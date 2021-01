Šetaju Patrika Kutronea od kluba do kluba, od zemlje do zemlje, kao da ni sam napadač ne zna šta ga je snašlo. Nova destinacija 23-godišnjeg Italijana je Valensija.

Slepi miševi su potvrdili da su doveli napadača na pozajmicu iz Vulverhemptona do kraja sezone. Ako je nešto dobro za Kutronea, to je da do juna neće mrdati. Pogotovo ako se zna da se u prethodnom periodu baš naputovao, a nigde se nije naigrao.

Kutrone je sezonu počeo u Fjorentini kao pozamljen fudbaler Vulfsa, međutim, kad je Raul Himenez pretrpeo tešku povredu glave, trener Nuno Espirito Santo ga opozvao bivšu nadu Milana i planirao sa njim da pregura osetljivi deo sezone. No, Kutrone je odigrao samo 23 minuta u Premijer ligi, još 80 zbirno na dva susreta FA kupa, da bi postao višak kad se ukazala šansa da Vulverhempton angažuje Vilijana Žozea iz Real Sosijedada. Uz Brazilca, kao i mladog Rafu Silvu, te očekivani povratak Himeneza, Santo je shvatio da mu Kutrone više nije potreban i rešio je da ga prosledi na pozajmicu.

Ovoga puta ne u Seriju A, već u Primeru. Javila se Valensija i dobila napadača do kraja sezone. Ujedno, dovela prvog igrača posle čak godinu dana. Veliki finansijski problemi odvratili su je od transfera tokom letnjeg prelaznog roka, kad je rasprodala sve nosioce tima (Kokelan i Pareho prešli u Viljareal, Rodri i Feran Tores u Mančester Siti, Kondogbija u Atletiko) i nikog nije dovela. Sad se ukazala kakva-takva mogćnost, pa će Kutroneov zadatak biti da zaoštri konkurenciju u navali, gde su starosedeoci Maksi Gomez, Manu Valjeho, dok Ruben Sobrino ne dobija često priliku.

Jedina je nevolja za trenera Havija Grasiju što je Patrik Kutrone poslednji gol dao 19. jula u pobedi Fjorentine nad Torinom. Iako je već igrao za dva kluba u istoj takmičarskoj godini, ima Kutrone pravo da obuče dres trećeg, s obzirom da su pravila promenjena zbog uticaja pandemije virusa korona.

Odmah posle prvog, Valensija je potvrdila i drugo pojačanje ove zime. Na Mestalju je, u formi pozajmice iz Benfike, stigao Fransisko Fereira Reis, poznatiji kao Fero. U pitanju je 23-godišnji štoper koji se nije naigrao u Lisabonu, a u ovom prelaznom roku ga je želeo i Galatasaraj.