Nema više čekanja. Danska Superliga otvara svoje odaje posle 44 dana odmora između dve kampanje, i to tamošnjom verzijom Komjuniti Šilda, pošto će večeras osvajača Kupa Sonderjisk da poseti šampion Midtjiland.

Osim toga što će u najmanjoj državi Skandinavije prvi put da koriste VAR sistem najvažnija promena je format takmičenja. U odnosu na prošlu godinu broj timova u najjačem rangu je sa 14 smanjen na 12. Posle dvokružnog sistema, odnosno 22. kola, ekipe koje završe među najboljih šest formiraće plej-of, dok će sastavi iz drugog dela činiti plej-aut. Šampion ide u kvalifikacije za Ligu šampiona, drugoplasirani u borbu za Ligu Evrope, dok će se isto desiti i sa nosiocem Kupa. Trećeplasirani će igrati baraž sa pobednikom plej-auta za preostalo mesto na međunarodnoj sceni. Iz lige ispadaju dva tima.

Tron čeka Midtjiland ili Kopenhagen, i tu nema previše dilema. Ostatak rivala na nižem je nivou, usled čega Superliga počinje da poprima epitet "Prvenstva za dvoje". Lavovi sa Parkena se ponovo kotiraju kao prvi favorit, međutim, istina je da Vukovi nisu inferiorni i dokaz su da ne treba uvek suditi prema imenu.

Najbliži takmac trebalo bi da im bude Orhus, koji se poslednjih godina bori da ubaci klin u među dvojicu glavnih protagonista. Na dobrom je putu i ​​za nekoliko godina bi mogao da napravi veliki pomak. Njemu bi konce da pomrse Brondbi i Olborg, mada su oba tima u fazi restrukturiranja, sa finansijama koje nisu na naročito visokom nivou, pa su ograničeni na to da se bore za svoje mesto u Evropi, bilo kroz šampionat ili kroz Kup.

Odenze, Horsens i Randers nisu se pojačali i teško da će moći da uđu u prvih šest, dok bi oslabljeni Nordsjiland trebalo da bude oprezan kako ne bi dospeo u borbu za opstanak, baš kao i pobednik Kupa Sonderjisk.

U donjem domu se očekuje Lingbi, kojeg danski mediji karakterišu kao najozbiljnijeg kandidata za ispadanje, dok je novajlija iz drugog ranga Vejle dobro delovao na transfer pijaci, ima iskusnog trenera i relativno je stabilan u finansijskom pogledu.

No, krenimo redom...

Jonas Vind u duelu sa Polom Pogbom (©AFP)

KOPENHAGEN

Tim sa Parkena morao je da se zadovolji srebrom u sezoni 2019/20, gde se Midtjiland tokom 36 kola pokazao kao najjača ekipa i postao danski šampion. Trener Stale Solbaken se u većem delu takmičenja suočavao sa povredama nekoliko ključnih igrača poput Vinda, Boilesena, Fišera, Bjelanda i N'Dojea, a ako se Lavovi nadaju da će povratiti titulu, stopa povreda mora da bude smanjena. U Evropi je Kopenhagen još jednom pokazao klasu, stigavši do četvrtfinala Lige Evrope. Mančester Junajted je ipak bio nepremostiva prepreka.

Kopenhagen retko odstupa od čvrsto ukorenjenog koncepta igre i formacije 4-4-2, koja mu je obezbedila toliko titula, ali biće uzbudljivo videti da li će Lavovi postati taktički spremniji za promene u nadolazećoj sezoni. Tokom letnje pauze kluba sa Parkena se oprostio od klupske legende i stranca sa najviše pogodaka u istoriji Superlige Damea N'Dojea, ali su u turskom fudbalu pronašli njegovu zamenu u vidu bivšeg ubitačnog strelca Brondbija Kamila Vilčeka. Poljak je proveo četiri godine u Brondbiju i na 124 prvenstvene utakmice dao 71 gol, pa Solbaken veruje da će biti njegov kec iz rukava. Angažovanje Vilčeka će sigurno uneti dodatnu iskru u ionako veliko rivalstvo obojeno tenzijom između Kopenhagena i Brondbija.

Pored Vilčeka u klub je stigao Marios Oikonomu iz AEK-a, a od odlazaka izdvajamo srpskog internacionalca Uroša Matića koji je prešao u Karabag i Sotirijosa Papajanopulosa koji je pojačao AIK.

MIDTJILAND

Midtjiland je pokazao klasu prethodne sezone i već je četiri kola pre kraja osigurao krunu. Zaštitni znak tima iz Herninga su golovi, a momci Brajana Priskea postigli su ih više od konkurencije (61). Takođe, Vukovi su imali najčvršću odbranu, kapituliravši svega 29 puta.

Prelazni rok nije bio monoton. Naprotiv. Čak 10 igrača je stiglo u tabor šampiona, a 13 ga napustilo. Nijedan, pak, se ne može opisati kao redovan starter, pa je jasno da su Lavovi verovatno i jači nego lani. Stigao je reprezentativac Pione Sisto, koji je stigao iz Selte, a ako glavni trener Priske pronađe još elegantnog krilnog igrača kakvog traži, Midtjiland može biti nezaustavljiv.

ORHUS

Jedan od najstarijih danskih timova, Orhus, osnovan još 1902. godine, imao je fantastičnu sezonu iza sebe. Beli su najviše zahvaljujući napadaču Patriku Mortensenu stigli do bronzane medalje, koje su klubu istovremeno obezbedile kartu za međunarodnu scenu. AGF je pokazao da nije neophodno diktirati tempo kako bi pobedio i bio je sa 45,9% poseda lopte jedan od najslabijih u tom segmentu na nivou lige. Međutim, Orhus je bio druga ekipa po broju stvorenih šansi posle Midtjilanda - 391 prilika - i tim koji je sa 58 golova imao treći najuspešniji napad. Biće uzbudljivo videti da li će Beli slediti istu formulu u predstojećoj sezoni u potrazi za uspehom u Superligi i Evropi.

Od dolazaka ističemo Srbina Milana Jevtovića, doskorašnjeg krila Crvene zvezde, koji bi trebalo da sarađuje sa Mortensenom, ali i Magnusa Kastrupa iz Dortmunda, odnosno Kevina Diksa iz Fjorentine.

BRONDBI

Momci iz predgrađa danske prestonice ciljali su jedno od tri vodeća mesta u protekloj kampanji, ali su se Midtjiland, Kopenhagen i Orhus pokazali očigledno jači. Brondbi je prezimio na četvrtom mestu posle jesenje sezone, gde su napadač Kamil Vilček i ofanzivni dirigent Dominik Kajzer postigli kombinovano 25 golova, ali kada je počelo proleće, dva asa su prodata turskom Gectepeu i nemačkom Hanoveru. I sve je potom za žuto-plave otišlo dođavola. Odlaskom ofanzivnih profila, Brondbi je imao poteškoća da stvori šanse, a kamo lo da ih pretvori u golove i postigao je znatno manje pogodaka u drugom delu sezone. Ipak, jaka odbrana koju je predvodio kapiten Andreas Makso obezbedila je stabilnost i konačnu poziciju bez za podijuma.

Trener Nils Frederiksen oprostio se od četvorice igrača u letnjem prelaznom roku, dok je dobio samo jednog novajliju. Rezan Korlu vratio se sa pozajmice iz Lingbija, gde je bio važan ofanzivni profil. Postigao je osam golova i zabeležio osam asistencija, međutim, elegantni kreator mora da zauzme mesto na tribinama u prva dva kola usled suspenzije, a na premijeri Frederiksen neće moći da računa ni na kapitena Maksa.

Navijači Brondbija u doba korone (©AFP)

OLBORG

Prvi danski tim koji je uspeo da se nađe u grupnoj fazi Lige šampiona iza sebe ima relativno uspešnu sezonu. Glavni cilj je bio plasman u Top 6 i on je ispunjen. Evropa se neće ove sezone igrati u Olborgu, ali je ekipa Jakoba Frisa bila dašak svežeg vazduha zbog atraktivnog stila igre.

Ipak, mnogo toga se promenilo u igračkom kadru tokom leta. Otišao je dirigent veznog reda Patrik Olsen u Orhus, za njim je krenuo i talentovani napadač Seren Tengsted, dok je ofanziva pojačana Timoteom Nkadom iz Remsa i Timom Pricom. Potonji je sin klupske legende Radeta Price, nekadašnjeg švedskog reprezentativca. Član tima postao je i mladi srpski bek Vladimir Prijović, koji je stigao iz omladinskog tima Crvene zvezde.

ODENZE

Posle uzbudljive sezone 2018/19, očekivanja i ambicije Prugastih bile su velike na početku prošle kampanje. Međutim, nakon dobrog starta, Odenze je počeo da prosipa bodove i na zimsku pauzu je otišao sa 9. mesta. Pad se nastavio na proleće, mahom zbog gomile pehpva sa povredama bitnih igrača, pa se tim Jakoba Mikelsena iznenada našao u borbi za opstanak.

OB je doveo samo jedno pojačanje ovog leta, ali munjevito američko krilo Emanuel Sabi mogao bi da se pokaže kao pun pogodak.

HORSENS

Pre minule sezone nekoliko danskih konsultanata je na Horsens ukazivalo kao na jednog od kandidata za ispadanje, ali kao i mnogo puta ranije, Bo Henriksen je postideo kritičare i obezbedio još jednu sezonu u najboljoj fudbalskoj ligi u zemlji. Čvrsta odbrana kojom je vladao odbrambeni general Alekander Ludvig i mnoštvo različitih ofanzivnih niti koje su činili Simon Okosun, Halur Hanson, Luka Prip i supertalentovani Jepe Kjer omogućili su Horsensu čak devet utakmica zaredom bez poraza tokom proleća, i ukoliko Žuta opasnost nastavi u sličnom tempu, ispadanje teško da će biti tema u Horsensu. Tokom letnje pauze, uspešnog trenera Henriksena, posle šest godina na kormilu, zamenio je trener Fredericije Jonas Dal, a najmlađi debitant istorije Superlige Jepe Kjer, samo 16 godina, potpisao je za slavni Ajaks. Iz kluba je otišao srpski defanzivac Erhan Mašović, koji se vratio sa pozajmice u Klub Briž.

RANDERS

Tokom jesenjeg dela sezone delovalo je da je Randers spreman za velike stvari, ali je potom ekipa izgubila zamah. Popularni Konji morali su da se zadovolje prosekom, a biće uzbudljivo videti da li veznjak Vito Hamershoi Mistrati i napadač Emil Ris Jakobsen mogu da nastave obećavajući tempo s kraja prethodne kampanje. Emil Ris marljivo je pogađao u pripremnim mečevima, našao se na semaforu u najnovijem meču mlade reprezentacije Danske, pa bi bivši napadač Derbi Kauntija mogao da bude jedan od nadolazećih asova. Randers je bio jedan od najmanje aktivnih klubova u prelaznom roku ovog leta.

NORDSJILAND

Nordsjiland je četvrtu sezonu zaredom završio u plej-ofu. Još jednom, šef struke Divljih tigrova Fleming Pedersen tokom sezone je koristio mnogo mladih igrača, a nekolicina je iskoristila šansu. Naročito su dve ofanzivne komete Mikel Damsgard i Mohamed Kudus pokazale zavidan potencijal, a Nordsjiland je sa 59 golova bio drugi najefikasniji sastav šampionata.

U prelaznom roku ovog leta, klub se oprostio od četiri ključna igrača. Otišli su Damsgard u Sampdoriju za 6.700.000 evra, Kudus u Ajaks za 9.000.000, Mumin u Gimaraiš i prvi golman Nikolaj Larsen u Gengan. Nije bilo unošenja mnogo nove krvi, pa je veliko pitanje mogu li postojeći igrači u timu da zadrže nivo. Novajlija je i Mikael Esijen, legendarni vezista Čelsija, koji je angažovan kao asistent trenera Pedersena, ali bi mogao i da nastupi na ponekom meču.

KVOTE ZA PRVAKA DANSKE

SONDERJISK

Sonderjisk se u minuloj kampanji ubrajao među kandidate za Top 6, ali trener Glen Ridersholm nije uspeo da oslobodi pun potencijal tima. Barem ne pod pokroviteljstvom Superlige. Umesto borbe za Evropu tim iz Hadersleva se našao u neposrednoj opasnosti od ispadanja, ali je kroz plej-aut pokazao da mu je mesto u najvipem rangu. U isto vreme, u vitrine je stigao prvi trofej, Kup Danske. Sonderjisk je postajao sve bolji i bolji kako je proleće odmicalo, a ako nastavi na tom talasu, plej-of je definitivno realan cilj. Boje kluba brani i srpski golman Nikola Mirković, nekadašnji čuvar mreže Napretka, subotičkog Spartaka i Rada.

LINGBI

Lingbiju prošle sezone malo ko verovao u Danskoj. Očekivalo se da će ispasti, ali se pobedama nad pretendentima na medalje Orhusom i Olborgom u uvodnom delu pokazao konkurentnijim nego što se pretpostavljalo. Naročito su kod kuće Vikinzi bili ubedljivi. Ipak, dah su počeli da gube na proleće i to ih je dovelo do baraža za opstanak sa Hobrom, koji su preskočili i opstali.

Nema sumnje da Lingbi očekuje teška druga sezona pošto je promovisan u Superligu. Uz novu strukturu turnira sa 12 timova i dva direktna ispadanja, važno je ojačati kadar i izbeći velike krize tokom sezone. Klub je napustio glavni šraf Rezan Korlu, koji se vratio u matični Brondbi, pa ostaje da se vidi da li novajlije Kristijan Greko Jakobsen i Rasmus Telufsen mogu da nadomeste njegov odlazak.

VEJLE

Posle samo jedne sezone u nižem rangu Vejle se na velika vrata vraća u Superligu. Prisustvo igrača kao što su Mads Greve, Jakob Šop, Ilber Ramadani i Kjartan Finbogason uticalo je na to da Redsi bez većih problema osvoje direktnu promociju. Letnju pauzu Vejle je iskoristio da pojača sastav, pa su dres Crvenih zadužili napadač Rafael Dvamena iz Levantea, vezista Said Ezatolahi iz Rostova i švedski štoper srpskog porekla Aleksander Milošević, kome je poslednji klub bio Notingem Forest. Tempo u najjačem rangu je veći nego u drugoj ligi, i apsolutno je presudno za šanse Vejlea da brzo uđe u brzinu, kako ne bi strepeo do kraja.

DANSKA 1 - 1. KOLO

Petak

19.00: (5,80) Sonderjisk (3,90) Midtjiland (1,60)

Nedelja

14.00: (2,80) Horsens (3,20) Randers (2,60)

14.00: (3,10) Lingbi (3,35) Olborg (2,30)

16.00: (2,00) Brondbi (3,45) Nordsjiland (3,80)

18.00: (4,10) Odenze (3,50) Kopenhagen (1,90)

Ponedeljak

19.00: (1,70) Orhus (3,70) Vejle (5,20)

TABELE IZ PRETHODNE SEZONE