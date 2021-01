Pretposlednji okršaj 14. kola druge nemačke Bundeslige odigraće Fortuna i Paderborn (20.30), ekipe koje su ruku pod ruku na kraju takmičarske 2019/20 napustile Bundesligu. Deluje da je sastav iz Diseldorfa mnogo ozbiljnije pristupio misiji povratka u nemačku elitu od predstojećeg rivala, budući da će u slučaju trijumfa na svojoj Merkur Špile areni doći do četvrte pozicije, ali svega na tri boda deficita od prvoplasiranog Hamburgera.

Sastav i severne Rajne Vestfalije jedan je od onih koje krasi najbolja forma u Cvajti – Zabeležio je maksimalan učinak na poslednje četiri utakmice, a stoprocentan skor ima i na prethodna četiri domaćinstva. Kod kuće je Fortuna primila svega četiri pogotka, čak 14 manje nego što je dozvolila rivalima kada je igrala na strani. Motiv više da savlada Paderborn leži u činjenici da bi ga u protivnom vratila u konkurenciju timova koji bi se nadali Bundesligi, a ona već sada nije mala.

Ali nije Paderborn tim koji dozvoljava luksuz da bude olako shvaćen. To je pokazao eliminacijom bundesligaša Union Berlina u šesnaestini finala nacionalnog kupa. To je ujedno bio i poslednji meč za izabranike Štefena Baumgarta od kojeg je prošlo 13 dana i u kojem su demonstrirali sposobnost da razoružaju rivala u kratkom vremenskom periodu. Od trećeg do 36. minuta spakovali su timu iz prestonice tri lopte u mrežu. Sa druge strane, Fortuna je 2020. godinu okončala gubitnički, posle eliminacije u kupu od trećeligaša Esena. Svetla tačka u toj utakmici bio je dvostruki strelac Roven Henings, svojevremeno dete HSV-a. Nekadašnji fudbaler Barnlija je pre toga dao gol Sankt Pauliju, odnosno dva Oznabriku i sa pomenuta dva pogotka protiv Esena zaokružio je, ali ne i zatvorio period vrhunske forme – pet golova na tri utakmice.

Kroz istoriju su se ova dva tima sastajala 23 puta i skor je poprilično izjednačen. Deset remija, pratilo je šest pobeda Fortune i sedam trijumfa Paderborna. U međusobnim okršajima u Cvajti Paderborn je takođe nešto bolji – slavio je četiri puta uz četiri remija i dva poraza. Gostujući tim će inspiraciju tražiti u činjenici da bi ga trijumf približio današnjem rivalu na samo dva boda zaostatka i da bi mogao da rasplamsa kakve takve nade o borbi za pozicije koje vode u Bundesligu.

CVAJTA, 14. KOLO

Subota

Hajdenhajm - Nirnberg 2:0 (1:0)

/Tomaila 45, Mainka 75/

Bohum - Darmštat 2:1 (0:0)

/Kempe 82ag, Pantović 83 - Kempe 80/

Vircburger - Karlsrue 2:4 (1:3)

/Vanicek 32ag, Kobald 67ag - Goler 12, Vanicek 28, 44, Gondorf 48/

Nedelja

Aue – Braunšvajg 3:1 (1:1)

/Kruger 42, 67, Testrot 88 – Kaufman 17/

Grojter firt – Sankt Pauli 2:1 (2:0)

/Grin 24 pen, Nilsen 27 – Flah 83/

Hamburger – Regenzburg 3:1 (2:1)

/Kinsombi 21, Terode 39, Jata 62 – Besuskov 33/

Hanover – Sandhauzen 4:0 (1:0)

/Dukš 23, 52 Tvumasi 48, 89/

Kil – Osnabrik 1:2 (0:2)

/Arslan 90+3 – Šmit 27, Kerk 42/

Ponedeljak

20.30: (2,50) Fortuna Diseldorf (3,35) Paderborn (2,80)

