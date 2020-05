Prokleta je nadoknada: Svi favoriti poklekli na startu Cvajte (VIDEO)

Ista meta – isto odstojanje. Zadržala je Arminija ogromnu prednost, ima i dalje sedam bodova više od Hamburga, ali je propustila priliku da načini jedan od odlučujućih koraka ka plasmanu u Bundesligu posle 11 godina. Tim iz Bilefelda sve do nadoknade vremena držao je sigurno vođstvo nad osrednjim Osnabrikom, ali je u dramatičnom finišu primio gol i ostao bez još dva boda – 1:1.

Lideru Cvajte glave je došao napadač Markos Alvarez. Prošle godine je dao 11 golova u Trećoj ligi, a do iste kote došao je u znatno jačem takmičenju osam rundi pre kraja. Možda se njegov pogodak ispostavi jednim od značajnijih na putu ka opstanku Osnabrika, dok je Arminiji izbio iz džepa već viđenu pobedu. I to na krajnje čudao način. Bio je to očajnički pokušaj gostiju, poslednji trzaj, rezervista Manuel Farona Pulido je pokušao da centrira sa leve strane, lopta mu je prošla preko noge, preletela golmana Štefana Ortegu Morenu, okrznula stativu, odbila se u polje, na nju natrčao još jedan igrač s klupe – Markos Alvarez – i poentirao.

Ujedno, poništvio vođstvo Arminije iz rane faze meča. Holandski štoper Just van Aken je oborio Fabijana Klosa, najbolji igrač Arminije preuzeo je odgovornost i u 17. minutu sa 11 metara, realizacijiom jedansesterca, doneo favoritu prednost, a sebe učvrstio na prvom mestu liste strelaca (17 pogodaka). Činilo se da će u Bilefeldu imati razloga za zadovoljstvo, međutim, u lošem raspoloženju čekaju derbi sa HSV-om narednog vikenda na Folkšpark stadionu.

Ako je nešto dobro za Arminiju to je činjenica da je prvi pratilac na identičan način ostao bez dva boda. Primio je gol u dubokoj nadoknadi na gostovanju Grojter Firtu i propustio priliku da smanji razliku u odnosu na lidera. Timu Ditera Hekinga glave je došao norveški napadač Havard Nilsen, dvostruki strelac, s tim što je taj drugi pogodak pao u petom minutu nadoknade. Otprilike istovremeno kad je Arminija poklekla pred Osnabrikom, tad je HSV ostao bez očekivane pobede.

Sumrak favorita u nedeljnom programu 26. kola Cvajte kompletirao je Štutgart, izgubivši u Visbadenu. Pogađate, golom u nadoknadi. Ovo je Venu bila druga uzastopna pobeda posle martovskih 6:2 u Osnabriku, dovoljna za poziciju koja vodi u baraž. Trenutno.

BUNDESLIGA 2 – 26. KOLO

Subota

Aue – Sandhauzen 3:1 (1:0)

/Nazarov 5, Kruger 64, Kakutalua 69 - Bjada 80/

Bohum – Hajdenhajm 3:0 (2:0)

/Losilja 11, Osei-Tutu 34, Ganvula 64)

Karlsrue – Darmšat 2:0 (0:0)

/Hofman 66, Vanicek 90+6/

Regenzburg – Holštajn Kil 2:2 (0:1)

/Stolce 75, Albers 90+2 - Dži-Sung 3, Porat 58/

Nedelja

Bilefeld – Osnabrik 1:1 (1:0)

/Klos 17 pen – Alvarez 90+4/

Grojter Firt – Hamburger 2:2 (1:1)

/Nilsen 35, 90+5 – Pohjanpalo 41, Dudžjak 48/

St. Paul – Nirnberg 1:0

/Gjokeres 90+4/

Ven – Štutgart 2:1 (0:0)

/Šafler 50, Tic 90+6 pen – Gonzales 83/

odloženo

Hanover - Dinamo Drezden

