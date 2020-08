Bilo je zanimljivih mečeva i u dosadašnjih pet kola, primera radi, sudar Crvene zvezde i Spartaka, ali prvi veliki derbi u novoj sezoni Superlige na programu je na Karađorđu, pošto sve boljoj Vojvodini dolazi u goste raspucani Partizan (18.45, TV Arena Sport).

Domaćin je posle uvodna dva remija dobio tri utakmice u nizu, podigao samopouzdanje, a hrabri ga i činjenica da je dobio dva poslednja susreta sa crno-belima. Najpre u završnom kolu minulog prvenstva u Novom Sadu (1:0), zatim i nekoliko dana kasnije u finalu kupa u Nišu, boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Trener Nenad Lalatović očigledno zna da motiviše ekipu za sudare sa Beograđanima, raduje ga i činjenica da na poslednjih 12 domaćinstava u Superligi njegov tim ne zna za poraz, te da su ga za vreme njegovog drugog mandata tukli samo Crvena zvezda i Voždovac.

"Igramo protiv jako kvalitetnog protivnika, koji ima pojedince koji mogu jednim potezom da reše utakmicu. Međutim, niti smo mi bolji od njih, niti su oni bolji od nas. Bez obzira na to što smo domaćini, pošto će se igrati bez navijača, šansu su 50:50. Do tri boda će doći ekipa koja bude imala više strpljenja i bolje uđe u utakmicu, a ja se nadam da ćemo to bizi mi. Apsolutno verujem u svoje igrače, koji dobro treniraju i među kojima vlada pobednička atmosfera", rekao je Lalatović.

Parni valjak je u četvrtak veče imao evropske obaveze i manje vremena za pripremu derbija u koji ulazi sa nedovoljno oporavljenim Sejdubom Sumom i Lazarom Markovićem, ali sa naštelovanim nišanskim spravama Takume Asana, jer je Japanac vodeći strelac takmičenja (šest golova). Sastav Sava Miloševića je slavio samo na dva ligaška gostovanja iz prethodnih pet pokušaja (u Kruševcu i Surdulici). Pritom mu je svaki rival osim Radnika dao bar po gol.

Opet, na mečevima s Javorom, Radnikom i Inđijom crno-beli su pokazali koliko opasni mogu da budu, postigli su 11, nisu primili nijedan gol i deluje da mogu da konačno obore Vojvodinu.

"Neće biti iznenađenja, odigrali smo dosta međusobnih utakmica. Stoga nam je malo lakše, jer znamo sa čime ćemo se suočiti na terenu. Svesni smo grešaka koje smo činili u prethodnom periodu i trudićemo da ih ispravimo. U velikoj meri će zavisiti i od toka u kojoj ćemo se meri oporaviti od ove utakmice koja je bila izuzetno bitna za nas. Srećom završila se dobro po nas, ali ćemo se potruditi da iskoristimo tu pozitivnu energiju. Uvek je dobro pobediti i pokušati da se iskoristi dobar momenat iz prethodne utakmice. Svesni smo da će biti teško sa Vojvodinom, ali verujemo da možemo da pobedimo ukoliko neke stvari odradimo kako treba", rekao je Savo Milošević.

Crno-beli su slavljem nad letonskim RFS-om skinuli kamen sa srca i sada žele da se revanširaju protivniku za neprijatne poraze iz finiša prošle sezone. Parnom valjku je pobeda neophodna kako ne bi dozvolio Crvenoj zvezdi da dodatno umakne na tabeli pred reprezentativnu pauzu. Ipak, slične ambicije ima i domaći tim, koji će učiniti sve da zada još jedan udarac ljutom protivniku i primakne se samom vrhu tabele.

VOJVODINA - PARTIZAN (18.45, TV ARENA SPORT)

Novi Sad

Karađorđe

Bez prisustva publike

Sudija: Srđan Jovanović (Beograd)

VOJVODINA: Simić - Andrić, Bralić, Saničanin, Devetak - Tomić, Drinčić - Bojić, Čović, Vukadinović - Mrkaić.

PARTIZAN: Popović - Miletić, Vitas, Banjak, Urošević - Zdjelar, Šćekić - F. Stevanović, Natho, Asano - Sadik.

SUPERLIGA - 6. KOLO

Petak

Inđija - Javor 3:2 (1:0)

/Aleksić 8, Dimitrov 56pen, Bastajić 82 - Luković 68, Jevtić 75/

Metalac - Čukarički0:0

Subota

Rad - Napredak 3:1 (1:1)

/Jovanović 42, Novaković 50, Trninić 63 - Stević 25/

Novi Pazar - Radnik 0:0

Zlatibor - Mladost Lučani 1:0 (0:0)

/Đakovac 60/

OFK Bačka - Voždovac 2:1 (2:1)

/Žakula 2, 8 - Živković 10/

Radnički Niš - Proleter NS 2:0 (0:0)

/Gavrić 52, Stojiljković 69pen/

Nedelja

18.45: (2,95) Vojvodina (3,30) Partizan (2,45)

20.00: (4,20) Mačva (3,45) Spartak (1,90)

21.00: (1,20) Crvena zvezda (6,75) TSC (14,0)