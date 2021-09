Prvo pa muško: Bragantino cilja finale u debitantskoj sezoni u Kopa Sudamerikani

Kako u Kopa Libertadores, tako su i u drugom po jačini klupskom takmićenju Južne Amerike ove nedelje na programu prvi polufinalni dueli Kopa Sudamerikane. Jedan od duela posle koga će neka od sukobljenih strana biti bliža ili, pak, dalja od velikog finala zakazan je za noćas kada se u Bragansi na stadionu Nabi Abi Čedid, sastaju debitant na međunarodnoj sceni Bragantino i Libertad, klub kojem je u protekle dve decenije uvek nedostajao onaj završni korak ka nekom od kontinentalnih trofeja.

Nema sumnje da je za Bragantino predstojeći susret najvažniji u ovoj deonici sezone za otvaranje puta do moguće klasifikacije za prvo finale međunarodnog turnira. Ne zaboravimo da se pobednik Kopa Sudamerikane automatski kvalifikuje za grupnu fazu Kopa Libertadores sledeće sezone, bez obzira na to kako ovaj klub nastupa u nacionalnom prvenstvu. Bragantino se do sada prilično dobro snašao u Seriji A, ali ostalo je još 17 utakmica brazilske lige, i niko ne može garantovati da će Bruto Masa ostati među prvih šest u generalnom plasmanu. Sastav iz porodice Red Bulovih klubova u meč protiv Libertada ulazi sa nizom od tri utakmice bez pobede. Međutim, to ne mora da znači apsolutno ništa, ako se uzme u obzir da su Bulsi odigrali dva nerešena susreta protiv moćnog i trenutno vodećeg Atletiko Mineira, kao i u gostima protiv vrlo motivisane i čvrste ekipe Baije. Ono što stvara određenu dozu sumnje je poraz 2:1 od davljenika Šapekoensea i to na svom terenu. Bragantino je trenutno peti u Brasileirau sa 33 osvojena boda u 20 odigranih utakmica i za sada svojim plasmanom na tabeli klub ima mesto na Kopa Libertadores za 2022. godinu, inače turniru koje nikada ranije nije igrao.

00.15: (1,60) RB Bragantino (3,45) Libertad (6,00)

Istorijska kampanja Bruto Mase na svom prvom međunarodnom takmičenju pokazuje visoku konkurentnost tima iz Braganse, pored toga što je obeležena odličnim utakmicama, poput preokreta protiv Tolime u grupnoj fazi takmičenja, koja je im je zagarantovala pristup osmini finala. U prvoj eliminacionoj rundi savladan je ekvadorski Independijente del Valje, inače šampion ovog takmičenja u sezoni 2019, dok je u četvrtfinalu eliminisan i Rosario Sentral, argentinski klub sa dugom istorijom učešća na međunarodnoj sceni kao i osvajač Kopa KONMEBOL 1995. godine, što je tada predstavljalo preteču sadašnje Kopa Sudamerikane.

U potrazi za plasmanom u veliko finale Bragantino nastoji da ostvari prednost na svom terenu za revanš koji će se odigrati sledeće srede, na stadionu Defensores del Čako, u Paragvaju. Brazilski tim se prvi put suočava sa Libertadom. Na ovom putovanju Braga pokušava da dobije drugu titulu od spajanja sa kompanijom Red Bul. Prvo dostignuće bila je Serija B brazilskog šampionata 2019, a već naredne godine Masa Bruta je imala još jednu veliku i uspešnu kampanju, sada kao član elitnog ranga, obezbedivši mesto za Sudamerikanu.

Tim kojim komanduje trener Maurisio Barbijeri moći će da u prvoj utakmici polufinala računa na Lukasa Evanđelistu, koji se oporavio od povrede. Vezista je na poslednjim mečevima izostajao zbog povrede aduktora desne noge koju je zadobio 23. avgusta u susretu sa Amerikom iz Minas Žeraisa. Brazilski tim će takođe biti jači za povratak veznjaka Prakedesa i napadača Artura, koji su bili izostavljeni sa spiska za prvenstveni meč sa Baijom prethodnog vikenda, a sve zbog suspenzije zbog nagomilavanja žutih kartona. Problem bi moglo da predstavlja odsustvo urugvajskog veziste Emilijana Martineza, koji nema pravo nastupa jer se ove godine već takmičio na južnoameričkoj međunarodnoj sceni sa Nasionalom. Barbijeri je i namenski odmorio nekoliko ključnih igrača u remiju sa Baijom, tako da su Veverton, Natan i Edimar sveži i odmorni za sukob sa paragvajskim predstavnikom. Svaki od ovih igrača mogao bi se vratiti sredinom sedmice u startnih 11, jer bez sumnje Bragantino želi da nastupi u najjačem sastavu, dok će Gabrijel Novaes verovatno dobiti prednost u napadu nad Italom.

Gosti su aktuelni prvaci paragvajske Primere, iako su zauzeli šesto mesto posle prvih devet utakmica tekuće sezone. Ekipa Danijela Garnera pobedila je River Plejta iz Asunsiona sa 1:0 za vikend kako bi kampanju vratili na pravi put, a sada je sav fokus na putovanju u Bragansu. Libertad je već pobedio jednu brazilsku ekipu i to u prethodnoj rundi, kada je na prednost golova u gostima, posle remija 2:2, izbacio Santos. Gumarelo je u poslednjih 14 godina četiri puta stizao do polufinala Kopa Libertadores, ali nikada ranije nisu napredovali do samog finala.

Libertad se donekle oporavio posle lošeg početka u paragvajskoj Klausuri. Oslobodioci su u dva od poslednja tri meča u nacionalnom prvenstvu zabeležili pobedu uz jedan poraz u gradskom derbiju protiv Olimpije. Međutim, Libertad je i dalje tek sedmi, sa 10 bodova zaostatka za Guaranijem. Očigledno, je za Gumarelose od velikog značaja međunarodno takmičenje i postavlja se pitanje da li Paragvajci sada mogu pružiti pravu borbu timu iz Brazila.

Što se tiče gostujućeg sastava, Garnero je u proteklom susretu protiv Santosa koristio formaciju 4-1-4-1 i gotovo je sigurno da će se nje držati i noćas na Abi Čedidu. Budući da se njegova ekipa poslednjeg vikenda vratila na pobednički put sa određenim rotacijama, argentinski stručnjak će ovde možda svesti promene na minimum, iako se Hulio Enkiso, Ivan Franko i Marselo Fernandez nameću kao mogući starteri, usled dobrih nastupa u prethodnom periodu. Jedan od Garnerovih alternativnih planova uključuje i petog igrača u veznom redu, i to uglavnom uz ulazak Matijasa Espinoze ili Lorenca Melgareha, koji bi pomogli Kolumbijcu Danijelu Bokanegri koji igra na poziciji zadnjeg veznog. Sebastijan Fereira i Takuara Kardozo činiće ofanzivnu liniju, čija će misija biti da iskoriste svaku moguću kontru kako bi pokušali da iznenade protivničku odbranu.

Drugi polufinalni par Kopa Sudamerikane ove godine čini još jedan brazilski predstavnik Atletiko Paranaense zajedno sa urugvajskim, ali i kontinentalnim gigantom Penjarolom, čiji se susret u Montevideu na stadionu Šampion 20. veka, očekuje naredne noći.

Piše: Đorđe RADONJIĆ