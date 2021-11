Radnički tone sve dublje: Marjanović odveo Napredak na četvrto mesto

Radnički 1923 tone sve dublje. Šok terapija sa Zoranom Milinkovićem je upalila, kragujevački tim je remijem sa Spartakom u Subotici prekinuo seriju od šest prvenstvenih poraza, ali se brzo "vratio na staro". U uvodnom meču 18. kola, u jednom od Mozzart okršaja Superlige na Čika Dači ga je posle preokreta tukao Napredak i dodatno ga pogurao ka dnu tabele – 2:1 (1:1).

Posle 11. poraza u sezoni – niko ih nema više u Superligi – Radnički je na pretposlednjem mestu sa 15 bodova, pa bi Novi Pazar u slučaju trijumfa nad Proleterom mogao da se izjednači sa Milinkovićevim timom. Napredak je s druge strane, doduše uz meč više, povratio četvrtu poziciju od Vojvodine, koju je ispustio osvojivši samo bod u prethodna dva kola.

Pobedu Kruševljanima je doneo Saša Marjanović. Rezantnim udarcem u 65. minutu iskusni vezista je režirao preokret u do tada ne preterano interesantnom meču. Štaviše, jedino vredno pomena do odlučujeg pogotka bili su - autogolovi. Idealan start imao je domaćin, posle slabe intervencije glavom štopera gostiju Mršića u drugom minutu stigao je do vođstva, a samo desetak minuta kasnije imao priliku i da duplira prednost, ali je Vasiljević odbranio udarac Mirića iz neposredne blizine.

Napredak dugo nije uspeo da dođe do šanse, ali se defanzivac kragujevačke ekipe Lakićević pred istek pola sata igre, u duhu "blek frajdeja", odužio za uslugu na suprotnj strani i posle centaršuta Bačanina sa peterca zakucao loptu pod svoju prečku.

Od tog trenutka igrao je samo jedan tim - gostujući. Doduše, inicijativu je preuzeo posle pauze. Desetak minuta po povratku sa odmora Marjanović je gađao iz prve nakon odličnog centaršuta Stevanovića spoljnim delom stopala, ali mu je Lukić odbranio pokušaj. Isti tandem sarađivao je i kod pobedonosnog gola samo minut kasnije. Stevanović je sa levog boka poslao loptu na ivicu šesnaesterca, Veličković pri prvom kontaktu spustio do Marjanović, a kapiten Napretka precizno pogodio dalji ugao.

Isti igrač mogao je nedugo zatim da stavi tačku na meč, šutirao je snažno sa ivice šesnaesterca, ali je lopta prohujala pored desne stative. Mogao je potom isto da učini i mladi napadač gostiju Đorđe Jovanović - gađao visoko iznad gola sa iskosa sa sedam metara - ali je etiketu tragičara više od svih mogao da dobije Kocić. Kada je Radnički krenuo po izjednačenje, Kocić je istrčao kontru i sam izašao pred Lukića, ali je u situaciji jedan na jedan odlučio da dribla i upropasti stopostotnu šansu. Srećom po njega, igrala se duboka nadoknada, pa domaćin nije imao vremena da ga kazni.

SUPERLIGA SRBIJE – 18. KOLO

Subota

Radnički K. - Napredak 1:2 (1:1)

/Mršić 2ag - Lakićević 28ag, Marjanović 65/

17.00: (4,00) Metalac (3,45) Čukarički (1,95)

Nedelja

13.00: (3,80) Kolubara (3,45) TSC (2,00)

13.00: (1,73) Radnički N. (3,50) Radnik S. (5,30)

14.25: (1,10) Crvena zvezda (11,0) Spartak S. (19,0)

16.30: (11,0) Voždovac (6,25) Partizan (1,25)

Ponedeljak

15.00: (2,65) Novi Pazar (3,25) Proleter N. S. (2,70)

17.00: (1,65) Vojvodina (3,70) Mladost L. (5,70)

***kvote su podložne promenama