana sruši Bavarce sa nemačkog prestola, o čemu svedoči niz poteza u završnici sezone.

Maliciozni će reći da nikakvog velikog plana na Red Bul areni nema kad je istovremeno napuštaju trener Julijan Naglesman i štoper Dajo Upamekano – i to se sele u Minhen – ali potezi uprave najmlađeg bundesligaša u međuvremenu sugeriše da radi temeljno, strpljivo i smisleno.

Samo u poslednjih sedam dana produžila je ugovore sa tri oslonca prvog tima. Najpre se na vernost obavezao golman Petar Gulači, pa vezista Amadu Hajdara, da bi ove srede autogram stavio i Emil Forsberg. Švedski reprezentativac je saradnju oročio na identičan period kao Mađar i fudbaler iz Malija. Svi ostaju do 2025.

I to govori kakav projekat sprema prvi čovek Lajpciga, Diter Matešic. Trojica važnih fudbalera ostaju još četiri godine, a zanimljivo je da do juna 2025. ugovori traju štoperu Viliju Orban, krilu Dominiku Soboslaju, našem Lazaru Samardžiću, norveškom napadaču Aleksandru Serlotu, Korejcu Hi Čan Hvangu, kao i američkom vezisti Tajleru Adamsu.

Nije li to pokazatelj da u naredne četiri godine Lajpcig cilja titulu? Klub osnovan 2009. napredovao je od petog ranga do polufinala Lige šampiona, a već u četvrtak biće u prilici da osvoji prvi trofej, pošto protiv Borusije iz Dortmunda u Berlinu igra finale DFB kupa.

Finale Kupa Nemačke, četvrtak, 20.45: (2,70) RB Lajpcig (3,25) Borusija Dortmund (2,65)

Još nešto: kako planski radi Matešic vidi se po tome što do 2024. ugovori traju Lukasu Klostermanu i Jusufu Poulsenu, do 2023. sigurni su Ibrahima Konate, Nurdi Mukiele i Kevin Kampl.

A kako se Lajpcig zaleteo novim ugovorima relano deluje da narednih sedmica novi potpiše i Marsel Zabicer, s obzirom da kapitenu ističe saradnja leta 2022, pa da ne bi otišao bez obeštećenja...