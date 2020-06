Prvi strelac Superlige: Bila bi velika čast da zaigram za Srbiju, ali bih rado igrao i za Mađarsku

TSC Bačka je hit sezone u Superligi Srbije, a njen napadač Vladimir Silađi je aktuelni “Kralj strelaca” u srpskom šampionata. O Silađiju i čudu iz Bačke Topole se sve više priča jer su postali pravo osveženje za srpski fudbal.

A kako iza celog projekta uzdizanja malog vojvođanskog kluba stoji kapital iz Mađarske, jasno je zašto je to tema i u našem severnom komšiluku. Sportski dnevnik Nemzeti sport je tako napravio priču sa Silađijem o njemu i klubu.

“Klub je bio trećeligaš kada sam došao, ali je i tada bio dobro organizovan. Ne preterujem kada kažem da se svi sada osećamo kao porodica i da se vidi samo pozitivna energija. Mnogi mi znači što trener Zoltan Sabo, sportski direktor Šabolč Palađi i predsednik Janoš Žemebri imaju veliko poverenje u mene. Na početku sezone je cilj bio da ostanemo u ligi, a sada smo četvrti. Srpski fudbal bi mogao mnogo da profitira od klubova kao što je TSC”, kaže Vladimir Silađi.

Priznaje da je u jednom trenutku želeo da prekine fudbalsku karijeru.

“Bilo mi je teško zbog nekih nepravdi. Dok sam sedeo na klupi, osećao sam da je to bez razloga. Da, istina je, razmišljao sam tada da prekinem karijeru. Srećom, roditelji su razgovrali sa mnom danima i odgovorili me od te ideje. Veoma sam im zahvalan zbog toga. Pored njih, pomoglo mi je i rukovodstvo Sloge iz Temerina, kao i Radovan Krivokapić koji je bio trener TSC kada sam došao.

O čemu sada sanjaš?

“Živim u realnosti. Sledeći korak bi bio da zaigram fudbal u inostranstvu jer mi je jako važno da obezbedim finansijsku stabilnost za moju poroidicu. Zbog korona virusa, svet fudbala je sada mnogo usporio i zaista ne znam gde bi mogao da nastavim karijeru”.

Da li je Mađarska moguća dsetinacija?

“Ne vidim prepreku za to”.

Posle 15 golova u prvenstu, da li možda maštate o pozivu u reprezentaciju Srbije?

“To nije mala brojka, ali želim još više. Golovi mi daju samopuzdanje i skidaju teret sa mojih leđa. Želim da budem prvi strelac lige. Ako me Srbija pozive, ne bih odbio jer bi to bila velika čast”.

Postoji li mogućnost da ako dobiješ mađarsko državljanstvo, zaigraš za reprezentaciju Mađarske kao što je to uradio Nemanja Nikolić?

“Nemam ništa protiv toga. Ako bi me Mađarska pozvala, rado bih se odazvao”.

