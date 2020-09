Vrlo neugodna vest za Pari Sen Žermen. Kako javlja RMC, Sveci se plaše da je španski internacionalac Huan Bernat doživeo veliku povredu kolena na utakmici protiv Meca.

On se sudario sa igračem protivničkog tima i Presnelom Kimpembeom, a to je rezultovalo time što je Berna morao da napusti teren i to je uradio uz pomoć ljudi iz svog kluba.

Tomas Tuhel je kratko posle utakmice prokomentarisao stanje Bernata.

"Veoma, veoma sam tužan zbog Huana. Očekujem da je u pitanju ozbiljna povreda kolena", rekao je Tuhel.

Ukoliko se na kraju ispostavi da je Bernat pokidao prednje ukrštene ligamente, onda ga čeka pauza od najmanje šest meseci.

Podsetićemo vas i da je Lejvin Kurzava suspendovan na šest utakmica posle scena između PSŽ-a i Marseja, tako da su sada Sveci suštinski ostali samo sa Mičelom Bakerom koji bi mogao da pokriva poziciju levog beka.

Nije isključeno da PSŽ proba sa dovođenjem levog beka do kraja prelaznog roka, a za sada nema imena koja se povezuju sa Svecima.