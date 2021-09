Nije bilo lako, nije bilo ni ubedljivo, ali fudbaleri niškog Radničkog večeras slave prvu pobedu u Superlgi Srbije posle više od 40 dana. Na Čairu je gostovao Voždovac, tim koji je uz večite rivale Crvenu zvezdu i Partizan, u poslednje vreme slovio za jednog od onih u najžustrijem naletu, međutim i njegovoj pobedničkoj seriji došao je kraj - 1:0. U isto vreme na stadionu u Lazarevcu viđena je ubedljiva predstava Kolubare protiv Novog Pazara - 3:0.

Na jugu Srbije utakmicu je prelomio jedan pogodak, onaj iz 42. minuta kojim je Radnički konačno prekinuo post od 287 minuta golgeterskog posta. Do večeras, poslednji gol za Radnički bio je delo Filipa Kasalice protiv TSC-a, zatim su mreže Čukaričkog, Proletera i Partizana su potom mirovale, da bi danas Miljan Škrbić konačno razbio maler. U finišu prvog dela, iskoristio je idealan centaršut kapitena Nikole Aksentijevića i ispostavilo se doneo domaćinu tek drugu pobedu iz osam odigranih mečeva.

Nije Real sa Nišave uspevao da dotuče rivala, ali mu istovremeno nije dozvolio ni da napravi šansu iz koje bi mogao da ostane neporažen - Voždovac je za 90 minuta uputio tek jedan udarac u okvir gola i to tokom prvog poluvremena. Zanimljivo, prethodna tri meča do današnjeg dobijao je beogradski tim i to uz gol razliku 7:0 (dve pobede na krovu, 1:0 i 5:0 i minimalac na Čairu).

IZBOR UREDNIKA

Znatno više zabave viđeno je u Lazarevcu gde Kolubara nije ostavila Novom Pazaru realnu nadu da bi mogao da izbegne peti ovosezonski poraz. Šest minuta bilo je dovoljno Rudarima da preko crnogorskog napadača Uroša Đuranovića stekne prednost, a dovršavanje posla palo je u drugom poluvremenu.

Bogan Mladenović je nastavio da demonstrira da je letošnji odlazak iz Vojvodine i potpis za Kolubaru bio odličan potez. U četvrtom kolu bio je strelac u pobedi nad Čukaričkim, a večeras je poboljšao napadačku statistiku i podebljao vođstvo domaćina posle dodavanja Đokića. Bilo je to u 50. minutu, a nedugo zatim Mladenović je mogao i do prve asistencije u sezoni. Neostajalo je samo da Dejan Đenić pogodi prazan gol iz peterca, ali kako je lopta završila na stativi rodio se jedan od većih promašaja Superlige ove takmičarske godine.

Već u narednom napadu stigla je kazna, mreža Dušana Puletića se zatresla, ali su domaći mogli da odahnu jer je s pravom podignuta zastavica i signaliziran ofsajd. Do sredine drugog poluvremena iskusni Đenić je uspe da se iskupi za ogroman promašan, ali najviše zahvaljujući kritičnoj reakciji golmana Miloša Ostojića. Odmah nakon što je zahvatio loptu glavom Đenić se okrenuo računajući da će čuvar mreže rivala to lagano uhvatiti tako da u prvi mah nije ni bio svestan da je postigao gol za koji se do kraja ispostavilo da je poslednji na meču.

SUPERLIGA SRBIJE – 8. KOLO

Petak

Napredak - Radnik 1:0 (0:0)

/Jovanović 54/

Spartak - TSC 0:0

Subota

Radnički 1923 – Partizan 1:3 (1:2)

/Saničanin 8 ag - Jojić 39, Holender 45, Rikardo 48/

Vojvodina – Metalac 2:2 (1:2)

/Vukadinović 36, Čović 73 – Antonojević 29, Stuparević 40/

Crvena zvezda - Proleter 3:0 (2:0)

/Sanogo 24, Katai 28, 75/

Nedelja

Kolubara - Novi Pazar 3:0 (1:0)

/Đuranović 6, Mladenović 50, Đenić 65/

Radnički - Voždovac 1:0 (1:0)

/Škrbić 42/

19.00: (3,80) Mladost (3,45) Čukarički (2,00)

***Kvote su podložne promenama