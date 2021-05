Prednost Lila jeste smanjena, ali suštinski se mnogo toga nije promenilo. Pari Sen Žermen je iskoristio remi lidera protiv Sent Etjena (0:0), slavio lagano u susretu sa Remsom (4:0) i prišao na bod, međutim četa Kristofaa Galtijea i dalje sve ima u svojim rukama. U poslednjem kolu Lil gostuje bezbrižnom Anžeu i ukoliko ostvari pobedu PSŽ pada sa francuskog trona posle tri godine.

Parižani su večeras odradili što je do njih. Uzdali su se pritom da bi Sent Etjen mogao da ih pogura, jer da su momci Kloda Puela dobili u Lilu, uoči poslednjih minuta Sveci bi imali sve na svojoj strani. Dva glavna konkurenta za titulu imala bi isti broj bodova, međutim kako se u Francuskoj prvo gleda gol-razlika, a PSŽ je u tom segmentu neprikosnoven, Maurisio Poketino bi verovatno imao tu čast da bude čovek koji je "prišio" prvu zvezdicu iznad grba Parižana.

Ovako, ukoliko Lil opravda ulogu velikog favorita u poslednjem kolu, neće Argentinac pamtiti po dobrom prve mesece u Parizu. Ispao je iz Lige šampiona pre finala, a kako se pride suočava s mogućnošću da ga pamte i kao trećeg trenera u eri porodice Al Kelaifi koji nije uspeo da uzme titulu (prva dvojica su Unai Emeri i Karlo Ančeloti) - njegova pozicija i te kako će biti pod lupom naredne sezone.

Lako je PSŽ došao do novih bodova. Već posle 25 minuta bilo je 2:0 za domaćina, Predrag Rajković bio je uglavnom nemoćan, s tim da treba istaći kako je Remsu možda prestrogo isključen igrač u 14. minutu, zbog nenamernog igranja rukom i skrivljenog jedanaesterca.

Nejmar je bio strelac sa penala, Kilijan Mbape duplirao prednost svojim 40. pogotkom u sezoni, a Markinjos (asistencija Nejmar) i Mojze Ken potvrdili siguran trijumf domaćina.

Lil nije dobro igra i nije zaslužio da slomi Sent Etjen. Zanimljivo, nekadašnji finalista Kupa šampiona mogao je da "pogura" Doge do titule i tako učini da (zajedno sa Marseljom) ostane najtrofejniji klub Francuske (po deset titula), ali ipak je odigrao čvrsto, pošteno do kraja.

Lider nije bio dovoljno agresivan. Kao da je tek u finišu pritisnuo gas do daske, ali tada je bilo kasno. U 90. minutu, doduše, Jusuf Jaziči je pogodio stativu. Bila je to najbolja prilika za Lil na utakmici.

Uzbuđenja u borbi za titulu, ali velika uzbuđenja i u trci za treće mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Ni Monako ni Lion ne greše u poslednja dva kola. Kneževi su golovima Visama Ben Jedera i Aleksandera Golovina srušili Ren - 2:1. Lavovi nisu imali nikakvih problema na gostovanju Nimu koji je i zvanično ispao uz Dižon - 5:2. Blistao je Lukas Paketa, dvostruki strelac za Lion.

Marselj se bori za izlazak u Evropu i na tom putu ostvario je verovatnu ključnu pobedu nad Anžeom - 3:2. Junak je Arkadijuš Milik, strelac het-trika. Poljak je treći gol postigao sa bele tačke u petom minutu sudijske nadokbnade.

Poslednje kolo rešiće dilemu ko ide u baraž. Konkurenti su Nant (trenutno 18. na tabeli), zatim Lorijan, Brest i Strazbur.

FRANCUSKA LIGA 1 – 37. (PRETPOSLEDNJE) KOLO:

Nedelja

Bordo - Lans 3:0 (1:0)

/Hvan 32pen, Sabali 89, Yerkane 90+1/

Dižon - Nant 0:4 (0:2)

/Kulibali 6, Kolo 32, 90+3, Bla 90+1/

Lil - Sent Etjen 0:0

Lorijan - Mec 2:1 (1:0)

/Visa 32pen, Ergo 74 - Traore 73/

Monako - Ren 2:1 (2:0)

/Ben Jeder 16, Golovin 29 - Burižo 68/

Nica - Strazbur 0:1 (0:1)

/Ažork 2, 66/

Nim - Lion 2:5 (1:3)

/Kone 5, 62 - Paketa 8, 24, Depaj 21, Auar 55, Slimani 88/

Marselj - Anže 3:2 (1:0)

/Milik 9, 48, 90+5 - Laž 57, Tomas 85/

Pari Sen Žermen - Rems 4:0 (2:0)

/Nejmar 14pen, Mbape 24, Markinjios 68, Ken 89/

Monpelje - Brest 0:0