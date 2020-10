Lester je danas i zvanično detonirao svoju transfer bombu.

Francuski štoper Vesli Fofana je novi član Lisica. Došao je iz Sent Etjena u transferu teškom 36.000.000 funti (uključeni bonusi) što je nešto više od 40.000.000 evra. I drugi je najveći transfer u istoriji kluba posle Jurija Tilemansa koji je Monaku plaćen 45.000.000 evra.

Fofana je celo leto bio u fokusu na fudbalskoj pijaci pošto su za njega ozbiljno bili zagrizli Vest Hem i Milan, ali nisu bili spremni da plate kao Lester. Doduše, nije ni Lester na početku pregovora već je nedeljama trajala partija pokera u diskusiji dva kluba. Prva ponuda je iznosila 25.000.000 evra, druga 29.000.000, a treća 32.000.000 i 10 odsto od naredne prodaje. Na kraju je Sent Etjen izboksovao fiksnih 35.000.000 evra i još 5.000.000 kroz eventualne bonuse. Izvukao je maksimum što je od početka i bio cilj.

To je danas priznao i Sent Etjenov trener Klod Puel koji je pre dve godine radio u Lesteru i vrlo je dobro znao kakva je situacija u klubu i kolika je platežna moć engleskog premijerligaša.

„Imali smo opciju da ga zadržimo i time da ugozimo plate zaposlenih i prvog tima zbog finansijske krize koju je napravila korona. I imali smo opciju da ga prodamo i napunimo budžet. Verujte da o prvoj opciji nikada nismo ni razmišljali, već smo samo pokušavali da izvučemo što više novca“, rekao je Puel i priznao da su se sve one priče „igrač nije na prodaju“ bile blef koji Lester očigledno nije shvatio.

Znali su Francuzi da Lisicama gori pod nogama jer su od početka sezone imale samo jednog zdravog štopera zbog povreda Evansa, Morgana i Benkovića, pa je u paru sa Sojundžuom igrao vezista Ndidi koji se takođe povredio. Lester nije imao mnogo izbora osim da plati punu cenu. Pogotovo što Barnli nije želeo da im proda Tarkovskog ni za 40.000.000 evra, Kurt Zuma iz Čelsija ih je odbio. Ni Džonatan Ta iz Leverkuzena nije bio raspoložen.

Fofana ima samo 19 godina i ponikao je u Sent Etjenu. U prvom timu je debitovao pre godinu i po dana i od tada za Zelene odigrao 30 utakmica. Do pre nekoliko meseci je u Sent Etjenu igrao za ugovor vredan „samo“ 150.000 evra godišnje, da bi mu klub u aprilu podigao platu na 900.000 evra. Ali ga je na taj način blindirao dugoročnim ugovorom i na taj način držao sve karte u svojim rukama oko prodaje. Uzalud je bilo Fofani što se sa Lesterom odavno dogovorio oko svojih uslova i kako je rekao „obezbedio porodicu“ tim ugovorom. Dok Sent Etjen nije izgurao svoje, ništa nije moglo da se potpiše.

Kada je francuski klub izvukao maksimalnu sumu, došlo je zeleno svetlo za transfer. Fofana je ovim transferom postao najskuplje rodati štoper u istoriji francuskog fudbala. Tačnije, izjednačio je transfer Davida Luiza iz Pari Sen Žermerna u Čelsi za 35.000.000 evra ali zahvaljujući bonusima će ga vrlo brzo oboriti.

Podsetimo da je Sent Etjen prošlog leta prodao još jednog mladog štopera iz svoje škole. Arsenal je tada kupio Vilijeme Salibu za 30.000.000 evra i ostavio ga na pozajmici pa je na kraju ispalo da je Sent Etjen u prošloj sezoni imao štoperski tandem od 70.000.000 evra!