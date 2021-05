Nije lako igrati par sati pošto je vaš rival osvojio titulu, a PSV je dočekao Herenven u želji da sačuva drugu poziciju što nije mala stvar. Tako je PSV igrao kada mu se ne igra, pa je i rezultat takav - 2:2 (0:1). Mada, momenat odigravanja meča ne sme da bude izgovor za Filipsovce, već više da im čitav tog utakmice može poslužiti kao dokaz zbog čega nisu prvi.

Sigurno je moral PSV-a bio nizak posle proslave titule Ajaksa i to se prenelo i na teren. U takvim situacijama sigurno igračima PSV-a nije bilo do igre i fudbala, a to je iskoristio Tibor Halilović u 34. minutu.

Akcija od golmana do protivničkog gola, kao da je Barselona u pitanju, a ne Herenven, a na kraju je Halilović na pravi način realizovao šansu.

Sa tim rezultatom se otišlo na pauzu posle 45 minuta, a onda je u nastavku PSV malo došao do svesti da se utakmica igra i brzo je kvalitet izašao na videlo.

U dva minuta Filipsovci su uspeli da okrenu rezultat. Prvo je Vertensen pogodio u 57. minutu, a onda za njim i Gakpo u 58. i za tili čas je PSV došao u prednost. Naravno, imao je domaćin motivaciju u tome što želi da zadrži drugu poziciju.

A, ako se Filipsovci pitaju zašto nisu šampioni, onda neka im odgovor bude taj da su posle dva gola za dva minuta primili gol već u narednom minutu kada iskusni Sijem De Jong nije imao milosti protiv svog bivšeg kluba.

Posle ovog meča, PSV je na 65 bodova i na jedan je bod ispred AZ Alkmara koji je na 64.

HOLANDIJA - 31. KOLO

Subota

Herakles - VVV Venlo 4:0 (2:0)

/Bakiš 35, 55, 83pen, Vloet 44/

Fortuna Sitard - Tvente 3:0 (1:0)

/Semedo 25, 74 Seuntjens 63pen/

RKC - AZ Alkmar 1:3 (1:1)

/Osting 17 - Guđmundson 28, Boadu 63, Stengs 82/

Vitese - Zvole 2:1 (1:0)

/Broha 27, Ture 90 - Drost 54/

Utreht - Viljem Drugi 3:2 (2:0)

/Van de Strek 4, Van Bek 45ag, Kerk 68 - Holmen 57, Vridt 82/

Nedelja

Den Hag - Fajenord 3:2 (2:1)

/Arvajler 13, El Kajati 30, 59 - Bozenik 3/

Ajaks - Emen 4:0 (1:0)

/Timber 10, Ale 62, Renš 66, Klasen 75/

Groningen - Sparta 1:2 (0:1)

/Lundkvist 87 - Harui 27, Begelsdajk 56/

PSV - Herenven 2:2 (0:1)

/Vertensen 57, Gakpo 58 - Halilović 34, De Jong 59/