Omladinski tim Crvene zvezde posle osvojenog prvenstva Srbije minulu sezonu krunisao je dominacijom na regionalnom Kupu prijateljstva. Iako sa igračima uglavnom mlađim od rivala, predvođeni rekorderom po broju golova Aleksandrom Kahvićem i kapitenom Nikolom Kneževićem, crveno-beli su stigli do trofeja bez primljenog gola, uz čak 19 datih.

Upravo će ti igrači sledeće sezone činiti okosnicu tima koji će se takmičiti u Omadinskoj ligi Srbije, a na čijoj klupi će ponovo sedeti perspektivni trener Marko Neđić.

"Biće to ovaj tim koji je nastupao na turniru na Zlatiboru koji smo osvojili, uz minimalne korekcije. Očekuje nas sastanak sa rukovodstvom kluba kada ćemo napraviti plan ko će ići u seniorski tim Crvene zvezde, a ko u Grafičar. U skladu s tim ćemo napraviti projekciju omladinskog tima za narednu sezonu", najavio je glavni trener Zvezdine omladinske škole, Nikola Jelić, za klupski sajt.

Iza kadeta je turbulentna sezona. Ekipa je završila na četvrtom mestu, pa će naredne sezone umesto Nikole Mitića ulogu trenera te selekcije imati Slađan Nikolić.

"Možda smo ih malo prerano ubacili da igraju sa starijima. Postojao je problem neuigranosti, jer smo dosta igrača doveli prošlog leta. To je kvalitetna generacija, mnogo očekujemo od njih i ne smatramo da su slabiji od omladinaca. Ipak, sezona koja ih čeka je izuzetno bitna i moraju da pokažu da su zasluženo i sa pravom tu u Zvezdi, te da će jednog dana moći da igraju u prvom timu. Većina njih će ostati u kadetima i naredne sezone, a tim ćemo pojačati nekolicinom fudbalera rođenih 2006. godine. Već sad mogu da najavim promenu u stručnom štabu. Slađan Nikolić će predvoditi naše kadete sledeće sezone. Reč je o iskusnom stručnjaku u kog čvrsto verujemo i napravili smo višegodišnji plan sa njim", otkrio je Jelić.

Glavni trener omladinskog pogona crveno-belih opširno je govorio o ciljevima škole.

"Svesno smo u sezonu ušli sa mlađim timovima u odnosu na konkurenciju. Hteli smo da vidimo gde se deca nalaze u odnosu na starije i nije nam primarni cilj bio osvajanje titule, ni u omladincima, ni u kadetima. Što se omladinaca tiče, lepo je biti prvi. Čestitao bih svima u klubu, ali moram da kažem da smo mi već postali prvaci kada su Stanković, Lazetić, Đurić i ostali prebačeni u prvi tim Grafičara, to nam je najveća satisfakcija, a pehar ćemo podići kada oni budu u seniorskom timu Crvene zvezde. Ne bežimo od toga da želimo da osvajamo titule u svim konkurencijama, ali to je sekundarno, jer nam je razvoj pojedinaca daleko važniji. Razvijamo igrače, a ne timove, koji se u ovim godinama menjaju na svakih šest meseci. Omladinci su imali tešku sezonu. Bili smo daleko najmlađi, uz to je jesenas nekoliko igrača prebačeno u prvi tim Grafičara, a opet nije bilo dovoljno kvaliteta u ostalim klubovima da se pojačamo, pa smo se okrenuli našim kadetima. Dešavalo se da imamo 15 igrača u omladincima, bila je teška situacija, pa smo prebacili nekoliko fudbalera rođenih 2005. godine koji su po uzrastu mlađi kadeti, ali su bili veoma značajni u osvajanju šampionske titule, to su Nikolašević, Lečić, Marinković, Vidojević, Vukićević... Model naše igre je ono kako su omladinci nastupali u jesenjem delu sezone. Na proleće je to, iz opravdanih razloga, bilo slabije, ali smo zadovoljni utakmicama protiv večitog rivala i Voždovca".

Zadovoljan je Jelić saradnjom sa seniorskim timom Grafičara, u kom igra veliki broj fudbalera koji bi i naredne sezone mogli da nastupaju za omladince.

"Imamo odličnu saradnju sa njima. Sloba Govedarica je jedan od najposvećenijih sportskih radnika koje sam video u životu. Što se igrača tiče, imamo ogroman kapital u njima i nadam se da će većina nastupati za prvi tim Zvezde. Imamo veliki broj reprezentativaca, sjajno se razvijaju pod palicom Boška Đurovskog i biće ih još. Velika stvar je imati stručnjaka poput Đurovskog u razvojnom timu, jer on tačno zna kako se šta radi, spreman je da stane iza igrača, trpi njihove greške i objektivno im daje možda i veću šansu od one koje su zaslužili... Ipak, mladi igrači moraju da se istrpe, a nama Grafičar služi kao prava stanica gde će oni da preleže 'dečije bolesti' i da u Zvezdu dođu spremni".

Nikola Jelić (©FK Crvena zvezda)

Aktuelni stručni kadar dobio je pohvale, a upućen je i poziv bivšim Zvezdinim igračima koji su u trenerskom poslu da se uključe u rad kluba.

"Podigli smo trenerski kadar na visok nivo, ali to još uvek nije to. Imamo problem jer bivši igrači neće da se uključe. Dragan Mladenović i ja smo pregledali listu od 80 bivših fudbalera Zvezde i svi bi odmah da preuzmu omladince, upišu to u CV i odu u seniore. Niko neće studiozno da se prihvati posla i da odvoji tri ili četiri godine za učenje. Kao da nisu svesni da je fudbalska karijera jedno, a trenerska drugo. Imamo primer Slavoljuba Đorđevića koji je u klub došao kao volonter i prošao sve stepenike od pretpetlića do toga da je danas trener Vojvodine. Evo i ovim putem pozivam bivše fudbalere Zvezde koji su spremni da se priključe radu naše škole da nam se jave".

Poput seniora, u Omladinskoj školi takođe se dosta pažnje posvećuje prelaznom roku.

"U starijim uzrastima definitivno imamo najtalentovanije igrače. Osim Mihajla Spasojevića iz Čukaričkog i Uroša Kabića iz Vojvodine, niko ne bi mogao da igra kod nas. Što se tiče mlađeg uzrasta, odradili smo 80 posto prelaznog roka. Od marta smo radili neprestano. Doveli smo ukupno 12 igrača, ali ćemo ih sve predstaviti kada počne prelazni rok. Mnogo reprezentativaca, talenata, izuzetno sam zadovoljan".

IZBOR UREDNIKA

Za kraj, zaključio je Jelić da je Omladinska škola Crvene zvezde podignuta na viši nivo.

"Ne zadovoljavamo se time, možemo još bolje. Dolaskom Bojana Šiljegovića, zaista smo prešli na viši nivo rada. Kondicioni sektor na čelu sa Nemanjom Badnjarevićem je sigurno najbolji na Balkanu, ako ne i šire. Skauting služba sa Srđanom Karićem kao glavnim 'lovcem' na talente i Ivanom Gajićem zaduženim za selektiranje dece u godištima baze je takođe radio fenomenalan posao. Baza sa koordinatorom Vladimirom Cvjetićaninom takođe pokazuje rezultate u svim poljima i selekciji igrača. Takođe, moram da istaknem da imam fenomenalnu saradnju sa direktorom Draganom Mladenovićem, izuzetno je posvećen poslu i mnogo se dobro razumemo i privatno i poslovno. On je pravi čovek na pravom mestu. Takođe, prezadovoljni smo saradnjom sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem i sportskim direktorom Mitrom Mrkelom koji su nas podržavali, čak i kada nam rezultati nisu išli u prilog. Nismo imali pritisak u tom smislu i mnogo je bilo opšutenije tako raditi. Zahvalnost ide i školicama u Srbiji i skautima koji nam svakodnevno šalju izveštaje o najtalentovanijima u državi i regionu. Za kraj sezone, šlag na tortu stavljen je osvajanjem turnira na Zlatiboru gde smo uspeli da nadigramo sve rivale u regionu. Bili smo dosta bolji od recimo Dinama koji je doveo veliki broj igrača iz drugog tima. To su momci sa seniorskim iskustvom", zaključio je Jelić.