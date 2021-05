PSV iz Ajndhovena vraća se u Ligu šampiona posle tri godine! Očekivalo se da odluka o drugom holandskom predstavniku u elitnom takmičenju padne u poslednjih 90 minuta sezone - imajući u vidu da AZ zaostajao svega jedan bod - međutim tim iz Alkmara je danas kiksnuo na Euroborgu u Groningenu, odigrao samo 0:0 i dozvolio četi Rogera Šmita da ode na plus tri, slavivši sigurnu pobedu protiv Cvolea - 4:2. Istina, u Holandiji odlučuje gol-razlika prilikom istog broja bodova. Teoretski, AZ bi mogao da stigne trenutno drugoplasirani PSV, ali pošto nekadašnji prvak Evrope ima daleko bolju gol-razliku (plus 39 naspram plus 29) situacija je prilično jasna. Alkmar će morati da se zadovolji plej-ofom za Ligu Evrope.

Kada je PSV Ajndhoven u pitanju, kako trenutno stvari stoje, predstoji mu start u drugom kolu kvalifikacija za LŠ. Ali ako bi Mančester Junajted opravdao ulogu favorita u finalu Lige Evrope i dobio Viljareal, holandski tim bi krenuo iz treće runde kvalifikacija.

Filipsovci nisu imali nikakvih problema protiv Cvolea, pošti su posle svega 35 minuta igre imali ogromnih 3:0. Nezainteresovani gosti tek nešto bolji u nastavku, ali do gola ponovo prvi dolazi PSV. Posle autogola Mousa, zatim pogodaka Donijela Malena i Jorbe Vertesena, mrežu je zatresao i Eran Zahavi za 4:0.

Cvole je do kraja samo ublažio poraz.

Alkmar je u Groningenu dominirao, imao mnogo više loptu u posedu i više prilika, ali nije mogao do gola. Domaći su samo jednom šutirali u okvir gola gostiju. Na nesreću Alkmarovaca mnogo bolji bili su u defanzivi...

Vitese je zahvaljujući remiju Fajenorda i svom kasnom bodu u Sitardu osigurao plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, dok se drugi holandski predstavnik u ovom takmičenju traži u krugu: Fajenord, Utreht, Groningen, Sparta, Herakles. Prva tri tima iz ove grupe sigurna su u doigravanju, a poslednjeg ćemo dobiti nakon 34. runde.

Utakmica u Amsterdamu između Ajaksa i Venloa bila je poslednja šansa za goste da uhvate priključak u borbi za opstanak. Mada su domaći izašli s kombinovanim sastavom (Dušan Tadić je između ostalih ostao na klupi) Venlo nije imao šansu.

Ostaće zabeleženo da najbolji strelac Eredivizije po prvi put u istoriji dolazi iz tima koji je ispao iz lige. U pitanju je Georgios Jakumakis. Grk je i danas postigao gol protiv Ajaksa, a ukupno je dao 26 ove sezone.

Iz holandske elite danas je zvanično ispao i Den Hag, dok će odluka od putniku u baraž pasti u poslednjem kolu.

EREDIVIZIJA - 33. KOLO

Ajaks - Venlo 3:1 (1:0)

/Renš 10, Ale 57, Kudus 77 - Jakumakis 76/

Den Hag - Viljem II 1:4 (0:3)

/Kramer 69 - Pavlidis 5, 22, Vridt 40, Naneli 71/

Emen - Herenven 3:1 (1:0)

/Penja 21, 53, 82 - Nigren 88/

Groningen - AZ Alkmar 0:0

Herakles - Fajenord 1:1 (0:0)

/Bakis 68 - Kokču 64/

PSV - Cvole 4:2 (3:0)

/Mus 22ag, Malen 29, Vertensen 34, Zajavi 54 - Ferai 69, Lagsir 90/

Fortuna Sitard - Vitese 3:3 (2:2)

/Rejnstra 1, Fleming 41, 54 - Tronštad 25, Bazer 30, Openda 90+4/

Sparta Roterdam - Utreht 0:0

RKC Valvajk - Tvente 2:1 (0:0)

/Sou 48, 54 - Danilo 47/