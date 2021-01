Prvi odlazak iz Mančester Junajteda ove zime je dogovoren.

Holandski desni bek Timoti Fosu Mensa ovog puta za stalno napušta Old Traford i seli se u Bundesligu. Crveni đavoli su prihvatili ponudu Bajera iz Leverkuzena vrednu 2.000.000 evra za Holanđanina.

Ovako malo obeštećenje ne bi trebalo da čudi jer je Fosu Mensa ušao u poslednjih šest meseci ugovora i odbio je ponudu Crvenih đavola da produže saradnju. Želeo je po svaku cenu da ode i želja mu se ostvarila.

Leverkuzen je prvo bio zainteresovan za Junajtedovog levog beka Brendona Vilijamsa, ali je na kraju uspeo da dogovori transfer desnog. Ostaje još samo da Fosu Mensa dogovori još neke sitne detalje oko ličnih uslova sa Farmaceutima. Za njega su pored Leverkuzena bili zainteresovani još Herta i Ajaks, ali je klub sa Bajarene bio najuporniji.

Holanđanin je u Junajted došao kao 16-godišnjak iz Ajaksa i debitovao kod Luja van Gala. Odlaskom zemljaka sa klupe je izgubio podršku pa ga je Junajted kasnije slao na pozajmice u Kristal Palas i Fulam. Uoči prošle sezone se vratio na Old Traford ali nije mnogo igrao do sada. Ukupno je za Crvene đavole upisao 30 utakmica.

Fosu Mensa je prvi u nizu odlazaka koji se ove zime očekuju sa Old Traforda. Sledeći će biti Odion Igalo kojem uskoro ističe pozajmica iz Kine i ona neće biti produžena. Na izlaznim vratima je i argentinski defanzivac Markos Roho koji je u pregovorima sa Bokom Juniors. Junajted želi da se reši i njegovog zemljaka Serhija Romera, ali iskusni golman nema nameru da ide i želi da do kraja odradi ugovor koji traje do leta.