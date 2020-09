Radnički iz Niša je pre nekoliko dana ostao bez levog beka Bojana Letića koji se preselio u tabor španskog drugoligaša Mirandesa, a danas je stigla daleko zvučnija zamena.

Nišlije su potvrdile da su potpisale ugovor sa iskusnim srpskim defanziuvce Markom Momčilovićem koji je prethodne četiri i po godine igrao za FSCB iz Bukurešta (nekadašnja Steaua). Momčilovič je došao kao slobodan igrač pošto mu je istekao ugovor sa rumunskim klubom.

On se najbolje snalazi na mestu levog beka, mada uspešno može da pokrije i štoperske pozicije tako da će biti veliko pojačanje za Nišlije.

„Moja očekivanja u Radničkom su velika. Došao sam da iskustvom pomognem ekipi da ostvari zacrtane ciljeve i da se naredne sezone vrati na međunarodnu scenu. Klub je odlično organizovan na svim nivoima, imamo dobru ekipu sa pravim spojem mladosti i iskustva. Očekujem da se brzo uklopim u tim i da svojim iskustvom pomognem mladim saigračima da napreduju. Dugo sam bio u inostranstvu i drago mi je što sam se vratio u Srbiju i što ću imati priliku da se ponovo dokazujem u svojoj zemlji“, rekao je Momčilovič na predstavljanju.

Iskusni defanzivac bi u novom klubu mogao da debituje već za vikend u prvenstvenom meču protiv TSC-a.

„Ja sam na raspolaganju stručnom štabu koji će odlučiti da li će me odmah „baciti u vatru“. Imamo odličan tim, sviđa mi se kako Radnički igra i stil koji forsira trener Radoslav Batak, tako da neću imati problem sa adaptacijom na novu sredinu. Pred nama je jedno od najtežih gostovanja u ligi, ali nemamo razloga za strah. Ekipa je spremna i svi se nadamo dobrom rezultatu u Senti“, kaže Momčilović.

Momčilović je u Rumuniji izgradio ozbiljnu karijeru. Za nekadašnjeg šampiona Evrope Steauu igrao je od 2016. godine do ovog leta i za to vreme je upisao 72 nastupa i sedam golova. Pre toga je nosio dres ekipe Panduri. Za taj tim je od 2013. do 2016. godine odigrao 86 mečeva i postigao devet pogodaka. U Srbiji je od 2008. do 2013. godine odigrao 96 utakmica za Javor iz Ivanjice.