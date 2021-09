Radnički čeka prvu pobedu posle šest kola: Nije isto protiv Partizana i protiv Voždovca

Šest kola i samo dva nova boda na kontu Radničkog 1923. Istina, ni raspored nije bio lagan, bilo je tu gostovanje kod Napretka, pa dueli sa TSC-om, Čukaričkim, Partizanom, mada su u remiju sa Proleterom u Novom Sadu i prvenstveno u porazu od Radnika na “Čika Dači” očekivali više. Šef struke Vladimir Radenković optimista je ipak da će Radnički uskoro isplivati iz rezultatske krize, jer je video dosta toga pozitivnog u poslednja dva meča.

Prvenstveno u porazu od Partizana (1:3).

“Na sastanku u svlačionici posle utakmice sa Partizanom ja sam igračima rekao da su svi oni za mene heroji. Tu ne mislim samo na one igrače koji su se našli na samom terenu, već i na momke sa klupe, koji su tokom svih devedeset minuta zdušno bodrili svoje saigrače. Mislim da to pokazuje da smo postali pravi tim i da svi dišemo istim plućima. Takođe, pokazali smo i da one dve startne pobede protiv Mladosti i Spartaka nisu bile plod nikakve slučajnosti, već da su produkt kvaliteta koji ova ekipa definitivno poseduje. Verujem da su igrači posle utakmice sa Partizanom stekli dodatno samopouzdanje za predstojeće takmičarske izazove”, samouveren je Radenković.

U devetom kolu lakši izazov pred Radničkim. Voždovac u Beogradu (subota, 18.30 uz direktan prenos na TV Arena Sport 2). Radenković najavljuje juriš na sva tri boda.

“Predstojeća utakmica protiv Voždovca biće znatno drugačija u odnosu na onu prethodnu sa Partizanom. Protiv ekipa kao što je Partizan možete da računate na nekih šest napada po poluvremenu, pa samim tim gledate da u timu imate što je moguće veći broj fizički potentnih i brzih igrača. Sada ćemo imati jednu potpunu drugačiju situaciju i protivnika sa kojim možemo da se nadigravamo. Pokušaćemo da sa nešto više talenta u sredini terena i kroz veći posed lopte dođemo do željenog rezultata”.

Subota, 18.30: (1,88) Voždovac (3,50) Radnički 1923 (4,30)

Iskusni Miloš Vidović, koga je Radenković vratio na prirodnu poziciju zadnjeg veznog, takođe smatra da pruženo protiv crno-belih daje Kragujevčanima povoda za optimizam.

“I mi i oni ćemo ići na sva tri boda. Samim tim očekujem jednu veoma otvorenu, dinamičnu i vrlo interesantnu utakmicu. Na nama je da se potrudimo da ponovimo dobre segmente igre iz prethodne dve utakmice sa Proleterom i Partizanom i da pokušamo da se domognemo celog plena na ovom gostovanju”.

Radnički če na krovu tržnog centra moći da računa na oporavljenog levog beka Uroša Blagojevića i Dragoljuba Srnića, dok su pod znakom pitanja nastupi Ognjena Ilića i Miloša Brnovića.