Stiv Brus može da bude zadovoljan, pojačanja su već počela da se isplaćuju! Kalum Vilson i Džef Hendrik postigli upisali su se u listu strelaca na debiju za Njukasl i tako direktno uticali na to da se Svrake sa teškog gostovanja Vest Hemu kući vrate sa tri velika boda - 2:0 (0:0).

Očekivalo se mnogo više od utakmice, ali od dva loša mnogo bolji bio je Njukasl. Gosti sa severa Ostrva slavili su posle dva upućena šuta u okvir gola i to oba posle reakcije novajlija. Vest Hem je bio potpuno impotentan u duelu protiv ekipe sa kojom je morao da ostvari pozitivan rezultat, jer raspored u narednim sedmicama nimalo nije naklonjen ni Čekićarima, ni Dejvidu Mojesu koji će sada biti pod strašnim pritiskom. Može, doduše, Škot da se vadi na činjenicu da mu klub nije obezbedio željena pojačanja, ali neće moći dugo da se krija iza tog izgovora. Iako je činjenica da je Vest Hem rastrzan između neostvarenih želja na tržištu, viška igrača koji su nepotrebni u ovom sistemu, te prodaje Grejdija Dijangane u VBA, što je izazvalo revolt kod igrača, pogotovo klupske legende Marka Nobla.

Dok je Vest Hem u gadnim problemima zbog nedostatka pravih rešenja, Stiv Brus može da bude prezadovoljan. Ne toliko samom igrom jer nije bila ništa specijalno, daleko od toga, već isključivo rezultatom i činjenicom da su dvojica tek pridošlih igrača uspeli da pronađu put do mreže gola Lukaša Fabijanskog. Iznenađenje u startnoj postavi Njukasla bio je otpisani Endi Kerol, koji je zajedno sa Kalumom Vilsonom predvodio napad u sistemu 4-4-2.

Sve do 56. minuta utakmica je bila potpuno otvorena, a onda je potpuno niotkuda Njukasl stigao do pogotka. Obletao je Njukasl oko šesnaesterca domaćina, nekako uspeo da stigne do peterca, a onda su upravo Hendrik i Vilson odigrali neočekivanu kombinaciju iz koje je 23.000.000 evra plaćeni napadač uspeo da bude brži od Fabijanskog i pogodi u metu.

Shvatio je i Mojes posle tog gola da nema šta više da čeka i da mora da krene napred, ali nije se ništa značajnije promenilo uprkos ofanzivnom stavu. Na teren je poslao Jarmolenka i Alea umesto Nobla i nevidljivog Fornalsa, pa je Vest Hem do kraja napadao sa četvoricom igrača, odnosno u ofanzivi su još bili Antonio i Bouen, ali osim nekoliko poluprilika Čekićari nisu ozbiljnije uspeli da ugroze gol Karla Derloua.

Iz bezidejne ofanzive Vest Hema Njukasl je stigao do drugog pogotka. Ovog puta Hendrik je bio strelac, a ulogu asistenta imao je Almiron.

Pobeda i tri boda iz dva šuta u okvir gola. Ali, pobedi se u zube ne gleda...

PREMIJER LIGA - 1. KOLO

Subota

Fulam - Arasenal 0:3 (0:1)

/Lakazet 8, Gabrijel 49, Obamejan 57/

Kristal Palas – Sautempton 1:0 (1:0)

/Zaha 13/

Liverpul - Lids 4:3 (3:2)

/Salah 4 penal, 33, 88 penal, Van Dajk 20 – Harison 12, Bamford 30, Klih 66/

Vest Hem - Njukasl 0:2 (0:0)

/Vilson 56, Hendrik 87/

Nedelja

15.00: (3,60) VBA (3,45) Lester (2,05)

17.30: (1,90) Totenhem (3,50) Everton (4,20)

Ponedeljak

19.00: (3,30) Šefild Junajted (2,75) Vulverhempton (2,55)

21.15: (5,20) Brajton (3,70) Čelsi (1,70)

Odloženo

Barnli – Mančester Junajted

Mančester Siti – Aston Vila

***kvote su podložne promenama