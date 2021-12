PSV se oporavio od kiksa u Herenvenu: Igra do noge, četiri komada, brutalni Japanac (VIDEO)

Veliki kiks napravio je PSV Ajndhoven u prošlom kolu protiv Herenvena i izgubio korak za vodećim Ajaksom. Ali definitivno Filipsovci ne žele da digne ruke u znak predaje kada je pitanju borba za titulu.

I danas je bilo problema. Uspeo je Utreht da povede i najavi veliko iznenađenje, ali je na kraju potučen do nogu. Moglo je da bude mnogo ubedljivije od velikih 4:1.

Vodeći pogodak Utrehta, preko Van Der Horna, kao da je razbesneo igrače PSV Ajndhovena. Konačno su počeli da igraju na nivou realnog kvaliteta.

Već do poluvremena Gakpo i Andre Ramaljo su okrenuli rezultat. Dok je u nastavku PSV još jače pojačao. Bila je to ofazvina perfekcija PSV Ajndhovena. Dodavanjima do noge domaći su stalno pravili višak. Golman Utrehta osećao se kao na streljani. Posebno kada se razigrao mladi Japanac Ricu Doan. On je postigao treći pogodak na meču, da bi vrlo brzo asistirao Mveneu.

EREDIVIZIJA – 15. KOLO

Četvrtak

Ajaks - Vilem Drugi 5:0 (3:0)

/Antoni 15, 23, Martinez 18, Klasen 71, Danilo 76/

Petak

Groningen - Cvole 1:1 (0:1)

/Ven Dei Beit 75 ag - De Vit 14/

Subota

PSV - Utreht 4:1 (2:1)

/Gakpo 27, Ramaljo 35, Doan 51, Mvene 70 - Horn 12/

18.45: Kambur - Vitese

21.00: Herakles - Herenven

Nedelja

12.15: RKC - NEC

14.30: AZ Alkmar - Sparta

14.30: Go Ahed - Tvente

16.45: (1,20) Fajenord (7,25) Fortuna Sitard (12,0)

*** kvote su podložne promenama