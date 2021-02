"Prazne tribine, ali nikada sami." Tako je PSV svojim fudbalerima putem društvenih mreža poslao poruku pred revanš šesnaestine finala Lige Evrope. Holandski velikan će na Filips stadionu morati da pojuri zaostatak od 4:2 nastao pre nedelju dana u Pireju. Domaćinu će protiv Olimpijakosa biti potrebna savršena utakmica lišena grešaka.

Crveno-beli su uz Paok jedini tim koji je ove sezone četiri puta tresao mrežu PSV-a. Poređenja radi, solunski crno-beli su u provom međusobnom okršaju grupne faze uništili holandskog rivala, ali se u Ajndhovenu domaćin poput feniksa izdigao iz pepela i revanširao grčkom timu što je bio jedan od ključnih koraka za prolaz dalje.

"Verujem u ovaj tim. U nedelju smo gubili sa 1:0 od Vitesea, a na kraju slavili sa 3:1. Ovaj tim je sačinjen od jakog karaktera. Pokazali smo to u grupnoj fazi. Kod kuće smo gubili sa 2:0 od Paok, pa ga okrenuli i trijumfovali 3:2. Morali smo da pobedimo poslednje tri utakmice grupne faze da bismo prešli u nokaut, a to smo i učinili. Sve je i dalje otvoreno i moguće za nas", objasnio je Filip Maks, defanzivac domaćeg tima.

Maks ne želi da razmišlja o scenariju po kojem PSV od nedelje više ne razmišlja ni o jednom trofeju, jer se tada igra De Toper sa Ajaksom. Onaj koji će ukoliko Kopljanici pobede praktično rešiti sve dileme oko prvaka države.

"Iskreno verujem da možemo do osmine finala i ne otpisujem mogućnost borbe za titulu. Ajaks dolazi na naš teren tako da imamo novu priliku da ga pobedimo. Prvenstvo traje do maja, a kroz istoriju Eredivizija je donosolila neke lude završnice. I dalje imamo šansu da nazovemo februar veoma uspešnim, to je ono na šta smo fokusirani", priča Maks koji je u Pireju zabeležio asistenciju.

Olimpijakos je u domovini demonstrirao sjajnu napadaču raznovrsnost pošto su četiri različita fudbalera postizala golove - Buhalakis, M'Vila, El Arabi i Masuras. Međutim, za vikend je zapelo protiv Arisa koji je šampionu otkinuo dva boda, pa nije napravljena adekvatna uvertira za gostovanje u Ajndhovenu. Izabranici Pedra Martinsa moraju da budu svesni da je posao daleko od završenog - to pokazuje i gotovo briljantna statistika holandskih crveno-belih koji su na poslednjih 11 domaćinstava deset puta slavili uz jedan poraz.

Eran Zahavi je u Pireju radio ono što se od njega očekuje, postigao oba gola i sada samo treba da zadrži pravac. Sada očekuje doprinos Donjela Malena i Marija Gecea, kao i znatno čvršću odbranu, onu na nivou iz poslednjih utakmica grupne faze koja je potpuno neutralisala napade Omonije i Granade. Uz tako ubeljivo izdanje u oba pravca, PSV ima čemu da se nada.

LIGA EVROPE, ŠESNAESTINA FINALA (REVANŠI)

Sreda

Totenhem - Volfzberger 4:0 (1:0) /prva utakmica 4:1/

/Ali 11, Vinisijus 50, 83, Bejl 73/

Četvrtak

18.55: (2,10) Ajaks (3,45) Lil (3,50) /prva utakmica 2:1/

18.55: (1,88) Arsenal (3,50) Benfika (4,30) /prva utakmica 1:1/

18.55: (1,33) Hofenhajm (5,40) Molde (8,50) /prva utakmica 3:3/

18.55: (1,60) Napoli (4,00) Granada (5,70) /prva utakmica 0:2/

18.55: (1,65) Rendžers (4,30) Antverp (6,00) /prva utakmica 4:3/

18.55: (1,73) Šahtjor (3,60) Makabi Tel Aviv (5,10) /prva utakmica 2:0/

18.55: (2,10) Viljareal (3,45) Salcburg (3,50) /prva utakmica 2:0/

21.00: (2,10) Klub Briž (3,20) Dinamo Kijev (3,80) /prva utakmica 1:1/

21.00: (2,35) Dinamo Zagreb (3,35) Krasnoda 3,05/prva utakmica 3:2/

21.00: (1,60) Lester (3,90) Slavija Prag (5,80) /prva utakmica 0:0/

21.00: (1,60) Leverkuzen (4,00) Jang Bojs (5,60) /prva utakmica 3:4/

21.00: (2,10) Mančester Junajted (3,45) Sosijedad (3,50) /prva utakmica 4:0/

21.00: (1,53) Milan (4,10) Crvena Zvezda (6,50) /prva utakmica 2:2/

21.00: (2,10) PSV (3,45) Olimpijakos (3,50) /prva utakmica 2:4/

21.00: (1,65) Roma (3,80) Braga (5,50) /prva utakmica 2:0/

