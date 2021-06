Čeka se potvrda FS Srbije, ali sve je izvesnije da će Superliga Srbije 2022/23. imati 12 klubova. Svi relevantni ljudi iz ovdašnjeg fudbala su se složili da je skraćenje elitnog ranga jedini put ka boljem kvalitetu. Zajedničkim saopštenjem oglasili su se i večiti rivali.

Međutim, protiv skraćenja je niški Radnički, o čemu je obavestio javnost zvaničnim saopštenjem. Nišlije smatraju da bi skraćenjem lige došlo do beogradizacije takmičenja.

„Fudbalski klub Radnički je protiv smanjenja Superlige Srbije na 12 klubova, jer je to vodi u “beogradizaciju” srpskog fudbala. Želimo da se fudbal igra širom Srbije. U Loznici, Šapcu, Somboru, Užicu, Pirotu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru… Slažemo se sa predsednikom Srbije Aleksandarom Vučićem da je neophodno da se ulaže u razvoj srpkog fudbala i zato smo protiv toga da sve svedemo na Beograd. Radnički se zalaže i za izbore na svim nivoima u Fudbalskom savezu Srbije. Takođe, sumnjamo i u novu sudijsku organizaciju. Mi i dalje ne znamo na koji način se biraju sudije, ko ih bira i po kom kriterijumu, niti je definisano pitanje kontrole i odgovornosti za one koji ne rade dobro svoj posao. Radnički se zalaže da se uspostavi sistem sudijske organizacije, koji neće biti nečiji lični izbor. Sumnju odmah izaziva i to da se na sadašnjem spisku sudija nalaze oni poput Lazara Lukića, Pavla Tomića, Marko Ivkovića i sličnih…Naglašavamo i da komentator na televiziji Arena Sport nije kriterijum da li neki sudija sudi dobro ili ne, a da se već godinama pravi takva atmosfera. Takođe, smatramo i da FSS duguje odgovor, pre svega srpskoj javnosti, ko ih vodi, da li su to sadašnji funkcioneri, činovnici ili su to neki za koje verujemo da su bivši, jer je trenutno delovanje netransparentno“, stoji u saopštenju Radničkog iz Niša.