Radnik na krilima pobede nad Željom, Sarajevo nema pravo na novi kiks

Radnik je u prethodnom kolu pokazao da može da bude veoma neugodan rival, pošto je pred svojim navijačima savladao Željezničar rezultatom 3:1. Takav ishod sigurno je doneo preko potrebno samopouzdanje ekipi iz Bijeljine, koja je u dosadašnjem delu prvenstva imala problema da veže dobre rezultate.

Ipak, trijumf nad Sarajlijama biće mnogo više od prilike da se nastavi pozitivan niz. Radnik je posle devet odigranih utakmica na desetom mestu sa sedam bodova, pa je jasno da mu je svaki naredni meč od velikog značaja. Domaći teren i podrška sa tribina mogli bi da budu važni aduti u pokušaju da se napravi novi iskorak.

"Dočekujemo ekipu Sarajeva, koja je trećeplasirana na tabeli. Iza sebe imaju jako kvalitetnu utakmicu protiv Čelika, koju nisu uspeli pobediti. To je tim koji poseduje ozbiljan potencijal prema napred i očekuje nas veoma zahtevna i teška utakmica. Mi dolazimo nakon pobede protiv Želje, tako da smo u dobrom raspoloženju", istakao je trener Radnika Bojan Krulj, pa dodao:

"Nećemo moći računati na nekoliko igrača, ali svi koji su tu dobro rade. Rekao sam na početku da imamo dobar roster. Oni koji su na raspolaganju najbolji su za predstojeći meč. Nadamo se najboljem, da ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu i da ćemo se nakon nje radovati".

16.00: (3,70) Radnik Bijeljina (3,25) Sarajevo (2,00)

S druge strane, Sarajevo u Bijeljinu stiže sa znatno većim ambicijama, ali i pritiskom rezultata. Bordo tim je u prethodnom kolu remizirao bez golova sa Čelikom, a prethodno je savladao Slogu iz Doboja sa 2:0. Ipak, porazi od Veleža i Željezničara pokazali su da ekipa još nije pronašla kontinuitet koji se očekuje od kluba takvog renomea.

Sarajevo je trenutno treće na tabeli sa 14 bodova, iza Zrinjskog i Borca, što znači da prostora za nove kikseve nema mnogo ukoliko želi da ostane u trci za sam vrh. Upravo zbog toga, gostovanje u Bijeljini predstavlja važan test karaktera i ambicija ekipe.

Taktički gledano, očekuje se da Sarajevo preuzme inicijativu i pokuša da kroz posed lopte i individualni kvalitet pronađe put do protivničke mreže. Radnik bi, s druge strane, mogao da traži svoje šanse kroz čvrstu organizaciju, agresivnost i brze napade, posebno ukoliko uspe da iskoristi eventualne praznine u odbrani gostiju.

"Očekuje nas zahtevno gostovanje u Bijeljini protiv ekipe Radnika koja je pokazala da može biti ozbiljan protivnik, posebno na domaćem terenu. Svesni smo da nas čeka teška utakmica i da ćemo morati svi biti na nivou u svim segmentima igre", rekao je Zoran Zekić za klupsku stranicu, te dodao:

"Važno je da budemo kompaktni, agresivni u duelima, odgovorni u odbrani i konkretni u fazi napada. Želimo od prve minute pokazati karakter i pravi timski duh, nametnuti svoj ritam i učiniti sve da se iz Bijeljine vratimo sa pozitivnim rezultatom".

13.00: (2,40) BSK Banjaluka (3,20) Željezničar (2,85)

Posebnu zanimljivost ovom susretu daje i činjenica da je prvi ovosezonski duel ovih rivala završen bez golova. Radnik je tada pokazao da može da parira Sarajevu, pa će gosti morati da pronađu način da budu konkretniji u završnici i izbegnu scenario u kojem bi domaćin ponovo uspeo da im oduzme bodove.

Na papiru, Sarajevo ima kvalitet i iskustvo koji mu daju ulogu favorita. Međutim, forma Radnika posle pobede nad Željezničarom upozorava da goste ne čeka nimalo jednostavan zadatak.

Domaćin nema šta da izgubi, dok bi Sarajevu novi kiks mogao dodatno da oteža borbu za vrh. Zato bi detalji mogli da odluče. Radnik želi da potvrdi da može da iznenadi još jednog favorita, a Sarajevo da pokaže kako ima snagu da se vrati na pobednički kolosek. U Bijeljini nas tako očekuje duel u kojem bodovi imaju veliku težinu, a prostor za grešku biće veoma mali.



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BIH 1 – 10. KOLO

Petak

Sloga Doboj - Široki Brijeg 0:1 (0:0)

/Matić 47/

Subota

13.00: (2,40) BSK Banjaluka (3,20) Željezničar (2,85)

16.00: (3,70) Radnik Bijeljina (3,25) Sarajevo (2,00)

Nedelja

17.30: (5,40) Velež (3,45) Borac Banjaluka (1,65)

20.00: (6,50) Čelik (3,80) Zrinjski (1,50)

***Kvote su podložne promenama