Propast talenta zbog žurbe za novcem – napadač od 7.000.000 evra dve godine bez gola iz igre

Novu važnu lekciju mladi fudbaleri, koji tek treba da započnu svoje profesionalne karijere, mogu da izvuku iz primera Ivana Ignjatjieva (22). Ruski napadač je važio za najvećeg talenta te zemlje iz generacije 1999, ali je odabrao loš transfer, završio je u sredini za koju nije bio spreman i upao je u „kanal“ iz kojeg dve sezone nije izašao. Pitanje je i da li će…

Teško da je iko mogao da nasluti takav scenario. Kao polaznik sada već dokazane akademije Krasnodara Ignatjev je prošao sve mlađe generacije reprezentacije Rusije. Za kadete je na 13 mečeva dao 13 golova, za omladince na tri je bio strelac četiri puta i praktično je preko reda upao u selekciju do 21 godine.

14.30: (3,50) Rubin (3,45) Dinamo Moskva (2,10)

Sa 18 godina je dobio poziv da prođe letnje pripreme sa A timom, pokazao se dobro i izborio se za status. Debitovao je u petom kolu ruske Premijer lige, bio je starter protiv Ahmata i odmah je dao gol. Za Krasnodar je odigrao 54 utakmice, postigao ukupno 17 pogodaka i u klubu su bili ponosni na njega. U Ignjatijevu su svi videli dugoročno rešenje na špicu, igrača oko kojeg mogu da grade tim. Međutim…

Mladić je mislio da zaslužuje više od prosečne plate koju je imao u matičnom klubu. Kako piše Čempionat, imao je u Krasnodaru dovoljnu zaradu da može sebi da kupi automobil i da se časti nekim lepim odmorom i na zimu i na leto, ali je Ivan hteo malo više. Uz pomoć menadžera prisilio je čelnike Krasnodara da ga prodaju, što su naposletku i učinili u januaru 2020. godine za sjajnu sumu od 7.000.000 evra. Postao je mladi golgeter najskuplje plaćen igrač od strane nekog ruskog tima te zime. Rubin ga je namamio u Kazanj visokom platom i obećanjem da će da igra u evropskim takmičenjima.

Međutim, desila se tada pandemija koronavirusa, prvenstvo je u martu prekinuto na nekoliko meseci, a Ignjatijev je pauzu očigledno iskoristio na loš način. Kada je prvenstvo nastavljeno igrao je loše. Mnogo loše.

Bio je starter redom protiv Urala, Lokomotive, Ufe, Orenburga, Krasnodara… Jedva da je ulazio u šansu, nije dao nijedan gol. Pokušali su da ga pokrenu na silu, stavili su ga da izvodi penale. Sa bele tačke bio je Ignjatijev strelac jednom u poslednjem kolu, zatim još dva puta u novoj sezoni, po jednom u drugom i trećem kolu. I to je bilo to… Već u septembru prošle godine protiv Dinama je prvi put presedeo čitav meč na klupi.

Dobijao je šansu sve manje i manje. Nadovezalo se na to i bolovanje zbog koronavirusa, a vrhunac je bio početkom decembra, protiv Lokomotive, kada je zaradio drugi žuti karton na samom početku drugog poluvremena. Rubin je izgubio taj meč, a Ignjatijevu je usledilo hlađenje. Do kraja prošle sezone je bio dva puta starter i u tri navrata je ušao sa klupe. Nije mu pomoglo ni to što je Đorđe Despotović došao na početku te sezone i brzo dokazao da je najbolji napadač u ekipi. Potpuno je zasenio skupo plaćenog Ignjatijeva.

Nije se situacija previše promenila ni u ovom šampionatu. Čak ni pošto je Despotović povredio stopalo, što ga je odvojilo od terena od sredine oktobra. Ignjatijev je na poslednjih pet utakmica dva puta ulazio sa klupe u finišu, a u tri navrata ga je trener Leonid Slutski ostavljao da sedi. Najavljano je da će i duel sa Dinamom iz Moskve (nedelja, 14.30) da počne sa klupe.

Potpuno neverovatno zvuči taj podatak, ali poslednji gol Ignjatijev je iz igre postigao pre više od dve godine, 7. novembra 2019. u dresu Krasnodara protiv Trabzona u Ligi Evrope. Tada je glavom sproveo loptu u mrežu u 93. minutu, posle kornera koji je izveo Dmitri Stotski.

„Proveo sam veliki deo karijere u akademiji Krasnodara, gde se grade određeni sistem i filozofija. Kasnije se to prenosi na prvi tim. Ovde moram da se pregrupišem, da naučim nešto novo. Takav mi je trenutak u životu, kada mi ništa ne polazi za nogom. Šta god da uradim, desi se nešto loše. Lopta jednostavno neće da uleti u gol. Vežbam da postižem golove, nemam odgovor zašto su rezultati tako loši. To valjda znači da moram da treniram više. Trudim se, ostajem posle treninga sa još jednim trenerom. Počeo sam da vodim računa o tome šta jedem i koliko spavam“, pravdao se Ignjatijev.

Mladi napadač je na udaru javnosti još od januara ove godine. Proslavio je 22. rođendan na Maldivima, a tada su izašle njegove fotografije na kojima je pio pivo. To je bilo dovoljno za mnoge da za njegove loše igre okrive način života koji vodi.

„Razumem da je Ivanov ples sa flašom piva bio vest i da su svi počeli da pričaju o propalom talentu. Ja ga vidim u drugačijem svetlu. Njegova disciplina nikada nije bila problem. Ipak, moram da priznam – Ignjatijev je dobio platu u napred, a nju nije opravdao na terenu“, nedavno je izjavio Slutski.

Trener više ne računa na njega, to je jasno. Zato je najrealnije očekivati da napadač promeni sredinu već ove zime. Pitanje je samo ko bi želeo da ga angažuje, zbog visoke plate. Pominjao se Ural, koji se bori za opstanak… Možda bi takva sredina bila idealna za oporavak karijere u slobodnom padu.

IZBOR UREDNIKA

RUSIJA 1 – 16. KOLO

Subota

Ural – Soči 1:1 (1:0)

/Avgustinjak 34 – Noboa 68/

Ahmat – Rostov 2:0 (1:0)

/Poljarus 26pen, Sebaj 76/

Himki – Krasnodar 3:3 (0:1)

/Nabijulin 54, Glušakov 56, Dolgov 71 – Klaeson 6, Kabelja 67, Iljin 80/

Nedelja

12.00: (3,40) Nižnji Novgorod (3,30) Krilja Sovjetov (2,20)

14.30: (3,50) Rubin (3,45) Dinamo Moskva (2,10)

18.00: (4,10) CSKA Moskva (3,50) Zenit (1,90)

Ponedeljak

15.00: (3,50) Ufa (3,35) Spartak (2,15)

17.00: (3,40) Arsenal Tula (3,40) Lokomotiva Moskva (2,15)

***Kvote su podložne promenama