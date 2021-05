IMT je morao da slavi u susretu 32. kola Prve lige Srbije na Novom Beogradu, kako bi zadržao šanse za plasman u najviši rang. Ipak, doživeo je poraz od Železničara (1:3), ekipa iz Pančeva je tako napravila veliki korak ka opstanku u drugom rangu. Ostali su Traktoristi tako bez šansi da se domognu Superlige, kaskaju šest bodova za drugoplasiranom Kolubarom, ali i osam za liderom iz Kragujevca. Radnički je tako na dva kola do kraja i zvanično obezbedio plasman u društvo najboljih klubova Srbije. Poslednji put u najvišem rangu igrao je u sezoni 2014/15.

Radnički je dominirao u prvom delu sezone, ali je usledila kriza sredinom prolećnog dela šampionata, pa je bez posla ostao i trener Aleksandar Linta. Ipak, njegov naslednik Dejan Joksimović je uspeo da konsoliduje ekipu i osvoji dovoljan broj bodova za plasman u Superligu na dva kola do kraja.

Što se tiče utakmice na Novom Beogradu, gosti su stekli dva gola prednosti u prvo poluvremenu, vratio se IMT posle devet minuta igre u nastavku i prepolovio zaostatak, ali je u sudijskoj nadoknadi Železničar trećim pogotkom otklonio sve dileme i praktično obezbedio opstanak u drugom rangu.

Iako u susretu između Grafičara i Dubočice nije bilo pobednika, domaćin je na kraju imao razloga za slavlje. Grafosi su remijem (1:1) ozbebedili opstanak u Prvoj ligi Srbije, dok su fudbaleri Dubočice i zvanično ispali u treći rang takmičenja.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, da bi Grafičar stigao do prednosti u 55. minutu preko pozajmljenog igrača Crvene zvezde Usmana Maronga. Leskovčani su se tako našli na ivici ambisa, uspeli su u 79. minutu da se vrate u meč zahvaljujući pogotku Gorčića, pa su u poslednjih desetak minuta imali šansu da preokretom dođu do tri zlata vredna boda. Trudili su se do poslednjeg sudijskog zvižduka, ali se kući vračaju samo sa bodom, što znači da se sele u treći rang.

Grafičar je osmi sa 45 bodova, sedam više od Dinama iz Vranja, koji je prvi ispod crte, dok je Dubočica 12, sa osam bodova manje od Železničara, što znači da je na dva kola do kraja i matematički ostala bez šansi da opstane.

PRVA LIGA SRBIJE - 32. KOLO

Nedelja

Borac – Loznica 0:1 (0:0)

Kabel – Budućnost 0:1 (0:1)

Radnički KG – Trajal 1:0 (1:0)

Žarkovo – Kolubara 0:3 (0:2)

Dinamo Vranje – Zemun 1:0 (1:0)

Radnički Pirot – Jagodina 0:1 (0:0)

Radnički SM – Sloga Kraljevo 1:0 (0:0)

Ponedeljak

Grafičar - Dubočica 1:1 (0:0)

IMT - Železničar Pančevo 1:3 (0:2)

