PSŽ ostao bez Ramosa za gostovanje Lansu

Nikad dosadno u arpaskom raju, i nikad muke ne nedostaju. Bilo da je reč o Kilijanu Mbapeu i produžavanju ugovora ili odlasku na leto, igrama Lea Mesija od koga se više očekivalo ili Serhiju Ramosa – konstantnoj patnji Parižana.

Doveden da bude oslonac, a Maurisio Poketino mogao je na dugogodišnjeg kapitena Real Madrida da se osloni samo na jednoj utakmici. Dugo se čekao debi Serhija Ramosa, meseci su prolazili i taj trenutak dočekali su Sveci protiv Sent Etjena.

I taman kada su u Parizu pomislili da sve polako dolazi na svoje i da im preostaje Kilijan Mbape kao jedini problem, Serhio Ramos ponovo u autu. Pred meč sa Nicom trener Parižana rekao je: “Eto, umoran je“. Šta god to značilo, jer Španac do Sent Etjena nije igrao ni minut.

Odsustvo se produžilo. Serhio Ramos neće igrati ni protiv Lansa. Iako je španski štoper u četvrtak trenirao – objvio sliku na društvenim mrežama – u petak ga na treningu nije bilo. Iz Pari Sen Žermena su poručili da opterećenje Serhija Ramosa mora da bude prilagođeno zamoru mišića zbog nastavka takmičenja.

Serhio Ramos na debi je čekao 15 prvenstvenih utakmica. Morili su ga koleno i potkolenica. Sada na Parku prinčeva ne žele da rizikuju i polako ga uvode u ritam ili vešto prikrivaju probleme u raju. Svaki Ramosov izostanak otvaraće prostor za polemiku.

