Ovaj zimski prelazni rok nije baš do sada doneo previše spektakularnih transfera, ali bi na leto situacija mogla da bude drugačija. Posebno ako znamo da će Pari Sen Žermen biti u igri možda više nego ikada, ako ćemo verovati madridskom As-u.

Pričalo se 1889. godine u svetu o Parizu zbog Ajfelove kule, a 2021. godine bi PSŽ mogao da bude prva tema. Jer je jedna od ideja u glavnom gradu Francuske čak i - Lionel Mesi, piše As.

Argentinac je ideja Leonarda i njegovih saradnika koji su već započeli "ratove" i operacije širom Evrope. I probaće da dobiju što više njih kako bi se PSŽ konačno domogao Lige šampiona. Leonardo se ističe kao “mozak operacije”.

Dueli između Barselone i Pari Sen Žermena obeležili su modernu eru fudbala i na terenu, ali i na tržištu. Sećamo se cele situacije oko Nejmara, a sada bi to mogao da bude Mesi. As ističe da PSŽ daje sve od sebe kako Argentinac ne bi nastavio da igra u Barsi. Čak i iznad novca, Parižani žele da se oko Argentinca gradi ceo tim u slučaju da odluči da promeni sredinu.

Mesi čeka izbore u Barseloni i to će uticati na njegovu odluku. U zavisnosti od toga ko pobedi i ko iznese kakav projekat, Mesi će doneti odluku. Pariz se sprema za napad u slučaju da odluči da ode iz kluba. I pravi “okruženje” za dolazak Mesija.

Maurisio Poketino je trener (Argentinac), u timu je Nejmar (bivši Mesijev saigrač), kao i Di Marija (Argentinac). Postoje čak priče da bi i Kun Aguero (Argentinac) mogao u PSŽ takođe na leto, a radi se o Leovom bliskom prijatelju. Time bi bio kompletiran luksuzan napad. Ubitačan napad.

Pri tolikom broju dolazaka koji se pominju, realno je da neko i ode kako bi sve to bilo moguće. A prvi nominovan je – Kilijan Mbape. On ima ugovor sa klubom do 2022. godine i predstojeće leto bi moglo da bude pravi momenat za prodaju. A Real Madrid je taj datum zaokružio crvenim markerom.

Kraljevski klub pomno prati situaciju oko Mbapea i gleda da održi dobre poslovne veze sa PSŽ-om upravo zbog toga. Zato je i izdao ono zvanično saopštenje u kom je objasnio da se nije motao oko Nejmara. Čeka Real pravi momenat. As piše da bi taj transfer mogao da ide do 222.000.000 evra za koliko je PSŽ kupio Nejmara. Čak se pominje i Serhio Ramos kao moguća opcija za PSŽ.

Naravno, ovo su sve planovi, a videćemo da li će PSŽ uspeti finansijski da se obezbedi i da pre svega sve bude u skladu sa Finansijskim fer-plejom. Prodajom Mbapea možda bi PSŽ uspeo da isfinansira dolazak Mesija gde bi novac išao na platu Argentinca. Isto se odnosi i na Aguera. Obojici ugovori ističu na leto i stigli bi kao slobodni igrači.

Na prodaju u Parizu su Lenadro Paredes, Julijan Dreksler i Tilo Kerer. Za taj trio PSŽ želi da dobije oko 40.000.000. To bi pomoglo u stvaranju tima koji PSŽ želi. Tima koji bi, ideja je, pokorio Evropu.