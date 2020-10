Nije došao da učestvuje, nego da se takmiči. I već posle uvodnog kola deluje da Marko Nikolić i te kako ima šta da pokaže u Ligi šampiona, iako su mnogi smatrali da će Lokomotiva biti topovsko meso u grupi sa prvakom Evrope Bajernom, uvek opasnim i u Evropi konstantnim Atletikom, te superofanzivnim Salcburgom. A onda je na gostovanji u Austriji srpski strateg za komandama moskovskog kluba remizirao i nagovestio da je sposoban da se trka na najvišem nivou kontinentalnog fudbala.

Lokosi su na Red Bul areni osvojili bod (2:2) koji im daje izgledne šanse da se bore, ako ništa drugo, bar za treće mesto, koje vodi u nokaut fazu Lige Evrope, što bi predstavljalo iskorak u odnosu na prethodni ciklus.

Nikolić je u poslednja dva meseca drastično popravio izgled Lokomotive. Stabilizovao se u Premijer ligi Rusije, niže pobede, pri vrhu je tabele, što je ekipu nahranilo samopouzdanjem. I nekadašnjem šefu stručnog štaba Partizana dalo za pravo da formaciju iz prvenstva prepiše na ličnom debiju u Ligi šampiona. Raspored 4-4-2, koji je toliko dobrog doneo Moskovljanima s početka sezone, pokazao se pragmatičnim protiv Salcburga, jer je od starta meča gost bio taj koji je napao iz svih oružja. U uvodnih nekoliko minuta preko Antona Mirančuka stvorio je dve sjajne prilike, što je bio uvod u vođstvu u 19. minutu. Mirančuk je centrirao iz kornera, Želamedinov prebacio loptu glavom na penaltik, a Eder – čiji su promašaji toliko nervirali Nikolića u prvenstvu – ovoga puta iz vazduha pucao precizno. Ružno pače portugalskog fudbala, koga su svojevremeno odbacili i Braga i Svonsi i Lil, ume da se preobrazi u labuda kad se najmanje nadate. Kao što je u finalu Prvenstva Evrope 2016. pogodio za pobedu nad Francuskom tako je i u Slacburgu potvrdio da je Marko Nikolić specijalista za prekide.

Makar kao što je Salcburg za atraktivan i napadački fudbal. Ipak je to tim koji je svojevremeno dao tri gola na Enfildu, dva protiv Napolija, do večeras upisao osam vezan pobeda, na njima dao 35 golova i onda – stao. Ne u napadačkom, koliko u rezultatskom smisli. Iako je preko Dominika Soboslaja i Zlatka Junuzovića preokrenuo u trenucima kad se to činilo idealnim (pred kraj prvog i početkom drugog dela), nije izdržao.

Nikolić je izmenama pokazao da mu je stalo da ostane neporažen. Uveo je Ribčinskog, Ze Luiša, Kamana i Vitalija Lisakoviča, da bi mu upravo 22-godišnji napadač frtalj časa pre kraja doneo vredan bod. I plimu optimizma pred nastavak takmičenja.

Već za šest dana u Moskvu stiže najbolji tim Evorpe, branilac pehara, Bajern iz Minhena.

LIGA ŠAMPIONA - 1. KOLO

Sreda

GRUPA A

Salcburg – Lokomotiva Moskva 2:2 (1:1)

/Soboslaj 45, Junuzović 50 – Eder 19, Lisakovič 75/

21.00: (1,68) Bajern (3,80) Atletiko Madrid (5,20)

GRUPA B





Real Madrid – Šahtjor 2:3 (0:3)

/Modrić 54, Žunior Vinisijus 59 – Tete 29, Varan 33 ag, Solomon 42/

21.00: (1,65) Inter (3,80) Menhengladbah (5,50)

GRUPA C

21.00: (1,30) Mančester Siti (5,70) Porto (9,00)

21.00: (2,50) Olimpijakos (3,10) Marselj (3,00)

GRUPA D

21.00: (4,30) Ajaks (3,90) Liverpul (1,78)

21.00: (6,00) Midtjiland (4,20) Atalanta (1,55)





*** kvote su podložne promenama

Utorak

GRUPA E

Čelsi - Sevilja 0:0

Ren- Krasnodar 1:1 (0:0)

/Girasi 56 - Ramirez 59/

GRUPA F

Zenit - Klub Briž 1:2 (0:0)

/Horvat 74 ag - Denis 63, De Keteler 90+3/

Lacio - Dortmund 3:1 (2:0)

/Imobile 6, Hic 23 ag, Akpa 76 - Haland 71/

GRUPA G

Dinamo Kijev - Juventus 0:2 (0:0)

/Morata 46, 84/

Barselona - Ferencvaroš 5:1 (2:0)

/Mesi 27 pen, Fati 42, Kutinjo 52, Pedri 82, Dembele 89 - Kartin 70 pen/

GRUPA H

PSŽ - Mančester Junajted 1:2 (0:1)

/Marsijal 55 autogol - Fernandeš 23 penal, Rašford 86/

RB Lajpcig - Bašakšehir 2:0

/Anhelinjo 16, 20/