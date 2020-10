Prvi čovek Porta Pinto da Košta bio je gost portugalske stanice TVI gde je naširoko pričao o klupskim dešavanjima, poslovima odrađenim ovog leta, činjenici da su fudbaleri preplaćena roba i planovima za budućnost.

Uprkos velikim finansijskim gubicima u poslednjih godinu dana, najviše zbog pandemije virusa korona, klub je i dalje uspeo da ostvari profit od 126.000.000 evra. Ali od prodaje igrača.

“Tehnički bankrot postoji samo zato što smo mi kao klub u obavezi, na primer, da pokažemo stanje na našim računima po određenim parametrima. Evo, prema trenutnom stanju na tržištu, naš ceo tim vredi 76.000.000 evra, a ovog leta smo od prodaja zaradili čak 126.000.000 vra. Kako je to moguće? Jednostavno. To je samo nekonvecionalna demonstracija koliko su fudbaleri precenjena roba“, kao iz topa će Da Košta.

Odmah je dao i konkretan primer – na slučaju prodaje supertalentovanog Fabija Silve, koga je Vulverhempton letos platio 40.000.000 evra iako je mogao da ga dobije za četiri puta manju sumu novca?!

“Fabio Silva je odličan posao za nas s ekonomske strane. Gledajte, on je imao otkupnu klauzulu od 10.000.000 evra, a Vulvsi su ga platili 40.000.000 evra! Zato nam je ta prodaja bila toliko važna“.

Čovek koji je na mestu predsednika Porta od 1982. godine bez prestanka kaže da finansijska situacija u klubu nije najsrećnija...

“Imali smo mnogo gubitaka, ali to je normalno. Prošle godine nismo igrali Ligu šampiona. Bio je to nesrećan slučaj, kao što se to desilo Benfiki ove godine. To što nismo igrali Ligu šampiona je slučajnost, jer posle Real Madrida i Barselone imamo najviše učešća. Mi smo naše račune zatvorili još 30. juna zbog pandemije, svi transferi koji su napravljeni biće uračunati u sledećoj finansijskoj godini, ali sam siguran da nećemo imati problema da preživimo do tada. Prošle godine nismo prodavali, jer smo želeli titulu i uspeli smo“.

Tokom leta klub se dosta promenio, a među onima koji su otišli je i Aleks Teljes. Porto ga je na kraju dao Mančester junajtedu za 15.000.000 evra i još dva miliona u bonusima.

“Nikada nisam zadovoljan kada igrači odlaze od nas. Na primer, velika prodaja zbog koje mi je i danas muka je Hulkova prodaja u Zenit. Ali, bio je to veliki posao za nas. Opet, tu su i situacije kada nemamo drugi izlaz nego da prodamo igrače. Tako je bilo sa Aleksom Teljesom. Njegova sestra, koja mu je ujedno i agent, došla je dve sedmice pre kraja prelaznog roka da mi kaže kako Aleks hoće da ide. Nedelju dana kasnije on je sam došao i tražio da ide, jer je dobio jedinstvenu priliku da zaigra u Mančester junajtedu. Na kraju sam samo pokušao da kompenzujem njegov odlazak, jer je bio u poslednjoj godini ugovora, a tržaio je da ide. Nismo imali drugo rešenje“.

