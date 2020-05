Publika na srpskim stadionima posle 15. juna?

Prve procene su bile fatalističke, da publike na stadionima po Evropi neće biti sve do 2021. godine. Vesti se sada, ipak, menjaju.

Sve ide u dobrom pravcu, pa bi u Srbiji moglo da se dogodi da već nakon 15. juna navijači ponovo zauzmu svoja mesta na tribinama stadiona, nagoveštava epidemiolog Branislav Tiodorović u intervjuu za Danas.

Tiodorović očekuje da takav korak naprave prvo Nemci, oko 15. juna, a onda bi odluka bila „preslikana“ i na Srbiju.

„Povratak na stadione bi trebalo da bude onog trenutka kada procenimo da je epidemiološka situacija na taj način smirena da imamo makar 10 dana bez novih pozitivnih, a naravno i bez umrlih. Onda bi tek sa sigurnošću mogli da kažemo da je bezbedno biti u tako većoj grupi. Međutim, mi već sad imamo najviše ljudi bez ikakvih znakova oboljenja, koji su asimptomatski... Procene su takve da će u Evropi većina mera biti ukinuta oko 15. juna, pa ne isključujem mogućnost da i mi to uradimo ako se nastavi trend smanjivanja novih slučajeva i umrlih. Nadam se da nećemo morati kao Nemci da stavljamo lutke na stadione“, rekao je doktor Tiodorović.

Srpski epidemiolog kaže da se i on uželeo fudbala, ali da bezbedonosne mere moraju još da se poštuju.

„Kada bismo mogli da na našoj lepoj Marakani ili na stadionu Partizana ili bilo gde u zemlji pustimo publiku, ali da oni poštuju mere, da budu na dva metra, ja bih to odmah sutra predložio. Međutim, to je jako teško ostvarivo, praktično nemoguće. Oni dolaze da bi uživali, da bi bili u grupi. Ni Nemci još nisu pustili publiku na stadione iako su mnogo disciplinovaniji od nas. Verujem da će i oni to posle 15. juna da urade“, ističe doktor Tiodorović.

Njegova preporuka je i da se što pre krene sa dvoranskim sportovima, verujući da će sportisti da se pridržavaju svih sigurnosnih mera.