Rad najgori gost u Evropi: 14 utakmica – 14 poraza

Ima Srbija evropskog lidera. Samo što njegov bilans baš i nije za ponos. Fudbalski klub Rad je najgori tim na kontinentu kada se gledaju utakmice u gostima ove sezone!

Poraz od Radničkog na Čairu u nedelju bio je 14. za Građevinare na strani ove sezone. Na 14 utakmica – 14 poraza! To nema niko u Evropi. Bili su blizu momci s Banjice da prekinu taj očajni niz, vodili su 2:0, pa 3:2, ali su u finišu dodali još jednu recku u koloni poraza.

Malo bolji od Rada je turski drugoligaš Adana koja ima dva boda u 13 utakmica, češki „fenjeraš“ Pribram ima jednu pobedu, tu je pri dnu i Mačva sa četiri remija. Ali, Građevinari – ni zrno!

„Katastrofa! Ne znam šta bih rekao na to... Čuo sam podatak da smo i jedna od najgorih generacija u istoriji kluba po broju primljenih golova. Da li je sve to moguće – moguće je. Rezultati ne mogu da se sakriju“, kaže bek Nemanja Petrović za MOZZART Sport.

Malo je nedostajalo da se uzme bod na Čairu. Razočaran je i Petrović zbog konačnog ishoda.

„Bili smo blizu da upišemo makar prvi remi, ali je i sudija navlačio za domaćina. Može svako da priča šta hoće, ali tako je bilo. To je, izgleda, suština ove Superlige“.

Da ne bude da Petrović upire samo prst u sudije, još je ljući na svoj klub.

„Svi smo krivi za ove rezultate, od nas igrača do svih stručnih štabova što su bili. Kao što vidite, potrebno je mnogo, mnogo rada da bi Rad došao makar do boda, a kamoli do pobede na strani. Nadam se da će se dosta toga promeniti na kraju ove sezone, pre svega radna etika i da će se krenuti od nule“.

Naravno, nije baš sve crno u Crnotravskoj.

„Pozitivno je što u klubu i dalje ima mnogo mladih i veoma talentovanih igrača, dosta potencijala, samo je potrebno da se radi s tim momcima. I atmosfera je koliko-toliko dobra, ne mogu da kažem da nije“.

Odluka FSS da ove sezone nema ispadanja obradovala je Građevinare.

„Da se ne lažemo, pao nam je teret s leđa! Pomogla nam je ta odluka mnogo. Da nje nije bilo, mislim da bismo u najboljem slučaju igrali baraž. Eto, recimo, Inđija nije daleko ispred nas na tabeli po bodovima, ali mi se jako sviđa kako igra. Imaju taktičku disciplinu, fizički su dobro spremni, pokazuju karakter, a još ih je korona isekla kada su bili u naletu. I da smo morali u baraž, vrlo ozbiljne ekipe bi nas čekale u Prvoj ligi“.

Nemanja Petrović želi Radu sve najbolje u narednoj sezoni, u kojoj, očekuje, neće biti zajedno.

„Moj cilj je da odem u inostranstvo i da se tamo što duže zadržim. Nikad ne reci nikad, ja sam i prošle godine 1. septembra došao u Rad, jer mi se neki drugi planovi nisu ostvarili. Ali i ovog leta su mi želje da oprobam preko granice“, kaže Nemanja Petrović, levi bek Građevinara.