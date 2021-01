Termin ”Galaktikosi” postao je sinonim predsedničkog rada Florentina Pereza u Real Madridu.

Perez je svetu predstavio prve Galaktikose na početku trećeg milenijuma kada je na isto mesto okupio superzvezde poput Luisa Figa, Zinedina Zidana, Ronalda Fenomena i Dejvida Bekama, dok su od ranije tu bili asovi kao što su Raul, Roberto Karlos, Iker Kasiljas... Iako kvalitetom niko nije mogao da se meri sa Realom tog vremena, uspeha je bilo na kašičicu...

Mada jekupljen u leto 2005.iz Sevilje, Serhio Ramos se više profilisao kao deo integralni druge verzije Galaktikosa zajedno sa Kristijanom Ronaldom, Karimom Benzemom, Kakom, Lukom Modrićem, Geretom Bejlom, Tonijem Krosom... Drugi Galaktikosi imali su daleko više uspeha od onih prvih, što se najbolje ogleda kroz četiri titule šampiona Evrope i dve španske krune.

Mnogi veruju da je Florentino Perez otvorio fasciklu ”Galaktikosi 3.0” kupovinom Edena Azara za gotovo 120.000.000 evra od Čelsija pre godinu i po dana, mada belgijski as definitivno nije pokazao da zaslužuje da bude nosilac takvog projekta. Pandemija virusa korona značajno je uticala na realizaciju Perezovih planova da sklopi još jedan tim sa najvećim svetskim zvezdama fudbala, ali prema tvrdnjama madridskih medija poznati biznismen ni najmanje nije odustao od ove ideje. Samo je pomeren konačni rok do kada bi on trebalo da bude realizovan dovođenjem četiri najvažnija imena – Kilijana Mbapea, Davida Alabe, Erlinga Halanda i Eduarda Kamavinge.

Cilj prvog čoveka Blankosa je da do leta 2022. godine dovede pomenuti kvartet, a da do avgusta 2023. Galaktikosi 3.0 budu kompletirani kupovinom još nekih zvezda koje se nalaze na listi želja. Uz njih plan je da dodatno stasaju Ferlan Mendi, Fede Valverde, Vinisijus i Rodrigo, dok će iz kluba polako odlaziti Bejl, Modrić, Kros, Benzema, verovatno i Ramos...

Florentino Perez namerava da predstojećeg leta krene po dva bombastična potpisa iz Francuske –Mbapea i Kamavingu. Nije nikakva tajna da je Mbape Perezova tiha patnja godinama unazad, a ako bi Zinedin Zidan ostao na čelu tima u budućnosti Real bi mogao da ima prečicu do njegovog potpisa. Legendarni Zizu je Mbapeov idol uz Kristijana Ronalda i odavno kruže priče da bi upravo nekadašnja “desetka” Trikolora mogla da ima glavnu ulogu u realizaciji transfera astronomskih razmera. Mbape će na leto ući u poslednju godinu ugovora, zbog čega su ljudi u Parizu odavno u frci jer pregovori s njegovim zastupnicima ne daje željene rezultate, a pitanje je kako će se tek sada stvari dalje odvijati kada je u tim došao Maurisio Poketino. PSŽ je imao plan da izjednači Mbapeovu platu s Nejmarovom i da obojica budu na vrhu liste najplaćenijih u timu sa po 37.000.000 evra godišnje, ali iz bliskog okruženja francuskog napadača stižu sve glasnije poruke da on čeka Real i da će leto pred nama biti presudno za njegov dolazak u Kraljevski klub.

Da se nije dogodila pandemija virusa korona, Kamavinga bi verovatno već sada nosio dres Reala i pekao zanat od Luke Modrića i Tonija Krosa. Ovako, ceo posao pomeren je za ovo leto i najveća prepreka za realizaciju transfera mogla bi da bude odluka mladog veziste da promeni agenta i pređe kod Džonatana Barneta, inače poznatog kao agenta Gereta Bejla. Barnet zbog Bejla godinama ratuje s Realom, mada postoje informacije da je Kamavinga već izabrao Madrid kao sledeću destinaciju i da neće ni da razmatra druge ponude. A, bilo je letos interesovanja PSŽ, Bajerna i još nekih klubova. Kamavinga želi da ode iz Francuske, tako da PSŽ otpada, a Bajern još nije pokazao da ozbiljno želi talentovanog fudbalera Rena. Kao i Mbape, Kamavinga će takođe ući u poslednju godinu ugovora s Renom, zbog čega će mu cena pasti. Ren je prošlog leta tražio za svog najvećeg talenta između 70.000.000 i 80.000.000 evra. Njegov transfer zavisiće najviše od toga za koliko će Real uspeti da smanji cenu za Mbapea. Osvajač svetskog zlata s Galskim petlovima je prvi pik, mada je uzrok Realove odluke da više od godinu dana ne dovede nikog ne samo štednja zbog pandemije, već i čuvanje novca za naredno leto.

Eduardo Kamavinga (©AFP)

Nedavno smopisali da Real neće da žuri s kupovinom Erlinga Halanda i da bi transfer mogao da se dogodi tek na leto 2022. godine. Ideja Blankosa je da Haland nasledi Benzemu koji će tada imati 35 godina, dok će norveški napadač imati 22 leta i biće taman u najvećem usponu ka vrhuncu koji se očekuje tek u budućnosti. Upravo će na leto 2022. godine biti aktivirana otkupna klauzula od 75.000.000 evra za Halanda, a ako se njegov razvoj bude nastavio istim tempom, to bi mogla da bude bagatela cena s obzirom na to kako se kreću današnji transferi... Halandov agent Mino Rajola želi da vidi svog pulena u Realu, a poznato je i da dva kluba imaju tradicionalno dobre odnose...

Na kraju dolazak Davida Alabe zavisiće najviše od toga da li će Serhio Ramos ostati. Legendarni kapiten zasad je odbio dve verzije novog ugovora sa Realom i navodno razmišlja o selidbi u PSŽ na leto, mada su još sve karte otvorene. U Madridu žele da se saradnja nastavi, ali i da Alaba potpiše kao jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji. Pritom, Austrijanac je spreman da u Realu uzme manju platu od one koju je tražio Bajernu (10.000.000 evra). Osim toga, slobodan je u izboru nove sredine od letos, a igrači takvog kvaliteta se retko dovode bez uloženog centa u obeštećenje...

